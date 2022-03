Video Gol Highlights Empoli-Hellas Verona 1-1: Sintesi 20-3-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Hellas Verona 1-1, 30° Giornata Serie A: Cancellieri pareggia Di Francesco, Simeone sbaglia un rigore

Solo un pareggio tra Empoli e Hellas Verona allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nella trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

I toscani ormai non vincono da oltre tre mesi, visto che la vittoria manca da dodici turni, ma grazie ai trentatré punti in classifica conservano un vantaggio di undici punti sulla zona retrocessione.

Mezza impresa per gli scaligeri, oggi davvero in grandissima emergenza infortuni, che tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta della scorsa settimana.

Sintesi di Empoli-Hellas Verona 1-1

Out Marchizza, Haas e Ekong per Aurelio Andreazzoli, che schiera Fiamozzi, Viti e Parisi in difesa con Romagnoli a protezione di Vicario, confermando Bandinelli con Asllani e Zurkowski in mediana, mentre torna Di Francesco nel tridente d’attacco con Bajrami e Pinamonti.

Non ci sono Dawidowicz, Ceccherini, Depaoli, Faraoni, Frabotta, Ilic, Lasagna, Lazovic, Pandur, Retsos e Miguel Veloso per Ivan Tudor, in piena emergenza. Scelte obbligate, quindi, con Coppo, Gunter e Casale in difesa davanti a Montipò, Sutalo, Tameze, Hongla e Bessa in mediana, mentre in attacco c’è il tridente costituito da Barak, Simeone e Caprari.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a chiudere gli spazi, pressando aggressivamente gli avversari.

Ci provano più volte Zurkowski e Di Francesco, che finalmente sblocca il risultato al 27′ minuto su sponda di Pinamonti, assistito da un’ottima giocata di Parisi.

Gli ospiti provano a reagire, la mettono sul fisico, come dimostra l’ammonizione di Casale, ma non riescono a trovare la giocata vincente e nel finale rischiano sul tiro di Bajrami.

Nel secondo tempo entra subito La Mantia al posto di Bajrami e viene ammonito Romagnoli, ma sembra tutt’altra partita, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco con grandissimo carattere e personalità, mettendo in grande difficoltà i padroni di casa grazie all’aggressività.

Ci provano Caprari e Simeone, quest’ultimo sbaglia anche un rigore al 64′ minuto, quando Vicario prima para la sua conclusione sul fallo fischiato dall’arbitro per fallo di Parisi sul numero dieci subito dopo l’entrata in campo di Cancellieri per Coppola, poi sul replay colpisce addirittura il palo.

Dopo il giallo comminato a Simeone e l’entrata in campo di Stulac per Di Francesco, al 72′ minuto finalmente gli ospiti riescono a pareggiare proprio con Cancellieri con un sinistro imparabile per il portiere avversario.

Nel finale vengono ammoniti Parisi, Cancellieri, che si divora la doppietta sul più bello, e ci sono diversi cambi che coinvolgono Tonelli, Terracciano, Henderson e Cacace, subentrando a Bandinelli, Bessa, Zurkowski e Parisi.

Highlights e Video Gol di Empoli-Hellas Verona 1-1:

Tabellino di Empoli-Hellas Verona 1-1

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi (dall’86’ Cacace), Zurkowski (dall’86’ Henderson), Asllani, Bandinelli (dall’80’ Tonelli); Bajrami (dal 45′ La Mantia), Di Francesco (dal 70′ Stulac); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola (60′ Cancellieri), Gunter, Casale; Tameze, Bessa (dall’86’ Terraciano), Hongla, Sutalo; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

GOL – Di Francesco (E), Cancellieri (V)

ASSIST – Pinamonti (E)

NOTE: Simeone sbaglia un calcio di rigore

AMMONITI – Casale (V), Romagnoli (E), Asllani (E), Cancellieri (V), Parisi (E)

ESPULSI –

