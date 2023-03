Video Gol Highlights Empoli-Udinese 0-1: Sintesi 11-3-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Udinese 0-1, 26° Giornata Serie A: decide la rete di Becao

L’Udinese batte l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

I friulani tornano alla vittoria dopo sei partite, in cui avevano collezionato solo quattro punti, portandosi a quota trentacinque punti in classifica.

Terza sconfitta consecutiva, sette partite senza vittorie, solo tre punti conquistati nell’ultimo mese e mezzo per i toscani, fermi a quota ventotto punti in classifica, con dieci di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Empoli-Udinese 0-1

Out Cambiaghi e Destro per Paolo Zanetti, che conferma Satriano in attacco con Caputo, non rischia Vicario, sostituito ancora da Perisan, punta su Stojanovic in difesa con Luperto, Ismajli e Parisi, mentre a centrocampo ci sono i soliti Bandinelli, Marin e Akpa-Akpro in mediana con Baldanzi trequartista.

Assenti Ebosse e Deulofeu per Andrea Sottil, che schiera Becao, Bijol e Perez in difesa a protezione di Silvestri, ritrova Ehizibue a centrocampo con Walace, Pereyra, Lovric e Udogie e conferma Success in attacco con Beto.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Si combatte su ogni palla, con i padroni di casa a fare maggiormente possesso e gli ospiti a rimanere compatti in fase difensiva e tentare di ripartire ribaltando l’azione in contropiede.

Dopo il tentativo di Marin, infatti gli ospiti ci provano con Bijol, che viene ammonito come Luperto, mentre Udogie, Success e Becao, giallo anche per lui, sono poco cinici sotto porta e Silvestri salva il risultato su Satriano.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dalla capacità degli ospiti di creare pericoli nonostante la gestione della palla qualitativa dei padroni di casa.

Il più pericoloso è un impreciso Lovric, poi ammonito, ma a sbloccare il risultato, dopo l’entrata in campo di Fazzini per l’infortunato Bandinelli, è Becao, che trova il gol del vantaggio al 55′ minuto grazie alla deviazione colpevole di Luperto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

⏱️ FT | Becao porta i 𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘪 a Udine ⚽️ #EmpoliUdinese pic.twitter.com/OZ5GT8Snqu — Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2023

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa la porta di Silvestri che, dopo la conclusione centrale di Beto, anche ammonito, vede adare oltre la porta i tentativi di Bijol, Luperto e Baldanzi, che poco dopo prende un cartellino giallo.

Spazio ai cambi a metà seconda frazione di gioco: dentro Cacace, Pjaca, Ebosele e Arslan, fuori Parisi, Marin, Ehizibue e Lovric.

E’ bravo Perisan su Udogie, mentre Fazzini non trova la porta nel finale, in cui Nabian, Grassi, Samardzic e Thauvin subentrano per Stojanovic, Baldanzi, Success e Pereyra.

Highlights e Video Gol di Empoli-Udinese 0-1:

Tabellino di Empoli-Udinese 0-1

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic (45′ st Nabian), Ismajli, Luperto, Parisi (27′ st Cacace); Akpa Akpro, Marin (27′ st Pjaca), Bandinelli (4′ st Fazzini); Baldanzi (45′ st Grassi); Caputo, Satriano.

A disp.: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, De Winter, Ebuehi, Tonelli, Henderson, Degli Innocenti, Haas, Vignato. All.: Zanetti



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (32′ st Ebosele), Pereyra (41′ st Samardzic), Walace, Lovric (35′ st Arslan), Udogie; Beto, Success (41′ st Thauvin).

A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Pafundi. All.: Sottil



Arbitro: Cosso

Marcatori: 9′ st Becao (U)

Ammoniti: Luperto, Fazzini (E); Bijol, Becao, Beto, Lovric (U)

Espulsi: –