Lazio, Fabiani torna sul caso VAR con il Milan: “Giusto tacere a caldo. Gli errori esistono e li accettiamo”

Lazio - Stadiosport.it

A pochi giorni dalla gara di Serie A che ha infiammato il dibattito arbitrale, Lazio e Milan tornano a incrociarsi negli ottavi di Coppa Italia. Il clima resta carico, ma stavolta a parlare è il direttore sportivo biancoceleste Angelo Maria Fabiani, che riflette sulla scelta di mantenere il silenzio stampa dopo la controversa sfida di San Siro.

La partita di questa sera si gioca allo Stadio Olimpico alle 20.00 GMT, con accesso diretto ai rigori in caso di parità al 90’. In palio c’è il pass per i quarti contro il Bologna.

Il precedente di San Siro e il silenzio della Lazio

Nel match di campionato di sabato, deciso dal gol di Rafael Leao, il finale è stato segnato dalla protesta laziale per il tocco di mano di Pavlovic nell’area rossonera. Il VAR ha giudicato falloso un precedente contatto di Romagnoli, annullando così il possibile penalty.

La Lazio, ritenendo l’episodio un errore grave, ha preferito non commentare a caldo, rinunciando alle interviste post-partita. Oggi Fabiani chiarisce quella decisione.

“Nel dopo gara si rischia di dire frasi incontrollate. A mente fredda, siamo convinti che tacere sia stata la scelta giusta” spiega il dirigente a Sport Mediaset. “Sbagliare è umano e accettiamo che l’errore faccia parte del gioco. L’arbitro, sui 90 minuti, ha diretto quasi perfettamente. Poi è chiaro, ci sono momenti che cambiano la percezione”.

Fabiani sottolinea un principio che la società intende rispettare: “I dirigenti devono fare i dirigenti, i giocatori devono giocare e gli arbitri devono arbitrare. Dopo il triplice fischio, la decisione è presa e non cambia più. Alimentare polemiche non serve.”

Le scelte di Sarri e un mercato bloccato

Per il match di Coppa Italia, Maurizio Sarri effettua solo due cambi rispetto alla gara di campionato: dentro Christos Mandas tra i pali e Taty Castellanos in attacco. Le rotazioni, però, sono obbligate, perché l’organico è ridotto da infortuni e dal noto blocco del mercato che potrebbe essere rimosso solo a gennaio.

“L’embargo? Mancano ancora settimane. Se ne sono dette molte, ma noi sappiamo cosa fare” commenta Fabiani. “Ci siamo confrontati con il Presidente e con l’allenatore, abbiamo idee chiare e stiamo lavorando dietro le quinte.”

Il rapporto con Sarri, nonostante le difficoltà, resta solido: “Affetto, stima reciproca e grande professionalità. Sarri porta serenità e competenza. È il nostro faro in un progetto triennale che sta già mostrando miglioramenti”.

La Lazio prova dunque a lasciarsi alle spalle la polemica di San Siro, concentrandosi su una sfida che può cambiare il percorso stagionale. Tonight, the pitch will speak again.

I migliori bookmaker