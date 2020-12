Video gol highlights Entella-Pordenone 0-1: sintesi 18-12-2020

Risultato Entella-Pordenone 0-1, 13° giornata Serie B: i neroverdi espugnano il “Gastaldi” con un rigore di Diaw e accorciano momentaneamente le distanze dalla zona playoff, mentre i liguri rimangono ancora senza successi e sul fondo della classifica.

Cronaca Entella-Pordenone 0-1, 13° giornata Serie B

Al 6° minuto la prima offensiva dei friulani porta all’immediato vantaggio: Paolucci abbraccia Scavone in area durante un’azione da calcio d’angolo e Illuzzi assegna il rigore che Diaw trasforma perfettamente con un rasoterra potente e preciso.

L’Entella si riorganizza e va a caccia del pareggio, ma le conclusioni di Paolucci e Settembrini non impensieriscono Perisan così come Russo non rischia sui tentativi di Scavone e Ciurria.

E’ invece bravissimo il portiere friulano al 36°: Chiosa devia di testa una punizione dalla sinistra di Costa e Perisan vola all’incrocio respingendo il pallone.

Il Pordenone gestisce bene il vantaggio, anche se spreca almeno due contropiedi interessanti che potevano accrescere il punteggio se gestiti meglio. Ad ogni modo, nella prima frazione accade poco o nulla a parte le due occasioni di sopra e si va al riposo al 45° minuto esatto.

Dopo un’altra serie di conclusioni senza mordente, la prima emozione della ripresa arriva al 64° con un’azione personale di Ciurria, che scatta in contropiede resistendo ai difensori di casa e, entrato in area, conclude in diagonale colpendo il palo anche grazie alla deviazione decisiva di Russo. Sulla ribattuta Pasa non riesce a battere a rete a dovere e l’occasione sfuma.

All’80° il Pordenone sfiora nuovamente il 2-0: stavolta è Magnino a sfondare e cercare il tiro incrociato, ma Russo è nuovamente bravissimo e respinge. Poco dopo i friulani sprecano un altro contropiede con Diaw, il cui destro è fermato da Chiosa.

Il finale vede i liguri assediare l’aera friulana, ma senza mai creare rischi. Il match termina dopo 5 minuti di recupero.

Migliori in campo i due portieri Russo e Perisan (6.5 per entrambi), il primo per aver evitato un passivo peggiore e il secondo per l’unico intervento, fondamentale, effettuato. Male Brunori e Musiolik (5 per entrambi), evanescenti.

Tabellino Entella-Pordenone 0-1, 13° giornata Serie B

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur (72′ Koutsoupias), Pellizzer (46′ Poli), Chiosa, Costa (79′ Pavic); Settembrini, Paolucci, Crimi; Schenetti; Petrovic (61′ De Luca), Brunori (61′ Mancosu). Allenatore: Vivarini

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra (62′ Magnino), Camporese, Bassoli (88′ Barison), Falasco; Zammarini, Calò (73′ Misuraca), Scavone; Ciurria (88′ Butic); Diaw, Musiolik (62′ Pasa). Allenatore: Tesser

Marcatori: 6′ rig. Diaw

Arbitro: Illuzzi

Ammoniti: Paolucci, Settembrini, Costa, Scavone, Falasco, Magnino, De Luca, Diaw e Pavic

