Video Gol Highlights Empoli-Bologna 3-1: Sintesi 4-5-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Bologna 3-1, 33° Giornata Serie A: segnano Orsolini, Akpa-Akpro e Cambiaghi, autorete di Lucumì

L’Empoli batte il Bologna allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel posticipo serale della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

I toscani tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutivo ed un pareggio nelle ultime quattro partite di campionato, portandosi a quota trentacinque punti in classifica.

Quarta partita senza vittorie per i felsinei, che hanno conquistato solo due punti, fermandosi a quota quarantacinque punti in classifica.

Sintesi di Empoli-Bologna 3-1

Out De Winter per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Walukiewicz, Luperto e Parisi in difesa davanti al rientrante Vicario, si rivede anche Akpa-Akpro in mediana con Grassi e Marin, il solito Baldanzi gioca sulla trequarti alle spalle di Cambiaghi e Caputo.

Non ci sono Arnautovic, Kyriakopoulos, Sansone e Soriano per Thiago Motta, che punta su Posch, Lucumì, Soumaoro e Cambiaso in difesa a protezione di Skorupski, in mediana Moro con Schouten e Dominguez, mentre viene confermato Aebischer con Barrow e Orsolini in attacco.

E’ una partita davvero piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti pressano con la giusta aggressività, sono ben messi in campo e chiudono tutti gli spazi.

Al 1′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con l’autorete di Lucumì, che trova sfortunatamente la colpevole deviazione nella propria porta su cross di Parisi.

Gli ospiti provano a reagire, più con la fisicità che con le idee di gioco, ma al 16′ minuto viene annullato il gol proprio a Lucumì dal VAR per fallo di mano prima e poi al 27′ minuto anche a Orsolini per lo stesso motivo, poco dopo anche l’infortunio di Soumaoro, sostituito da Bonifazi.

Nel finale c’è ancora tempo per il gol del raddoppio dei padroni di casa, che segnano al 46′ minuto con Akpa-Akpro su assist di Marin.

Anche il secondo tempo risulta molto divertente e spettacolare, visto che le due squadre macinano occasioni.

Alla rovesciata di Akpa-Akpro rispondono Schouten e Orsolini, prima dell’entrata in campo di Zirkzee, Ferguson e Henderson, subito ammonito, per Baldanzi, Barrow e Moro.

Al 68′ minuto i padroni di casa calano il tris con Cambiaghi, che completa una bella azione corale con una conclusione imparabile per il portiere.

Gli ospiti si riversano nella metà campo avversaria, attaccano a testa bassa la porta di Vicario, ma manca un po’ di cinismo nei tentativi di Zirkzee, Dominguez e Ferguson.

C’è spazio anche per Lykogiannis, Pyythia, Stojanovic e Bandinelli, che subentrano per Cambiaso, Aebischer, Akpa-Akpro e Marin.

Al 87′ minuto gli ospiti segnano la rete del definitivo risultato con Orsolini, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lucumì su Bandinelli.

Nel finale c’è spazio anche per Pjaca e Destro al posto di Cambiaghi e Caputo, mentre Orsolini, Henderson e Posch non trovano la giocata vincente da ottima posizione.

Highlights e Video Gol di Empoli-Bologna 3-1:

Tabellino di Empoli-Bologna 3-1

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Akpa Akpro (78′ Stojanovic), Marin (78′ Bandinelli), Grassi; Baldanzi (65′ Henderson); Caputo (88′ Destro), Cambiaghi (88′ Pjaca). All. Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (38′ Bonifazi), Lucumì, Cambiaso (77′ Lykogiannis); Schouten, Dominguez; Aebischer (77′ Pyythia), Moro (54′ Ferguson), Orsolini; Barrow (54′ Zirkzee). All. Thiago Motta.

ARBITRO: La Penna

GOL: 1′ Lucumì (OG), 45’+1 Akpa-Akpro, 68′ Cambiaghi, 88′ Orsolini

AMMONITI: 28′ Parisi, 66′ Henderson, 87′ Bandinelli

ESPULSI: –

NOTE: recupero 10′