Video gol-highlights Empoli-Cittadella 1-1: sintesi 07-03-2021

Video gol-highlights Empoli-Cittadella: finisce 1-1 la sfida del “Castellani“.

Partita divisa letteralmente a metà quella tra Empoli e Cittadella, che si dividono giustamente la posta in palio. La capolista è più pericolosa nel primo tempo e trova il gol con un buon tiro di Bajrami sul primo palo. La seconda frazione è quasi un monologo veneto, con gli uomini di Venturato che, dopo il pareggio di Proia, meriterebbero forse il gol vittoria. Brignoli, attento su Ogunseye, e un po’ di imprecisione fanno sì che i granata si debbano accontentare semplicemente di un punto.

Empoli-Cittadella: la sintesi della partita

Nel primo tempo è il Cittadella a rendersi inizialmente più pericoloso con due tentativi, da parte di Gargiulo e Tsadjout che finiscono entrambi larghi.

Olivieri risponde con un tiro dalla distanza che finisce alto e sembra dare la scossa all’Empoli. La squadra toscana prende in mano il controllo delle operazioni e crea un altro pericolo sull’asse Fiamozzi-Olivieri, che batte a rete ma si trova in offside.

Tsadjout sbuca dal nulla su un tentativo di un compagno dal limite e per poco non beffa Brignoli con un esterno al volo. I toscani passano però meritatamente in vantaggio grazie al gol di Baijrami, che si inserisce bene in area e batte Maniero sul primo palo.

La squadra di Dionisi trova ancora più coraggio e sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni: prima Mancuso manda al lato di testa, poi scarica per lo stesso Haas, che non inquadra la porta.

Il Cittadella rientra dagli spogliatoi con l’animo ferito e mette sotto assedio il fortino veneto. Gli sforzi vengono premiati quando Proia gira in rete di testa un pallone che spiove in area su un corner dalla destra.

Dionisi inserisce forze fresche con gli ingressi di La Mantia e Morleo. Il Cittadella va però nuovamente vicino al gol con un tentativo di Tsadjout su cross di Proia. Lo stesso Tsadjout offre un cioccolatino che Baldini spreca calciando alto.

Il Cittadella cavalca l’onda positiva e impegna ancora Brignoli con un tiro dalla distanza di Tsadjout. Dionisi vorrebbe forse entrare in campo per dare una mano alla sua squadra, ma può limitarsi solo a cambiare le batterie della sua squadra per dare nuova linfa in vista del finale. Entrano anche Sabelli e Ricci per dare più spinta alla manovra.

Eppure è ancora il Cittadella a sfruttare meglio le forze fresche con il neoentrato Ogunseye che tenta una conclusione di poco al lato dalla porta difesa da Brignoli.

Una tale mole d’occasioni meriterebbe il gol vittoria nel finale, ma nessuna squadra riesce a colpire, con Brignoli che salva un’ultima volta in uscita su Ogunseye. Finisce 1-1 una gara che non serve al Cittadella di avvicinare effettivamente il secondo posto. La capolista perde terreno dal Monza, ieri vittorioso sul Pordenone.

Video gol e highlights Empoli-Cittadella

Arrivano a breve…

Empoli-Cittadella: il tabellino della gara

Empoli-Cittadella 1-1: 22′ Bajrami (E), 62′ Proia (C)

Empoli 4-3-1-2: Brignoli; Fiamozzi (Sabelli 77′), Romagnoli, Casale, Terzic; Zurkowski (Ricci 77′), Stulac (Damiani 89′), Haas; Bajrami (Morleo 56′); Olivieri (La Mantia 57′), Mancuso. Allenatore: Dionisi

Cittadella 4-3-2-1: Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Baldini, Gargiulo, Tsadjout. Allenatore: Venturato

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Ammoniti: Olivieri (E), Gargiulo (C)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS