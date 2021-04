Video Gol Highlights Empoli-Chievo 2-2: sintesi 27-04-2021

Risultato Empoli-Chievo 2-2: i toscani non chiudono i conti e vengono fermati da un avversario che gioca essenzialmente un tempo su due e rischiano tantissimo quando restano in dieci per il rosso di Romagnoli e un probabile rigore non dato a Fabbro. L’Empoli resta primo, ma senza trovare l’allungo su Lecce e Salernitana, con quest’ultima che ospiterà gli azzurri il 7 maggio in una sfida praticamente decisiva. Il Chievo, invece, resta 8° mancando il sorpasso ai danni di Cittadella e Spal.

Non basta Mancuso, autore di due gol: il Chievo risponde con De Luca e Margiotta.

Sintesi Empoli-Chievo 2-2

Netto ed indiscutibile il dominio empolese in tutto il primo tempo, disputatosi interamente in una sola metà campo. Il primo segnale giunge prestissimo, dopo appena cinque minuti, con un tiro alto da buona posizione di Zurkowski, giunto sul pallone dopo una respinta di Gigliotti su un’altrettanto pericolosa conclusione di Haas.

Il Chievo è in netta difficoltà, segna inutilmente e per puro caso con De Luca (fermato per offside), e si avvicina ancora al gol con Bajrami, che cerca la porta da fuori senza fortuna a causa della decisiva deviazione di Obi.

Il vantaggio è solo questione di tempo e giunge inesorabile al 13° con il solito Mancuso, che fa centro da due passi ribadendo in rete un tiro dal limite dell’area di Zurkowski fermato dal palo. Per il centravanti è il 18° gol stagionale.

I toscani decelerano progressivamente e tornano ad essere pericolosi solo al 36° minuto con La Mantia, lanciato in area, da Mancuso, sul cui tiro centrale e da posizione angolata Semper interviene mettendo in angolo.

I clivensi si affidano solo a tiri da fuori area, perlopiù affidati a Ciciretti, che non inquadrano il bersaglio o si rivelano facili da parare per Brignoli. Nemmeno Palmiero è preciso e così i restanti minuti del primo parziale, allungati di ulteriori sessanta secondi, passano senza altri sussulti.

I clivensi rientrano in campo con più voglia e al 53° riescono a ripristinare l’equilibrio grazie ad un gran gol di De Luca, che irrompe su un tiro-cross dalla trequarti di Canotto e batte Brignoli in spaccata.

Forti del pareggio appena ottenuto, dopo nemmeno tre minuti dal gol i veneti sfiorano addirittura il vantaggio con un’altra iniziativa di Canotto, che fugge sulla fascia sinistra e crossa per Ciciretti, in lievissimo ritardo su un pallone che sarebbe stato certamente comodo da depositare in rete.

Al 61° i padroni di casa rimettono il muso avanti ancora con Mancuso: il centravanti, servito da Sabelli, batte Semper con un pregevole tocco sotto.

Sembra che l’Empoli possa chiudere presto il discorso, ma il Chievo è un’altra squadra rispetto al primo tempo e, limitato l’avversario, torna in avanti trovando il 2-2 ad otto minuti dal termine e dopo una lunga fase di pressione: Mogos crossa dalla destra e il neo entrato Margiotta segna con un potente tocco dal dischetto del rigore.

Il finale è nervoso e privo di azioni importanti, a parte l’espulsione di Romagnoli per un intervento pericoloso su Djordjevic e un rigore reclamato da Fabbro; la sfida finisce in parità.

Migliori in campo Mancuso (7.5), che sale a quota 19 gol e illude i suoi che la festa sia vicina, e Margiotta (6.5), in gol subito dopo il suo ingresso. Male Romagnoli (4), che si fa buttare fuori in un momento importantissimo per un intervento scriteriato e pericoloso, e Ciciretti (5), poco concreto.

Tabellino Empoli-Chievo 2-2

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Parisi; Haas (87′ Nikolaou), Stulac, Zurkowski (67′ Ricci); Bajrami (83′ Olivieri); La Mantia (83′ Moreo), Mancuso (67′ Matos). Allenatore: Dionisi

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Cotali; Palmiero, Obi (66′ Viviani); Ciciretti (78′ Margiotta), Canotto (75′ Djordjevic), Garritano (66′ Di Gaudio); De Luca (76′ Fabbro). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 13′ e 61′ Mancuso, 53′ De Luca e 82′ Margiotta

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Mancuso, Ciciretti, Cotali e Fabbro

Espulsi: 86′ Romagnoli

