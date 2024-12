Video Gol Highlights Empoli-Genoa 1-2: sintesi 28-12-2024

Il Risultato di Empoli-Genoa 1-2, 18° giornata Serie A: i liguri espugnano il “Castellani” con una prestazione cinica fatta anche di grande attenzione difensiva. L’Empoli prova a non perdere, ma sbaglia un rigore e si offre troppe volte al contropiede avversario.

La partita si sblocca nella ripresa grazie a Badelj, Leali para il rigore del possibile 1-1 a Esposito ed Ekuban raddoppia. Esposito segna l’1-2, ma il tentativo di rimonta empolese non va oltre.

Il Genoa va a 19 punti e aggancia proprio l’Empoli al 12° posto.

La Sintesi di Empoli-Genoa 1-2

Estremamente tattica e priva di spunti, la prima frazione è decisamente dimenticabile; si nota come i punti inizino a pesare e la volontà di osare qualcosa manchi ad entrambe le squadre e questo malgrado la posizione di classifica relativamente più comoda rispetto alle avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere.

Dobbiamo, dunque, attendere la ripresa per assistere al risveglio dal letargo: un solo minuto è trascorso dalla ripresa del match e gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione utile grazie a Badelj, che mette il pallone in rete sfruttando un tiro di Pinamonti respinto dai difensori empolesi e nato da un traversone di Vitinha.

L’Empoli cerca di rispondere subito al colpo subito e al 53° chiede un rigore per un fallo ai danni di Esposito in piena area: il VAR assegna il penalty e lo stesso Esposito va alla battuta, ma non calcia con sufficiente forza e Leali è bravissimo a neutralizzare il tentativo deviando la palla sul palo per poi afferrarla onde evitare che entri.

I toscani continuano ad attaccare, ma sono ancora i liguri, già pericolosissimi precedentemente con Miretti, a raddoppiare al 68° con Ekuban, che anticipa un difensore e appoggia la sfera in porta su cross rasoterra di un Miretti ispirato. Entrambi, assistman e marcatore, erano entrati da pochi minuti.

Al minuto 74, mai domi, gli empolesi riescono ad accorciare le distanze grazie a Esposito: l’attaccante incorna un bel cross di Anjorin dalla trequarti e batte Leali riscattando il rigore sbagliato in precedenza.

Si assiste, nei minuti successivi e nei cinque di recupero, all’assalto dei padroni di casa per agguantare il pareggio, ma senza che riescano a creare occasioni. Il tempo passa inesorabile e il triplice fischio è insindacabile.

Highlights e Video Gol di Empoli-Genoa 1-2

Il Tabellino di Empoli-Genoa 1-2

Empoli (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze (71′ De Sciglio), Ismajli, Cacace (80′ Marianucci); Gyasi, Anjorin (80′ Ekong), Grassi (71′ Maleh), Pezzella; Colombo, Henderson (59′ Fazzini); Esposito. Allenatore: D’Aversa

Genoa (4-3-3): Leali, Norton-Cuffy (39′ Sabelli), Bani, Vasquez, Martin; Badelj (63′ Masini), Thorsby (82′ De Winter), Frendrup; Zanoli (63′ Miretti), Pinamonti (63′ Ekuban), Vitinha. Allenatore: Vieira

Marcatori: 46′ Badelj, 68′ Ekuban e 74′ Esposito

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Thorsby, Vitinha e Gyasi

Note: al 54′ Leali para un rigore a Esposito

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.