Video Gol Highlights Empoli-Spezia 2-2: Sintesi 11-2-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Spezia 2-2, 22° Giornata Serie A: doppietta di Verde, segnano anche Cambiaghi e Vignato, espulsi Parisi e Esposito

Lo Spezia si fa rimontare dall’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

I liguri tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota diciannove e allungando a più cinque sulla zona retrocessione.

I toscani rialzano la testa dopo la sconfitta della scorsa settimana, si portano a quota ventisette punti, con un margine di tredici punti sulla terzultima in classifica.

Sintesi di Empoli-Spezia 2-2

Out Destro, Tonelli e Grassi per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa davanti a Vicario, c’è Marin con Akpa-Akpro, Bandinelli e Baldanzi a centrocampo, sorpresa Cambiaghi con Caputo in attacco.

Tantissime assenze per Luca Gotti, che deve fare a meno di Ampadu, Bastoni, Caldara, Kovalenko, Joao Moutinho, Nzola, Sala, Zoet e Zurkowski. In difesa esordisce dal primo minuto Wisniewski con Amian e Nikolaou, torna Gyasi sulla fascia destra a completare il centrocampo con Bourabia, Esposito, Agudelo e Reca, mentre in attacco confermato Verde con Shomurodov.

E’ una partita intensa nel primo tempo, visto che le due squadre tentano spesso la giocata per raggirare la fase difensiva avversaria caratterizzata da tanta aggressività e compattezza nella propria metà campo.

Partono meglio i padroni di casa, rendendosi pericolosi con Caputo e Baldanzi, ma rischiano sul colpo di testa di Wisniewki, dove è Parisi a salvare sulla linea.

Al 26′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Verde, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR, visto che Parisi viene espulso per aver toccato con la mano, ma solo alla seconda battuta, dopo che Vicario aveva parato la prima conclusione, fatta ripetere per l’entrata in area di rigore di diversi giocatori, con tanto di ammonizione per Vicario e Nikolaou.

Entra Cacace per Baldanzi, ma i padroni di casa subiscono il contraccolpo psicologico e gli ospiti ne approfittano per raddoppiare al 31′ minuto, ancora una volta Verde, che si regala una magnifica doppietta con una conclusione dalla distanza.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro anche con una maggiore aggressività nel pressing, così da non sentire troppo l’inferiorità numerica in un finale caratterizzato dal giallo a Esposito.

Succede di tutto nel secondo tempo, che si apre con l’espulsione di Esposito per doppia ammonizione al 50′ minuto ristabilendo la parità numerica e permettendo ai padroni di casa di trovare la reazione tanto agognata.

Spazio ad Ekdal, subito ammonito, Piccoli, Holm e Stojanovic al posto di Verde, Akpa-Akpro, Gyasi e Ebuhei.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Cambiaghi, impreciso, e Caputo, ottima risposta di Dragowski, mentre gli ospiti si divorano il terzo gol con i poco cinici Shomurodov e Amian.

Al 72′ minuto i padroni di casa riaprono la partita accorciando il risultato con Cambiaghi, su assist di Caputo, bravissimo a fare a sportellate con Amian.

Nel finale Dragowski è attento sui tentativi di Piccoli e Marin ed entrano anche Satriano, Vignato e Cipot al posto di Agudelo, Bandinelli e Caputo, mentre Shomurodov e Cambiaghi non trovano la porta da buona posizione.

All’ultimo al 94′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con un bel destro al volo di Vignato, al termine di una rocambolesca azione corale.

Highlights e Video Gol di Empoli-Spezia 2-2:

Tabellino di Empoli-Spezia 2-2

Marcatori: 25’ pt (rig.) e 31’ pt Verde (S), 26’ st Cambiaghi (E), 49’ st Vignato (E)

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (15’ st Stojanovic), Luperto, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro (15’ st Piccoli), Marin, Bandinelli (40’ st Vignato); Baldanzi (26’ Cacace); Caputo (40’ st Satriano), Cambiaghi. All. Zanetti.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Amian, Nikolaou; Gyasi (28’ Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (33’ st Cipot), Reca; Verde (7’ st Ekdal), Shomurodov.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Vicario (E), Nikolaou, Verde, Ekdal (S)

Espulsi: Parisi (E), Esposito (S)