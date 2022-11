​

Match di apertura della 15°esima giornata, l’ultima dell’anno solare prima della pausa per i mondiali. L’Empoli conquista il secondo successo consecutivo in casa, portandosi a 17, un +10 nei confronti della zona retrocessione.

La Cremonese, invece, conclude questa prima parte del campionato senza aver ottenuto una vittoria, l’unica squadra ad aver ottenuto questo record negativo. Dopo 15 partite sono 7 i pareggi e 8 le sconfitte. Sono al terz’ultimo posto con 7 punti. Dietro di lei solo Sampdoria (6) e Verona (5)

Sintesi di Empoli-Cremonese 2-0

Un match che vede un buon inizio dei padroni di casa. Infatti Alberto Grassi è il primo a rendersi pericoloso scagliando un colpo di testa verso la parte alta della rete. Il portiere degli ospiti si rende subito protagonista sfoderando un grande intervento.

Poi, piano piano, emergono gli ospiti. I grigiorossi prendono coraggio, fanno un buon giro palla in attesa di qualche varco che potrebbe aprire la difesa toscana.

Otto minuti dopo le parti s’invertono. Questa volta sono gli ospiti a colpire di testa con Cristian Buonaiuto, il quale indirizza la frustata nell’angolo superiore di destra. Vicario si supera e manda in angolo! Lo stesso calciatore lombardo ci prova un minuto dopo, ma con un tiro indirizzato all’angolo basso e bloccato da un ottimo intervento di Vicario.

Poco prima del termine dei primi 45 minuti è ancora Cristian Buonaiuto a sfoderare una conclusione, la cui traiettoria tagliata esce di poco sopra la traversa!

Prima frazione che termina con il punteggio di 0-0, una gara giocata da entrambe, ma che non riesce a sbloccarsi.

Ripresa che vede la formazione di casa partire in quarta. Un cambio con Cambiaghi al posto di Lammers e subito dopo il giovane monzese classe 2000 si rende protagonista nell’azione che porta al gol del vantaggio. E’ il primo minuto di gioco ed il calciatore si trova a tu per tu con il portiere avversario, grazie ad una difesa avversaria poco attenta ed infila il pallone del vantaggio!

Non tarda ad arrivare la reazione ospite, con un primo tiro di Sernicola indirizzo al sette e sventato da Vicario. Quindi David Okereke riceve un passaggio in area, calcia verso la porta ma è ancora il portiere toscano a dire di no.

Quindi il match lentamente s’indirizza verso i padroni di casa. Quando mancano dieci minuti al termine Razvan Marin prova con una superba conclusione a mandare avanti di due goal i compagni, ma la sua conclusione si stampa sul palo sinistro!

A due minuti dal termine arriva il raddoppio dei padroni di casa. Bajrami serve sulla corsa Cambiaghi, il quale davanti al portiere cerca di scavalcarlo, ma il pallone batte sulle braccia di quest’ultimo e s’inpenna. Il più lesto di tutti è Parisi che si avventa sulla palla in movimento e di testa ribadisce nella porta sguarnita.

2-0 e i titoli di coda della partita terminano con un’azione degli ospiti, un palo colpito da Cyriel Dessers, bravo a costruirsi uno spazio in area di rigore.

​Highlights e Video Gol di Empoli-Cremonese 2-0:

Tabellino di Empoli-Cremonese 2-0

Marcatori: 1′ st Cambiaghi (E), 43 st Parisi (E)

Assist: –

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Walukievicz, Parisi; Akpa Akpro (21′ st Fazzini), Grassi (21′ st Marin), Bandinelli (32′ st Henderson); Bajrami; Lammers (01′ st Cambiaghi), Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili (33′ st Ciofani); Sernicola, Pickel, Ascacibar (17′ st Castagnetti), Meite (17′ st Zanimacchia), Valeri (24′ st Quagliata); Buonaiuto (24′ st Dessers), Okereke. Allenatore: Massimo Alvini

Ammoniti: 43′ pt Meitè (C), 24′ st Cambiaghi (E), 45′ st Pickel (C)

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila