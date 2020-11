Video gol highlights Entella-Spal 0-1: sintesi 30-11-2020

Risultato Entella-Spal 0-1, 9° giornata Serie B: è appena arrivato e dovrà lavorare molto per rimettere in sesto i liguri, ma già stasera Vincenzo Vivarini ha assistito ad un match in cui la sua nuova squadra ha combattuto e avrebbe meritato il pareggio. Ancora una volta, però, la scarsa vene offensiva è stata fatale e con Di Francesco i ferraresi hanno portato via dal “Comunale” tre punti d’oro che valgono il secondo posto in compagnia di Lecce ed Empoli, mentre l’Entella resta penultima.

Cronaca Entella-Spal 0-1, 9° giornata Serie B

Le due squadre partono a razzo e collezionano una chance ciascuno già nei primi due minuti: al 1° Schenetti serve De Luca, che coglie il palo con un rasoterra e, pochi secondi dopo, un’uscita sbagliata di Borra su lancio di Paloschi favorisce Di Francesco, che calcia subito da fuori sfiorando il palo.

La partita è piacevole e l’Entella sembra in palla. Al 15° Schenetti prova al volo, ma Thiam è bravo e respinge. Passata la mezz’ora, è ancora la squadra di casa ad andare vicinissima al gol con De Luca, che non arriva su un potente traversone basso di Morosini.

Al 36° Schenetti insacca da due passi dopo una bella triangolazione con Morosini, ma il trequartista è in offside e Volpi annulla. Nel finale si rivede la Spal: al 42° Borra para una conclusione di Di Francesco e al 44° Paloschi, su azione d’angolo, colpisce la parte alta della traversa. Il primo tempo finisce con le porte inviolate.

Il primo quarto d’oro della ripresa è privo di emozioni, ma al 59° l’equilibrio si spezza a favore degli ospiti, che vanno in gol con Di Francesco: sul corner di Salvatore Esposito l’attaccante è bravissimo a colpire di testa in equilibrio precario spedendo il pallone nell’angolo lontano.

I liguri, colpiti nel loro miglior momento, cercano di rimettersi in carreggiata con Settembrini, sul cui gran tiro da fuori al 66° è attento Thiam. Dopo questo tiro, non succede molto nonostante il risultato in bilico: i ferraresi si difendono con ordine e i padroni di casa non trovano più spunti.

Nel finale i nervi sono scoperti e Volpi fa spesso il pompiere; la Spal è ben chiusa e in pieno recupero sfiora due volte il raddoppio: al 94° Floccari cerca un compagno con un filtrante che Pellizzer devia pericolosamente dal limite costringendo Borra al gran colpo di reni onde evitare l’autogol e al 95° Brignola calcia da due passi colpendo in pieno ancora il portiere ligure. Il match termina qui.

Migliori in campo Schenetti (6), piuttosto vivo, e Di Francesco (7), pericoloso e decisivo; male Mazzocco (5) e Valoti (5), poco attivi.

Tabellino Entella-Spal 0-1, 9° giornata Serie B

Entella (3-4-2-1): Borra; Coppolaro, Poli, Pellizzer; Crimi, Paolucci, Toscano (89′ Cardoselli), Mazzocco (46′ Settembrini); Schenetti (63′ Petrovic), Morosini (63′ Mancosu); De Luca. Allenatore: Vivarini

Spal (3-4-1-2): Thiam; Tomovic, Salamon, Sernicola; Dickmann (53′ Sala), Missiroli, Sal. Esposito, D’Alessandro (69′ Strefezza); Valoti (69′ Murgia); Di Francesco (82′ Brignola), Paloschi (82′ Floccari). Allenatore: Marino

Marcatori: 59′ Di Francesco

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Mazzocco, Tomovic, Toscano, Settembrini, Paloschi e Floccari

