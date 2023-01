Video Gol Highlights Empoli-Torino 2-2: Sintesi 28-1-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Torino 2-2, 20° Giornata Serie A: segnano Luperto, Marin, Ricci e Sanabria

Solo un pareggio spettacolare tra Empoli e Torino allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Quinto risultato utile consecutivo per i toscani, che venivano da due vittorie consecutive e si portano a quota ventisei punti in classifica.

Grande rimonta per i granata, che hanno il merito di averci creduto anche nel momento peggiore, racimolano il secondo risultato utile consecutivo toccando quota ventisette punti in classifica.

Sintesi di Empoli-Torino 2-2

Out Destro, Grassi, Henderson, Ismajli, Parisi e Tonelli per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, De Winter e Cacace in difesa con Luperto davanti a Vicario, ritrova Marin in mediana con Akpa-Akpro e Bandinelli, ritorna Baldanzi trequarti e Satriano in attacco con Caputo.

Non ci sono Djidji, Lazaro e Pellegri per Ivan Juric, che fa un po’ di turnover con Buongiorno in difesa al fianco di Schuurs e Rodriguez a protezione di Milinokovic-Savic, addirittura Bayeye a centrocampo con Ricci, Linetty e Vojvoda e nel tridente d’attacco Seck con Radonjic e Vlasic.

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre si somigliano molto per la capacità di pressare e nel far girare la palla, ma sono anche molto attente in fase difensiva, dove chiudono tutti gli spazi.

Dopo un tentativo impreciso di Radonjic e un miracolo di Milinkovic-Savic su Marin, al 37′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Luperto, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio del centrocampista, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Succede di tutto in un pazzo secondo tempo, che si apre con l’entrata in campo di Sanabria, Lukic, Singo e Miranchuk al posto di Seck, Linetty, Bayeye e Radonjic.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, anche perché i padroni di casa entrano in campo più per gestire che per colpire in contropiede.

Dopo il clamoroso palo di Ricci in acrobazia, il giallo ad Akpa-Akpro, che viene sostituito da Haas quando entra anche Cambiaghi per Baldanzi, e il miracolo di Vicario su Miranchuk, al 69′ minuto a segnare sono clamorosamente i padroni di casa con Marin al termine di una bella azione corale.

Entrano Bajrami, subito ammonito, e Stojanovic al posto di Cacace e Satriano, ma gli ospiti non ci stanno e con rabbia ed orgoglio si riversano nella metà campo avversaria segnando al 82′ minuto con un bel destro di Ricci.

Spazio a Fazzini e Aina al posto di Bandinelli e Vojvoda e al 86′ minuto gli ospiti completano la rimonta pareggiando con un sinistro di Sanabria, imparabile per il portiere avversario.

⏱️ FT | Gli uomini di Juric recuperano dal doppio vantaggio Empoli. Un punto per parte! #EmpoliTorino pic.twitter.com/gYW9pVPudJ — Lega Serie A (@SerieA) January 28, 2023

Nel finale gli ospiti tentano in tutti i modi di ribaltarla, ma Vicario alza la saracinesca su Ricci e Miranchuk colpisce il palo sul più bello.

Highlights e Video Gol di Empoli-Torino 2-2:

Tabellino di Empoli-Torino 2-2

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace (Dal 72′ Stojanovic); Akpa Akpro (Dal 64′ Haas), Marin, Bandinelli (Dal 84′ Fazzini); Baldanzi (Dal 64′ Cambiaghi); Satriano (Dal 72′ Bajrami), Caputo. All. Zanetti

Torino, 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye (Dal 55′ Singo), Ricci, Linetty (Dal 46′ Lukic), Vojvoda; Radonjic (Dal 55′ Miranchuk), Vlasic; Seck (Dal 46′ Sanabria). All. Juric

Arbitro: Mercenaro

Gol: 37′ Luperto (E), 69′ Marin (E), 82′ Ricci (T), 86′ Sanabria (T)

Assist: Marin, Caputo, Schuurs, Miranchuk

Ammoniti: Akpa-Akpro, Bajrami