Video Gol Highlights Empoli-Salernitana 1-0: Sintesi 27-9-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Salernitana 1-0, 6° Giornata Serie A: decide Baldanzi

L’Empoli batte di misura la Salernitana allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nell’anticipo del mercoledì pomeriggio della sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Prima vittoria in campionato e primi punti per i toscani dopo cinque sconfitte consecutive, mentre i campani non riescono a muovere una classifica che li vede fermi a quota tre punti.

Logo e stand ufficiale Serie A Tim per la stagione 2023/2024/Stadiosport.it

Sintesi di Empoli-Salernitana 1-0

Out Caprile, Caputo, Ismajli e Maldini per Aurelio Andreazzoli, che schiera Bereszynski, Walukiewicz, Luperto e Pezzella a protezione di Berisha, a centrocampo ci sono Fazzini, Grassi e Maleh, con Baldanzi trequartista alle spalle di Shpendi e Cancellieri.

Non ci sono Coulibaly e Ikwuemesi per Paulo Sousa, che punta su Lovato, Gyomber e Pirola in difesa davanti a Ochoa, sorpresa Martegani a centrocampo con Mazzocchi, Maggiore e Bradaric, con Kastanos, Candreva e Jovine Cabral in attacco.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma gli ospiti non si limitano a difendere e provano a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Si fanno subito male Pezzella e Bereszynski, sostituiti da Cacace e Ebuhei, poi Ochoa fa il fenomeno su Cancellieri e Walukiewicz, prima dei gialli a Grassi e Maggiore.

Al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Baldanzi, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella triangolazione con Cancellieri.

Gli ospiti provano a reagire, riescono almeno a compattarsi e ridurre gli spazi agli avversari, che rischiano di affondare nel finale sulla conclusione di Maleh.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Daniliuc, Bohinen e Botheim al posto di Pirola, Martegani e Candreva, ma i ritmi calano tantissimo e la partita diventa super equilibrata.

Dopo il tentativo di Kastanos c’è tempo finalmente per Dia, che subentra a Mazzocchi, prima del miracolo di Ochoa su Fazzini.

Poi, Gyasi, Marin e Cambiaghi sostituiscono Shpendi, Fazzini e Baldanzi, ma il protagonista continua ad essere sempre Ochoa, decisivo su Gyasi, con Maleh poco cinico sulla ribattuta subito dopo una conclusione imprecisa di Jovine Cabral.

Nel finale c’è spazio per Tchaouna al posto di Bradaric, per il giallo a Maleh e per il palo del solito Jovine Cabral.

Highlights e Video Gol di Empoli-Salernitana 1-0:

Tabellino di Empoli-Salernitana 1-0

Marcatori: 34’ pt Baldanzi

Assist: 34’ pt Cancellieri

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski (17’ Ebuhei), Walukiewicz, Luperto, Pezzella; (12’ pt Cacace); Fazzini (29’ st Marin), Grassi, Maleh; Baldanzi (29’ st Cambiaghi), Cancellieri; Shpendi (29’ st Gyasi). All. Andreazzoli.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (1’ st Daniliuc); Mazzocchi (20’ st Dia), Martegani (1’ Bohinen), Maggiore, Bradaric (38’ st Tchaouna); Kastanos, Candreva (1’ st Botheim); Cabral. All. Paulo Sousa.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Maggiore (S), Grassi, Maleh (E)