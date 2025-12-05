Allegri ammette gli errori del Milan: “Partita statica, abbiamo concesso troppo. Così diventiamo vulnerabili”

Massimiliano Allegri non cerca scuse dopo l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio. All’Olimpico i rossoneri cadono 1-0, pagando ancora una volta una serie di distrazioni che si ripetono nelle fasi decisive delle partite. Il tecnico, ai microfoni di Sport Mediaset, riconosce una tendenza ormai evidente: quando il Milan sembra avere il controllo, commette errori banali che riaprono tutto.

La rete decisiva arriva da un colpo di testa di Zaccagni sugli sviluppi di un corner molto discusso, che i rossoneri ritenevano dovesse essere un rinvio dal fondo. L’episodio non è valutabile dal VAR e resta quindi la difesa a essere messa sotto accusa, soprattutto per la marcatura permissiva che ha portato al gol biancoceleste.

“Abbiamo avuto più difficoltà rispetto alla partita di sabato in campionato” spiega Allegri. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi regalando occasioni. Era un match statico: chi segnava per primo avrebbe vinto. Noi non abbiamo sfruttato le nostre opportunità e abbiamo preso gol su un corner che potevamo difendere meglio. In quel momento stavamo controllando la partita, ma tre o quattro errori gratuiti ci sono costati caro. Succede già da inizio stagione, come con Cremonese e Pisa: dominiamo, poi non concretizziamo e diventa pericoloso. Dobbiamo migliorare”.

L’episodio chiave: il gol mancato da Leao

Il momento che cambia l’inerzia, secondo molti, è l’occasione clamorosa fallita da Rafael Leao, che dal limite dell’area piccola spara alto un pallone invitante.

“Leao ha avuto una buona chance” commenta Allegri. “Si è mosso bene sia dentro che fuori l’area. Se lui non è in zona gol, dobbiamo riempire quegli spazi con altri giocatori. Si è messo a disposizione, abbiamo bisogno di tutti. È una sconfitta che brucia, ma il nostro obiettivo rimane tornare in Champions League”.

Jashari titolare dopo l’infortunio: “Buona prestazione”

All’Olimpico arriva anche la prima maglia da titolare per Ardon Jashari, reduce dalla frattura del perone di agosto. Il centrocampista svizzero e Ricci sono tra i pochi a ricevere i complimenti del tecnico.

“Jashari e Ricci hanno fatto bene. Anche chi è entrato ha dato contributo. Dispiace essere fuori dalla Coppa Italia, perché volevamo arrivare in fondo, ma ora dobbiamo pensare al prossimo impegno di Serie A a Torino”.

Serve un centravanti? Allegri frena

Il Milan segna poco, ma Allegri non ritiene sia necessaria una prima punta aggiuntiva. Piuttosto, chiede gol dai centrocampisti e maggiore attenzione.

“Pulisic e Leao hanno già segnato dieci gol in due, e tornerà anche Gimenez. Ci servono più gol da chi arriva da dietro e soprattutto più concentrazione nei momenti cruciali”.

“Non è un passo indietro. Ora testa alla Serie A”

L’eliminazione al primo turno dopo essere stati finalisti solo un anno fa potrebbe sembrare un campanello d’allarme, ma Allegri respinge questa lettura.

“Assolutamente no. È normale essere arrabbiati, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo due partite di campionato prima della Supercoppa Italiana”.

Gli viene fatto notare un curioso parallelo con il Napoli della passata stagione, eliminato anch’esso agli ottavi dopo aver perso la prima giornata di campionato e poi diventato campione d’Italia.

“Quante volte il Milan ha vinto in casa del Torino in dodici anni? Una, durante il Covid” sorride Allegri. “Quindi concentriamoci sui punti da fare lì”.

Il Milan è ancora in vetta alla Serie A insieme al Napoli, ma la Coppa Italia si chiude al primo ostacolo. L’impressione, però, è che per Allegri la vera sfida sia un’altra: correggere quei blackout improvvisi che rendono la squadra fragile proprio nei momenti in cui sembra più solida.

