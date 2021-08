Video gol-highlights Empoli-Lazio 1-3: sintesi 21-08-2021

Video gol-highlights Empoli-Lazio 1-3, Serie A 2020-21: vincono i biancocelesti con reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile.

Vince la Lazio, vince all’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina, con un convincente 3-1 in casa dell’Empoli. Partita scoppiettante, con due gol nei primi cinque minuti. Le “aquile” riescono a portarsi avanti di due allo scadere del primo tempo, ma la squadra di Andreazzoli ha giocato un’ottima partita, e avuto diverse occasioni per tornare avanti dopo il pari avversario.

Empoli-Lazio 1-3: la sintesi del match

Inizio scoppiettante con un botta e risposta tra le due squadre: l’Empoli passa in vantaggio con Bandinelli che, servito da Bajrami, batte Reina sul secondo palo. Risponde subito la Lazio, che pareggia con un colpo di testa di Milinkovic su cross dalla destra.

È comunque la squadra toscana a rendersi più pericolosa: Stojanovic taglia il campo con un lancio lungo e serve Mancuso: solo, davanti alla porta, l’attaccante empolese spedisce fuori. Ancora l’Empoli si rende pericoloso con un’azione sulla destra, velo di Cutrone che favorisce l’intervento di Bandinelli, il suo destro finisce sul legno.

La Lazio, graziata due volte, trova il vantaggio con Lazzari: servito da Milinkovic, l’esterno biancoceleste brucia Vicario sul secondo palo, in diagonale. Proprio Vicario è protagonista, suo malgrado, in occasione del 3-1: l’estremo difensore cerca l’anticipo su Acerbi, ma lo travolge. Rigore: dal dischetto si presenta Immobile, che si conferma il solito cecchino.

Inizio di secondo tempo con Lazio più schiacciata in difesa. Mancosu apre per Bandinelli con una giocata “no-look”, e il sinistro dell’attaccante mette i brividi a Reina. Bajrami va in campo aperto, ma il suo destro viene deviato dai difensori.

Ancora l’Empoli con Bandinelli, il cui tiro-cross finisce nelle mani di Reina. La Lazio si limita a un secondo tempo di gestione. L’occasione di arrotondare il risultato ce l’ha Andrea Anderson, servito da Immobile bravo a recuperare palla sulla trequarti. Il tiro del brasiliano finisce sull’esterno. Anche Hyusaj ci prova lanciato in contropiede, ma il suo tentativo non è preciso.

Fase finale della gara dedicata alla solita girandola di cambi, con Escalante e Muriqi in campo per la Lazio, La Mantia e Fiamozzi. L’Empoli centra una traversa con Bajrami, ma non riesce ad accorciare il risultato.

Empoli-Lazio 1-3: video gol e highlights

Empoli-Lazio 1-3: il tabellino del match

Empoli-Lazio 1-3: 3′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic (L), 31′ Lazzari (L), 40′ Immobile (rigore, L)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (Fiamozzi 85′), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (Zurkowski 75′), Bandinelli (Henderson 69′); Bajrami; Mancuso (La Mantia 85′), Cutrone (Crociata 75′). Allenatore: Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (Andrea Anderson 69′), Leiva (Escalante 81′), Akpa Akpro; F. Anderson, Immobile (Muriqi 81′), Pedro (Raul Moro 59′). Allenatore: Sarri

Ammoniti: Biglia (L), Stojanovic (E), Hismaji (E)

Espulsi:

