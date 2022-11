Video Gol Highlights Empoli-Sassuolo 1-0: Sintesi 5-11-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Sassuolo 1-0, 13° Giornata Serie A: segna Baldanzi

L’Empoli batte il Sassuolo allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

I toscani tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive portandosi a quota quattordici punti in classifica.

Momento di difficoltà per gli emiliani, che registrano la seconda sconfitta consecutiva e sono fermi a quota quindici punti in classifica.

Sintesi di Empoli-Sassuolo 1-0

Out De Winter, Grassi, Stubljar e Tonelli per Paolo Zanetti, che punta su Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa davanti a Vicario, mentre in mediana viene lanciato Fazzini con Marin, Bandinelli e Baldanzi e la coppia d’attacco è costituita da Destro e Satriano.

Non ci sono Berardi, Defrel, Muldur e Lauriente per Alessio Dionisi, che lancia titolare Traore in attacco con Pinamonti e D’Andrea, conferma Thorstvedt in mediana con Maxime Lopez e Frattesi, ritrova Ferrari in difesa con Erlic, Toljan e Rogerio a protezione di Consigli.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre preferiscono il possesso palla e sono ordinate in fase difensiva, dove chiudono tutti gli spazi, ma si combatte su ogni pallone.

Si fa male Destro, che viene sostituito da Lammers, che non trova la porta da ottima posizione dopo l’ammonizione di Marin, ma anche Satriano è poco preciso in fase di conclusione.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo abbastanza noioso a causa del grande equilibrio in campo.

Dopo il giallo a Fazzini, che viene sostituito da Akpa-Akpro, ed entra anche Kyriakopoulos per Traore, al 64′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Baldanzi su assist di Satriano.

⏱️ FT | Baldanzi realizza il gol della vittoria per i toscani! 🔥#EmpoliSassuolo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Qc6yocAlep — Lega Serie A (@SerieA) November 5, 2022

Girandola di cambi: dentro Harroui, Ceide, Alvarez, Bajrami, Cambiaghi e Haas, fuori Thorstvedt, Rogerio, D’Andrea, Baldanzi, Satriano e Bandinelli.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco, ma i padroni di casa non soffrono e, anzi, sono bravi ad addormentare il gioco, divorandosi il raddoppio nel finale con un Lammers poco cinico sotto porta, rischiando sul tentativo di Alvarez.

Tabellino di Empoli-Sassuolo 1-0

Marcatori: 19’ st Baldanzi (E)

Assist: 19’ st Satriano (E)

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini 6 (11’ st Akpa Akpro), Marin, Bandinelli (33’ st Haas); Baldanzi 7(33’ st Bajrami); Satriano (33’ st Cambiaghi), Destro sv (7’ pt Lammers). All. Zanetti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio (26’ st Ceide); Frattesi, Lopez, Thorstvedt (26’ st Harroui); D’Andrea (27’ st Alvarez), Pinamonti, Traore (16’ st Kyriakopoulos). All. Dionisi.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Marin (E), Fazzini (E)