Video Gol Highlights Empoli-Napoli 3-2: Sintesi 24-4-2022

Video Gol Highlights di Empoli-Napoli 3-2, 34° giornata di Serie A. Rimonta per l’Empoli che ritorna alla vittoria contro il Napoli.

Il Napoli è chiamato a vincere dopo i passi falsi contro Fiorentina e Roma. Gli azzurri vengono ospitati dall’Empoli di Aurelio Andreazzoli che è in una vera e propria crisi. Gli Azzurri non vincono dal 12 dicembre dello scorso anno, proprio dal successo contro i partenopei quando un gol di Cutrone sbancò il Maradona. La squadra di Luciano Spalletti ha solamente un risultato a propria disposizione.

Succede di tutto in questa partita e l’Empoli riesce addirittura rimontare il doppio svantaggio con Henderson ed un super Pinamonti che regalano di nuovo i tre punti. Malcuit e Meret sono i due artefici della disfatta azzurra ed il Napoli non può che continuare a lottare solamente per la qualificazione in Champions League.

Sintesi di Empoli-Napoli 3-2

Davanti a Vicario, l’Empoli sceglie la difesa a quattro con Stojanovic, Luperto, Viti e Parisi, quest’ultimo obbiettivo seguito proprio dal Napoli. Per la mediana c’è Zurkowski che affianca Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti Verre si posiziona dietro i due attaccanti Cutrone e Pinamonti.

Ospina ancora out, al suo posto Meret. Gli azzurri devono fare a meno di un pezzo molto importante quale Koulibaly. Al suo posto c’è Juan Jesus che affianca Rrahmani. A completare il reparto difensivo sulle fasce c’è Zanoli assieme a Mario Rui. Con l’assenza di Lobotka, centrocampo a due formato da Anguissa e Fabian. Attacco totalmente stravolto quello del Napoli con Mertens, Insigne ed Osimhen.

Il Napoli inizia bene però non riesce mai a concretizzare davanti alla porta. Non passa neanche un minuto ed è l’Empoli che comincia ad avere in mano le redini del gioco. I toscani diventano pericolosi su uno sviluppo da calcio d’angolo. Pinamonti sfiora di pochissimo il gol con un colpo di testa. Meret è rimasto immobile davanti alla sferzata.

L’Empoli continua a giocare molto alto e mette in difficoltà il Napoli. Dopo circa dieci minuti, anche l’attacco azzurro si fa vedere. Osimhen recupera un pallone su Luperto per poi servire Fabian Ruiz. Lo spagnolo conclude ma il tiro viene parato da un attentissimo Vicario. Gli azzurri continuano a macinare campo con il proprio bomber Osimhen che va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa su corner.

Alla mezz’ora, però, si vede solamente l’Empoli che continua a diventare molto pericoloso. L’uomo che mette più in difficoltà la difesa azzurra è sicuramente Pinamonti che sfiora il gol in differenti occasioni. Anche Verre dà manforte all’attacco toscano ed, infatti, serve un pallone ad Arslani che piazza un bel tiro. Meret è costretto a metterci i guantoni.

Quando ormai sono tutti pronti ad andare negli spogliatoi sullo 0-0, ecco che arriva l’incornata del Napoli. Mertens riesce a trovare il gol del vantaggio grazie ad un’apertura di Fabian Ruiz verso Lozano. Proprio l’attaccante con un tiro rasoterra riesce a servire il belga che batte Vicario e regala il gol del vantaggio . Per lui anche una dedica al suo figlio appena nato, Ciro. Mertens raggiunge Hamsik nella classifica marcatori del club.

Si va a riposo con gli azzurri che sono in avanti al Castellani ma nel secondo tempo le cose cambiano drasticamente. Il Napoli continua ad attaccare e riesce a trovare anche il gol del raddoppio grazie ad Insigne. Tutto nasce da un recupero super di Anguissa, su errore di Verre, che riesce a servire Insigne. Il capitano azzurro non sbaglia e regala il 2-0.

Il Napoli dovrebbe solamente gestire il doppio vantaggio ma succede l’impensabile. L’Empoli continua ad attaccare ma la difesa azzurra riesce ad amministrare bene. Tutto cambia, però, all’80 quando l’Empoli riesce ad accorciare le distanze. Un vero e proprio erroraccio di Malcuit, entrato al posto di Zanoli, che regala la palla ad Henderson. Lo scozzese è da solo in area e con un tiro batte Meret.

I padroni di casa credono al pareggio e non passano neanche due minuti che l’Empoli trova di nuovo il gol . Tutto nasce da un vero e proprio regalo di Meret che si addormenta e non rinvia in avanti. Pinamonti ne approfitta ed insacca in rete per il 2-2. Il Napoli continua ad andare in bambola e subisce il tracollo psicologico.

I partenopei cercano di andare in area per trovare il gol del vantaggio ma, dopo cinque minuti, a farlo è l’Empoli. Doppietta per Pinamonti che segna dopo un traversone perfetto di Bajrami. Esplode lo stadio e l’Empoli rimonta. Si attende solamente il fischio dell’arbitro per i toscani che ritornano a vincere. Ultima vittoria con il Napoli e il ritorno ai tre punti ancora con i partenopei che sembrano portare fortuna.

Un vero e proprio suicidio per la squadra di Luciano Spaletti che dice definitivamente addio alla lotta per lo scudetto, ed esce con le ossa rotte dal Castellani.

Highlights Empoli-Napoli 3-2

Tabellino Empoli-Napoli 3-2

Marcatori: 44′ Mertens (N), 53′ Insigne (N), 80′ Henderson (E), 83′, 88′ Pinamonti (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (61′ Cacace); Zurkowski, Asllani (70′ Stulac), Bandinelli (61′ Henderson); Verre (66′ Bajrami); Cutrone (66′ Di Francesco), Pinamonti. All.: Andreazzoli. A disp.: Ujkani, Romagnoli, Fazzini, Stulac, Henderson, Bajrami, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Ismajili, Cacace.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (46′ Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (68′ Zielinski), Mertens (77′ Politano), Insigne (85′ Ounas); Osimhen. All.: Spalletti. A disp.: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Barba, Malcuit, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna.

Ammoniti: Bandinelli, Zanoli, Viti, Stojanovic