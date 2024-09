Video Gol Highlights Dinamo Kiev-Lazio 0-3: Sintesi 25-9-2024

Video Gol e Highlights Dinamo Kiev-Lazio 0-3, 1° Giornata Europa League: doppietta Dia e segna Dele-Bashiru, espulsi Braharu e Noslin

La Lazio distrugge la Dinamo Kiev allo Volsparkstadion di Amburgo nella prima giornata della fase a girone unico di Europa League.

Sintesi di Dinamo Kiev-Lazio 0-3

Out Mykhalenko, Ponomarenko, Sheplev e Voloshyn per Shovkovsky, che schiera Tymchyk, Ceballos, Mykhavko e Dubinchak in difesa a protezione di Bushchan a porta, in mediana Pikhalyonok con Brazhko e Shaparenko, in attacco il tridente formato da Yarmolenko, Vanat e Kabaev.

Indisponibile Gigot per Marco Baroni, che punta su Pellegrini, Romagnoli, Patric e Marusic in difesa davanti a Provedel a porta, in mediana lancia Vecino con Rovella, tridente di trequartisti formato da Pedro, Dele-Bashiru e Tchaouna alle spalle di Dia unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco mostrando qualità nel possesso palla contro ospiti fin troppo contratti e squilibrati tra i reparti.

Al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Dia, che trova il gol del vantaggio dopo una bella triangolazione con Pedro.

Si fa male Ceballos, sostituito da Bolivar, nel tentativo di reazione da parte dei padroni di casa, che si fanno vedere davanti con il solo Shaparenko, ma soffrono terribilmente le giocate di Tchaouna.

Infatti, al 34′ minuto gli ospiti raddoppiano con Dele-Bashiru, che si fa trovare pronto sulla verticalizzazione perfetta di Vecino.

Crollo totale dei padroni di casa, che al 36′ minuto subiscono anche il tris, ancora Dia, che si regala una bella doppietta su assist di Dele-Bashiru.

Nel finale i padroni di casa provano a dare un senso almeno ai minuti finali, rendendosi pericolosi con Brazhko e Yarmolenko.

Molto più equilibrato un secondo tempo di gestione per gli ospiti e di rabbia dei padroni di casa, che alzano il baricentro e provano a farsi vedere davanti con le proprie armi.

Dopo un tentativo di Yarmolenko, si infortuna anche Patric, sostituito da Gila, che entra insieme a Isaksen al posto di Tchaouna, poco cinico dopo il palo colpito da Pedro.

Ammonito Dubinchak, c’è spazio anche per Rubchynskyi, Braharu, espulso al 72′ minuto per un brutto fatto su Zaccagni, ravvisato dal VAR, Noslin, subito espulso al 82′ minuto per gomitata su un avversario, e Castellanos, che subentrano a Shaparenko, Yarmolenko, Dia, Dele-Bashiru e Pedro.

Nel finale c’è ancora tempo per le sostituzioni che vedono coinvolti Andriyevskiy e Guerrero entrare in campo al posto di Pikhalonok e Kabaev, oltre al giallo a Romagnoli e Mykhavko.

Highlights e Video Gol di Dinamo Kiev-Lazio 0-3:

Tabellino di Dinamo Kiev-Lazio 0-3

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan 6,5; Tymchyk 5, Ceballos sv (19′ Bilovar 5), Mykhavko 5,5, Dubinchak 5; Pikhalonok 5 (39′ st Andriyevskiy sv), Brazhko 5, Shaparenko 5 (19′ st Rubchynskyi 5,5); Yarmolenko 5,5 (19′ st Bragaru 4,5), Vanat 5, Kabaiev 5,5 (39′ st Guerrero sv). A disp.: Neshcheret, Vivcharenko, Diachuk, Popov, , Karavaiev, Malush, Buyalskyi. All.: Shovkovsky.



LAZIO (4-2-3-1): Provedel 7,5; Marusic 6; Patric 6 (12 st’ Gila 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6,5; Vecino 7, Rovella 6,5; Tchaouna 7 (12′ st Isaksen 6,5), Dele-Bashiru 7,5 (34′ st Noslin sv), Pedro 6,5 (23′ st Zaccagni 6,5); Dia 8 (23′ st Castellanos 6). A disp.: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Guendouzi. All.: Baroni.



Arbitro: Sidiropoulos;

Marcatori: 5′, 35′ Dia (L), 34′ Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: Dubinchak, Mykhavko (D), Romagnoli (L)

Espulsi: Bragaru (D), Noslin (L)

