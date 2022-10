Video Gol Highlights Empoli-Milan 1-3: sintesi 01-10-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Milan 1-3: i rossoneri vincono meritatamente, anche se con uno scarto eccessivo, contro un avversario che, nel secondo tempo, si rende pericoloso più di una volta.

Rebic apre le marcature addirittura al 79° e Bajrami pareggia al 92°. Sembra finita, ma la sorpresa Ballo-Touré diventa l’uomo della settimana con la rete dell’1-2; alla fine segna anche Leao e la partita si conclude per davvero.

Il Milan sale a 17 punti ed è ancora 2° a -3 dal Napoli; la prossima settimana al “Meazza” arriverà la Juventus per uno scontro diretto di grande importanza.

La Sintesi di Empoli-Milan 1-3

I rossoneri giocano tutto il primo tempo all’attacco contro un avversario attendista, creando più di un’occasione per passare in vantaggio.

Il primo a sfiorare la rete è Giroud, che al 7° prova a girare in rete con l’esterno un traversone basso di Leao mettendo la sfera a lato di poco. Subito dopo, è Leao ad andare al tiro a botta sicura, ma Vicario para con i piedi.

Henderson conclude verso la porta di Tatarusanu al 16° trovandolo pronto, ma poi il Milan torna ad attaccare e a macinare occasioni mancando per due volte la rete con Saelemaekers, che prima sfiora il palo e poi esalta i riflessi di Vicario da fuori area.

Al 28° Vicario sbaglia ad uscire e De Kaetelaere, dribblatolo, crossa in mezzo per Leao, che non arriva a colpire di testa facendo sfumare l’ennesima chance.

La sfida si complica sempre più per i rossoneri, che in quaranta minuti perdono per infortunio Saelemaekers e Calabria, rimpiazzati da Krunic e Kalulu, e rischiano un rigore a sfavore quando Haas conclude dal limite colpendo Ballo-Touré: Aureliano dà il corner e il VAR conferma che il senegalese ha deviato il pallone con il fianco.

La prima frazione si conclude senza altre emozioni, a parte un tiro di Leao finito sull’esterno della rete, dopo quasi cinque minuti di recupero, dovuti all’ennesimo problema muscolare occorso, stavolta, all’empolese Grassi, sostituito da Marin.

Rientrati con molta più verve, i toscani iniziano la ripresa attaccando e creano grossi grattacapi al Milan nel giro di pochi minuti: al 47° Marin e al 52° Stojanovic concludono da fuori area sfiorando il bersaglio.

Al 58° si rivede il Milan su calcio di punizione dal limite dell’area: Giroud calcia bene, ma scheggia la traversa. I padroni di casa si rendono a loro volta pericolosi al 60° con un colpo di testa di Lammers finito oltre la traversa di non molto.

Al 65° un altro calcio di punizione, battuto da Tonali da una distanza maggiore di quella precedente e reso pericoloso dalla deviazione della barriera, viene sventato da un gran riflesso di Vicario.

Al 74° Bajrami, lanciato in porta, sfugge al controllo del neo entrato Dest e si presenta in area, ma non angola a sufficienza e Tatarusanu respinge sventando il pericolo.

Al 79° il Milan passa in vantaggio senza preavviso: Tonali batte una furba rimessa laterale che coglie impreparati i difensori locali e pesca in area Leao, che si libera e mette in mezzo per il facile tocco vincente di Rebic, anch’egli entrato da poco.

Nei minuti finali sfiorano il colpo grosso Diaz su punizione e anche Bajrami e Lammers. Al 92° i toscani pareggiano meritatamente con un calcio di punizione di Bajrami su cui Tatarusanu non è impeccabile e sembra che la partita finisca qui. E invece…

… E invece i rossoneri riescono a tornare in vantaggio al 94°: Krunic addomestica un lunghissimo lancio mettendo davanti alla porta niente meno che Ballo-Touré per il piattone vincente.

I quattro minuti di recupero diventano sei per ovvi motivi e nell’ultimo di questi Leao batte ancora Vicario bcon uno splendido pallonetto su contropiede innescato da Rebic. La partita finisce qui.

Highlights e Video Gol Empoli-Milan 1-3:

Il Tabellino di Empoli-Milan 1-3

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (83′ Cambiaghi), Grass (47′ pt Marin), Henderson (59′ Bajrami); Pjaca (59′ Bandinelli); Lammers, Satriano (83′ Destro). Allenatore: Zanetti

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (39′ Kalulu), Kjaer (73′ Dest), Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers (33′ Krunic), De Ketelaere (73′ Diaz), Leao; Giroud (73′ Rebic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 79′ Rebic, 92′ Bajrami, 94′ Ballo-Touré e 97′ Leao

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Kjaer, Haas, De Winter, Luperto e Bennacer