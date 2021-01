Video gol highlights Empoli-Salernitana 5-0: sintesi 17-01-2021

Risultato Empoli-Salernitana 5-0, 18° giornata Serie B: la sfidaa tra le prime due della classe si conclude con un successo larghissimo a favore dei toscani, che chiudono la prima frazione con ben quattro gol di vantaggio (a segno Ricci, Stulac, Mancuso e Parisi) e segnano il quinto solo intorno al 90° minuto (Olivieri).

L’Empoli va in fuga portandosi a +4 sul Cittadella secondo e a +6 sulle due terze classificate Monza e, da stasera, Salernitana. Castori dovrà interrogarsi su questo tonfo, il terzo di fila, e sui dieci gol subiti in tre partite.

Cronaca Empoli-Salernitana 5-0, 18° giornata Serie B

L’equilibrio finisce subito dopo il fischio d’inizio poiché i toscani mettono subito l’accampamento nella metà campo dei campani e iniziano a prendere d’assalto la loro area andando al tiro in varie circostanze.

Dopo alcune conclusioni interlocutorie, l’Empoli passa al 19° con Ricci: il centrocampista azzurra raccoglie un pallone di Fiamozzi e insacca dal limite con un preciso rasoterra.

Due minuti dopo, i padroni di casa si divorano il raddoppio con una doppia chance per La Mantia, che sbaglia il tiro sull’assist di Ricci, e da Mancuso che manda in curva da due passi la ribattuta.

Dopo un’estemporanea azione tentata dai granata, che vanno al tiro infrangendosi sulla difesa avversaria, al 28° arriva il 2-0 che certifica il dominio empolese: Belec deve opporsi per ben due volte alle conclusioni ravvicinate di Mancuso e Haas, ma niente può sull’ennesimo tap in di Stulac, a segno dal limite dell’area.

La Salernitana cerca di reagire, ma senza convinzione, e così i toscani riprendono l’iniziativa e vanno ancora in gol al 35° minuto: stavolta Mancuso non sbaglia e, dopo una bella triangolazione con La Mantia, entra in area e batte ancora Belec.

Il primo tempo horror della squadra di Castori non termina qui: al 42°, infatti, va in gol anche il giovane Parisi, che fulmina il povero Belec con un diagonale scoccato dopo uno scambio in area con Bajrami. La prima frazione finisce qui.

Dopo un inizio di ripresa improntato a salvare almeno la faccia, in particolare con qualche iniziativa insidiosa di Casasola, la Salernitana è ben presto costretta a rifugiarsi nuovamente nella propria metà campo poiché l’Empoli non ha intenzione di fermarsi.

Parisi è su di giri e cerca la doppietta personale sfiorandola al 57° e al 62°: nel primo caso Belec respinge il tiro del terzino sinistro, protagonista di uno scambio con Ricci con relativa incursione in area, mentre nel secondo un suo tiro-cross arriva a La Mantia, appostato sul secondo palo, ma la punta non riesce a tramutare l’assist in gol.

Al 67° Fiamozzi serve Mancosu con un prelibato tocco sotto e la punta controlla e tira spedendo la sfera sulla traversa. Al 71° si vede finalmente un tiro in porta da parte dei granata: Djuric conclude di testa su invito di Casasola, ma Brignoli mette in angolo e mantiene inviolata la sua porta.

I venti minuti finali, privi di grandi contenuti, sono buoni solo a dare minuti ai giovani e uno di questi, Olivieri, al minuti 88 trova anche il 5-0 al termine di una rapida azione di contropiede. Dopo questo gol, cala il sipario.

Migliori in campo Ricci (7.5), molto ispirato, e Casasola (6), il meno negativo dei campani. Male il solo Lopez (4.5), invisibile.

Tabellino Empoli-Salernitana 5-0, 18° giornata Serie B

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi; Ricci (73′ Zurkowski), Stulac (85′ Damiani), Haas; Bajrami (65′ Moreo); Mancuso (73′ Matos), La Mantia (85′ Olivieri). Allenatore: Dionisi

Salernitana (4-4-2): Belec; Veeli, Aya, Gyomber, Lopez (46′ Schiavone); Casasola, Dziczek (46′ Kupisz), Coulibaly (81′ Iannoni), Anderson (46′ Cicerelli); Tutino (65′ Gondo), Djuric. Allenatore: Castori

Marcatori: 19′ Ricci, 28′ Stulac, 35′ Mancuso, 42′ Parisi e 88′ Olivieri

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Anderson, Dziczek, Nikolaou e Haas

Video gol highlights Empoli-Salernitana 5-0, 18° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS