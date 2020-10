Video gol highlights Empoli-Pisa 3-1: sintesi 23-10-2020

Risultato Empoli-Pisa 3-1, 5° giornata Serie B: colpiti a freddo da Masucci, i ragazzi di Dionisi macinano progressivamente gli avversari e li ribalta grazie alle reti di Moreo e La Mantia, quest’ultimo autore di una doppietta. Il risultato è meno pesante di quello che il campo ha mostrato, ma basta all’Empoli per insediarsi momentaneamente al primo posto da solo; il Pisa, invece, resta penultimo.

L’Empoli parte meglio e inizia presto a tirare verso la porta difesa da Perilli senza, però, trovare mai il bersaglio. Il Pisa, invece, segna al primo affondo su azione da calcio da fermo: al 12° minuto Gucher batte una punizione dalla sinistra che trova Masucci pronto alla deviazione vincente di testa.

Dieci minuti dopo aver incassato il gol, i padroni di casa sfiorano il pareggio con Moreo, che sfiora il palo colpendo di testa un cross di Mancuso.

Dopo altri due tentativi aerei di Romagnoli e La Mantia finiti ancora fuori, al minuto 39 l’Empoli pareggia meritatamente con Moreo: il numero 10 è bravissimo a deviare in rete un cross di Bandinelli con un esterno di prima intenzione che finisce nell’angolo basso. Il primo tempo si chiude praticamente qui, non accadrà nient’altro.

Il Pisa prova a ricominciare ad attaccare, ma senza cavare un ragno dal buco poiché l’Empoli a poco a poco inizia a dominare il match e a collezionare occasioni.

Al 59° Perilli è prodigioso su un colpo di testa angolatissimo di La Mantia e al 63° il numero 19, lanciato a rete, coglie l’esterno della rete. La Mantia si vede annullare un gol perché il cross è giunto a destinazione a pallone uscito dal campo.

I cross si moltiplicano e Perilli deve intervenire anche su Moreo per poi arrendersi ad un quarto d’ora dal termine, trafitto dalla sua nemesi odierna: Moreo prova da fuori, l’estremo difensore pisano è nuovamente attento, ma La Mantia insacca sulla ribattuta.

Otto minuti dopo aver raddoppiato, gli empolesi chiudono il match ancora con La Mantia, che segna da due passi grazie ad un ottimo traversone sul secondo palo effettuato di Bajrami. E’ l’ultimo atto del match, che non farà registrare altre emozioni.

Migliori in campo La Mantia (7.5), che firma una bella doppietta dopo una partita in cui ha provato in ogni modo a far male, e Perilli (7), incolpevole sui gol e prodigioso prima di capitolare. Così così Mancuso (5.5), poco attivo, e male Marconi (5), invisibile.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas (87′ Ricci); Moreo (93′ Damiani); La Mantia (87′ Olivieri), Mancuso (74′ Bajrami). Allenatore: Dionisi

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli (74′ Belli), Benedetti (34′ Meroni), Caracciolo, Lisi; Gucher, Marin (74′ Vido), Mazzitelli; Soddimo (60′ Siega); Masucci (60′ Palombi), Marconi. Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 12′ Masucci, 39′ Moreo, 75′ e 82′ La Mantia

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Mancuso, Moreo, Gucher, Birindelli, La Mantia e Fiamozzi

