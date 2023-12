Video Gol Highlights Empoli-Lazio 0-2: Sintesi 22-12-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Lazio 0-2, 17° Giornata Serie A: segnano Guendouzi e Zaccagni

La Lazio batte l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo anticipo del venerdì della diciassettesima giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo due partite portandosi a quota ventiquattro punti in classifica, mentre è la seconda partita consecutiva e la quinta partita senza vittorie per i toscani, fermi a quota dodici.

Sintesi di Empoli-Lazio 0-2

Out Bereszynski, Caputo e Pezzella per Aurelio Andreazzoli, che preferisce ancora Maldini nel tridente d’attacco con Cambiaghi e Cancellieri, in mediana confermato Fazzini con Maleh e Grassi, mentre in difesa vengono lanciati Walukiewicz e Bastoni con Luperto e Ebuhei a protezione di Caprile.

Non ci sono Lazzari e Romagnoli per Maurizio Sarri, che lancia Gila e Pellegrini in difesa con Marusic e Patric davanti a Provedel, torna Luis Alberto con Rovella e Guendouzi in mediana e il tridente titolare formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco.

E’ una partita davvero combattuta nel primo tempo, disputata su ritmi intensi. Sono due squadre molto simili nell’interpretazione delle due fasi di gioco, brave nel possesso palla e compatte in difesa.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Guendouzi, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete la palla dopo il salvataggio sulla linea da parte di Luperto sul tiro di Luis Alberto.

Vengono ammoniti Maldini e Patric, poi Caprile è decisivo su Guendouzi e si fanno male Luis Alberto e Immobile, sostituiti da Kamada e Castellanos.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi con Bastoni e Maldini, bravo Provedel, mentre Fazzini riceve un cartellino giallo.

Il secondo tempo si apre con i gialli a Rovella e Bastoni, ma anche con l’ottima gestione degli ospiti contro padroni di casa reattivi, ma poco precisi.

Ci provano Cambiaghi e Fazzini, ma Provedel alza la saracinesca, prima dell’entrata in campo di Kovalenko e Baldanzi al posto del secondo e di Cancellieri.

Al 67′ minuto gli ospiti raddoppiano con Zaccagni, che conclude un bellissimo contropiede di Guendouzi.

Nel segno dell'8️⃣ e del 2️⃣0️⃣ la vittoria biancoceleste a Empoli 🦅⚪️🔵#EmpoliLazio pic.twitter.com/EZo2TW2wtY — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2023

C’è spazio per Destro, Marin, Pedro, Isaksen, Cataldi, Gyasi al posto di Maldini, Grassi, Zaccagni, Felipe Anderson, Rovella e Maleh nel finale.

Highlights e Video Gol di Empoli-Lazio 0-2:

Tabellino di Empoli-Lazio 0-2

MARCATORI: 9’p.t. Guendouzi (L), 21’s.t. Zaccagni (L)

ASSIST: –

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini (dal 16’s.t. Baldanzi), Grassi (dal 29′ s.t. Marin), Maleh (dal 40′ s.t. Gyasi); Cancellieri (dal 16′ s.t. Kovalenko), Cambiaghi, Maldini (dal 29′ s.t. Destro). All.: Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (dal 32′ s.t. Cataldi), Luis Alberto (dal 24′ p.t. Kamada); Felipe Anderson (dal 32′ s.t. Isaksen), Immobile (dal 20’p.t. Castellanos), Zaccagni (dal 32′ s.t. Pedro). All.: Maurizio Sarri

Arbitro: sig. Marchetti – sez. Ostia (RM)

AMMONITI: 14’p.t. Maldini (E), 25’p.t. Patric (L), 45′ p.t. Fazzini (E), 1’s.t. Rovella (L)

ESPULSI: –