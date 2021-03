Video Gol Highlights di Salernitana-Brescia 1-0: sintesi 21-03-2021

Il Risultato di Salernitana-Brescia 1-0: i campani vincono di misura con un gol di Bogdan e tornano al terzo posto preparandosi mentalmente alla difficilissima, e quasi decisiva, trasferta di Lecce valevole per la seconda piazza, mentre i lombardi escono ridimensionati dallo stadio “Arechi” e rimangono a metà classifica.

La Sintesi di Salernitana-Brescia 1-0

I campani fanno la partita e dominano per larghi tratti del parziale iniziando ben presto a premere dalle parti di Joronen, che però non viene sollecitato quasi mai perché si tratta di tentativi poco precisi.

Il portiere finlandese viene impegnato per la prima volta al 19° da un colpo di testa di Coulibaly, ma deve arrendersi cinque minuti dopo ad un’altra zuccata, stavolta di Bogdan, su cross da calcio d’angolo di Anderson.

La Salernitana amministra il punteggio e va al tiro ancora una volta con Di Tacchio, la cui conclusione, sporcata da un difensore, termina fuori di non molto. Il Brescia si vede solo nel finale, al 39°, con Jagiello, che manda fuori un assist delizioso di Ragusa sprecando un vero e proprio penalty in movimento. Si val riposo ssenza recupero.

Il Brescia, grazie ai cambi operati da Clotet, inizia meglio anche se non crea particolari pericoli. La Salernitana, invece, continua ad amministrare senza velocizzare particolarmente la manovra e ha due chance per raddoppiare, un tiro alto di Tutino e uno ampiamente a lato dopo una bella azione di prima sulla trequarti.

Le trame dei lombardi, apparentemente di buona fattura, non portano a grandi occasioni e gli ospiti manifestano una certa sterilità offensiva; i campani, dal canto loro, non soffrono mai e nemmeno spingono più di tanto per il raddoppio.

Joronen all’88° para a terra un tiro rasoterra di Cicerelli, mentre al 90° una zuccata di Djuric sorvola la traversa di poco. Nei quattro minuti di recupero non accade nulla.

Migliori in campo Bogdan (7), poco impegnato in difesa e risolutivo davanti, e Joronen (6), attento quando serve. Male Gondo e Ayé (5 per entrambi), inesistenti.

Il Tabellino di Salernitana-Brescia 1-0

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly (91′ Schiavone), Di Tacchio, Anderson (65′ Capezzi), Jaroszinsky (84′ Kupisz); Gondo (65′ Djuric), Tutino (85′ Cicerelli). Allenatore: Castori

Brescia (4-3-2-1): Joronen, Karacic, Cistana, Chancellor, Martella (80′ Ghezzi); Bisoli (55′ Labojko), Van de Looi (55′ Donnarumma), Bjarnason; Jagiello (55′ Ndoj), Ragusa (69′ Pajac); Ayé. Allenatore: Clotet

Arbitro: Santoro

Marcatori: 24′ Bogdan

Ammoniti: Gondo, Ayé, Ndoj e Chancellor

Il Video Gol Highlights di Salernitana-Brescia 1-0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS