Video Gol Highlights di Roma – Udinese 2-0 Serie A 11° Giornata

La Roma sfrutta nel migliore dei modi il passo falso del Napoli a Bologna e supera 2-0 l’Udinese all’Olimpico, tornando al comando della classifica di Serie A.

La squadra di Gasperini impone il proprio ritmo per quasi tutto l’incontro, controlla il possesso e costruisce diverse occasioni nitide già nei primi minuti.

Il vantaggio arriva al 42’, quando Collu assegna un calcio di rigore dopo revisione al Var: Kamara, nel tentativo di respingere un cross di Mancini, manca il pallone con il piede e lo tocca irregolarmente con la mano. Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che è impeccabile e porta la Roma sull’1-0. Pochi istanti prima, tegola per i giallorossi con l’infortunio di Dovbyk, costretto a lasciare il campo per un problema all’anca. Al suo posto entra Baldanzi.

Nella ripresa i giallorossi chiudono i conti con Celik, bravo a inserirsi in area e a finalizzare uno scambio rapido proprio con Mancini, siglando il gol che certifica la prima vittoria stagionale in campionato con più di una rete di scarto. Nel primo tempo Cristante aveva colpito un palo con un colpo di testa, mentre nella ripresa gli ospiti sfiorano il gol con Atta, che centra il legno da buona posizione.

Il successo permette alla Roma di riprendersi la vetta e confermare il proprio momento positivo, dimostrando solidità difensiva, intensità e una crescente capacità di gestione nei momenti decisivi del match.

Cronaca di Roma – Udinese 2-0:

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Calcio d’inizio all’Olimpico: Roma e Udinese cominciano la sfida davanti a un pubblico caldissimo.

2′ – Subito un problema per Kabasele, colpito involontariamente da Bertola: il difensore friulano accusa dolore al fianco destro.

3′ – Dopo un breve controllo medico, Kabasele rientra regolarmente in campo.

4′ – Zaniolo viene fischiato a ogni giocata dai tifosi romanisti: il ricordo della sua esultanza all’Olimpico con la maglia dell’Atalanta è ancora vivo.

6′ – Hermoso prova il filtrante verticale per Pellegrini, ma Bertola è attento e mette il pallone in fallo laterale.

8′ – La Roma gestisce il possesso con pazienza, l’Udinese resta compatta e non concede spazi centrali.

10′ – Cross di Soulé che spiove in area: Okoye esce con decisione e respinge con i pugni.

11′ – Zaniolo protesta per alcuni interventi duri: il duello fisico con Hermoso diventa sempre più acceso.

13′ – Occasione Roma: doppio tentativo di Koné, che viene prima murato e poi calcia centralmente. Okoye blocca senza problemi.

15′ – Ripartenza dell’Udinese: Zaniolo lancia in profondità Buksa, ma il pallone attraversa tutta l’area piccola senza deviazioni.

17′ – Dopo qualche minuto di spinta friulana, la Roma rialza il baricentro e torna a dettare i tempi del gioco.

19′ – Dovbyk fatica a rendersi pericoloso: pochi palloni giocabili e marcatura asfissiante dei centrali di Runjaic.

21′ – Celik sfiora il gol con un colpo di testa su cross di Wesley: pallone a lato, mentre Okoye resta immobile e osserva la traiettoria.

23′ – Pellegrini prova il colpo di testa su servizio di Soulé, deviato: conclusione che termina sul fondo senza impensierire il portiere.

23′ – Zaniolo vince un duello a centrocampo e lancia Buksa, ma Svilar legge l’azione e anticipa con tempismo.

26′ – Udinese vicina al vantaggio in ripartenza: Atta punta l’area e calcia in diagonale, sfiorando il palo alla destra di Svilar.

28′ – Cristante commette un pestone su Karlstrom e viene ammonito da Collu.

30′ – Roma a un passo dall’1-0: Cristante colpisce il palo dopo una respinta su un tentativo di Dovbyk. Giallorossi vicinissimi al gol.

32′ – Zanoli tenta l’incursione sulla destra, ma il raddoppio di Pellegrini e Wesley lo costringe a perdere il pallone oltre la linea di fondo.

33′ – Lungo passaggio in direzione di Dovbyk, che lotta con Kabasele ma non riesce a controllare. Okoye esce bene e blocca.

35′ – Svilar respinge un tiro dalla distanza di Kamara con un intervento poco pulito; Karlstrom tenta il tap-in ma trova la difesa schierata.

36′ – Okoye risponde a un tiro potente di Dovbyk, poi l’azione viene fermata per posizione irregolare dell’attaccante romanista.

37′ – Kamara combina un pasticcio nell’area friulana, regalando quasi una chance a Celik, che però non riesce a sfruttare il rimpallo.

39′ – Staff medico in campo: Dovbyk accusa un forte dolore al fianco sinistro e viene valutato per un possibile cambio.

41′ – Collu viene richiamato al Var: tocco di mano evidente di Kamara sul cross di Mancini. Dopo la revisione assegna il rigore alla Roma.

42′ – Pellegrini non sbaglia: piatto destro preciso e Okoye spiazzato. La Roma passa in vantaggio 1-0.

43′ – Dovbyk non può proseguire: al suo posto entra Baldanzi.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45’+1′ – Momenti di tensione tra Zaniolo e Koné: Collu interviene per calmare i giocatori.

45’+3′ – La Roma spinge per il raddoppio: il gol di Pellegrini ha dato ritmo ed entusiasmo ai giallorossi.

45’+4′ – Ammonito Pellegrini per un intervento duro nella zona centrale del campo.

45’+5′ – Si chiude il primo tempo: Roma avanti 1-0 sull’Udinese grazie al rigore realizzato da Pellegrini.

Cronaca 2° Tempo:

45′ – Inizia la ripresa all’Olimpico: il secondo tempo di Roma-Udinese prende il via senza ulteriori cambi rispetto alla sostituzione forzata avvenuta nel finale del primo tempo, con Baldanzi al posto di Dovbyk.

47′ – La Roma prova subito a ripartire con coraggio, mentre l’Udinese resta compatta e cerca profondità sugli esterni.

49′ – Mancini avanza palla al piede ma non riesce a controllare l’ultimo tocco: l’azione sfuma sul più bello.

51′ – Occasione per l’Udinese: Buksa raccoglie un pallone vagante e calcia dal limite, Svilar blocca in due tempi.

52′ – Punizione battuta rapidamente da Zaniolo, ma la difesa romanista chiude l’imbucata con attenzione.

54′ – Problemi per Kabasele, che lascia il campo: al suo posto entra il giovane Palma.

56′ – La Roma cambia volto con Baldanzi, che dà imprevedibilità all’attacco e mette in difficoltà la retroguardia friulana.

58′ – Celik si sovrappone e Mancini lo serve con un passaggio preciso: il cross del turco attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni.

60′ – Tentativo centrale di Karlstrom contenuto da Ndicka; Svilar controlla e rilancia rapidamente.

61′ – La Roma raddoppia: splendida combinazione tra Mancini e Celik, che riceve un pallone perfetto e batte Okoye con un destro preciso. Giallorossi avanti 2-0.

62′ – Karlstrom interviene in ritardo su Hermoso e viene ammonito da Collu.

64′ – L’Olimpico si infiamma: il pubblico spinge la Roma, che continua a macinare gioco.

66′ – Controllo non perfetto di Cristante sul limite dell’area, Okoye ne approfitta per anticiparlo in uscita.

69′ – L’Udinese prova a riaprire la gara ma fatica a trovare sbocchi offensivi: scarsa la produzione degli attaccanti bianconeri.

71′ – Mancini, tra i migliori in campo, continua a spingere sulla fascia destra con grande lucidità e intensità.

72′ – Errore grave di Ndicka che serve involontariamente Zaniolo: Svilar salva tutto con un’uscita coraggiosa e respinge la conclusione dell’ex romanista.

72′ – L’Udinese cambia: fuori Karlstrom e Buksa, dentro Piotrowski e Davis.

74′ – De Rossi sostituisce Pellegrini e Soulé, acclamati dal pubblico: entrano El Aynaoui ed El Shaarawy.

76′ – La Roma controlla il match con personalità e ritmo, concedendo pochissimo agli avversari.

78′ – Baldanzi libera il sinistro dal limite, una deviazione manda il pallone in calcio d’angolo.

79′ – Cristante serve El Shaarawy, che calcia di prima da posizione defilata: Okoye blocca senza difficoltà.

81′ – El Aynaoui viene pescato in fuorigioco e l’azione della Roma sfuma proprio sul più bello.

82′ – Fine della partita per Kamara e Zaniolo: dentro Zemura e Bayo per i friulani.

84′ – L’Udinese prova gli ultimi assalti ma la Roma mantiene ordine e compattezza.

85′ – Svilar decisivo ancora una volta: grande parata sul colpo di testa di Bayo, che tiene intatto il vantaggio giallorosso.

87′ – I friulani insistono alla ricerca del gol che riaprirebbe l’incontro, ma la difesa romanista tiene.

89′ – L’Udinese colpisce il palo con Atta, sfortunato sul tiro di prima intenzione. Sul rimbalzo ci prova Zemura, ma il gioco viene fermato per fallo di Davis su Mancini.

90′ – Ultimi cambi della Roma: dentro Ghilardi e Ziolkowski al posto di Celik e Wesley.

90′ – Concessi quattro minuti di recupero.

90’+2′ – Davis controlla e calcia verso la porta, ma El Aynaoui si oppone e devia in corner.

90’+5′ – Triplice fischio di Collu: la Roma batte l’Udinese 2-0 e si prende la vetta della Serie A.

Tabellino di Roma – Udinese 2-0:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (dal 45’ st Ghilardi), Koné, Cristante (cap.), Wesley (dal 45’ st Ziolkowski); Soulé (dal 29’ st El Shaarawy), Pellegrini (dal 29’ st El Aynaoui); Dovbyk (dal 43’ pt Baldanzi). A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Pisilli. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele (dal 9’ st Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (cap.) (dal 27’ st Piotrowski), Atta, Kamara (dal 37’ st Zemura); Zaniolo (dal 37’ st Bayo), Buksa (dal 27’ st Davis). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Modesto. All. Runjaic

Arbitro: Collu

Marcatori: rig. Pellegrini (R) al 42’ pt, Celik (R) al 16’ st

Ammoniti: Cristante (R) al 28’ pt, Pellegrini (R) al 49’ pt, Karlstrom (U) al 17’ st

