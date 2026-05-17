Video Gol Highlights di Roma – Lazio 2-0 Serie A 37° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Roma – Lazio 2-0: Doppietta di testa di Gianluca Mancini su azioni da calcio d’angolo regalano 3 punti e 3° posto alla Roma che ora vede la Champions League

Grazie ad una splendida doppietta di Gianluca Mancini, la prima storica segnata in un derby di Roma da un difensore, la Roma sale a 70 punti insieme al Milan al 3° posto ed in questo momento è in Champions League a 90 minuti dalla fine del Campionato di Serie A.

Sarà decisiva per le sorti del Campionato l’ultima Giornata di domenica prossima che vedrà le pretendenti al 3° e 4° posto così impegnate: la Roma di Gasperini affronterà in trasferta l’Hellas Verona, il Milan ospiterà il Cagliari, la Juventus giocherà il derby contro il Torino, il Como andrà in trasferta contro la Cremonese.

La classifica vede in questo momento Roma e Milan al 3° posto con 70 punti seguite da Como e Juventus che ne hanno 68. Il Napoli è secondo con 73 punti e ormai sicuro di andare in Champions League.

La Roma ha coronato la sua rimonta al quarto posto con 4 vittorie consecutive battendo in successione Bologna, Fiorentina, Parma e Lazio.

Cronaca di Roma – Lazio 2-0:

1’ Inizia il derby Roma-Lazio allo Stadio Olimpico. La Roma muove il primo pallone della partita e attacca verso la Curva Nord, mentre la Lazio prova subito a sistemarsi con ordine nella propria metà campo.

4’ Primo calcio d’angolo per la Roma. Dybala disegna una traiettoria insidiosa con il mancino, Cristante anticipa tutti sul primo palo ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta.

7’ La Lazio prova a rispondere sulla corsia sinistra. Tavares avanza con spazio e mette un pallone in area, ma il cross è leggermente troppo lungo per Cancellieri, che non riesce ad arrivare con i tempi giusti per colpire di testa.

9’ Brivido nell’area biancoceleste. Pisilli calcia una punizione dalla trequarti, il pallone spiove in area e Tavares, nel tentativo di intervenire, devia con la spalla rischiando di beffare il proprio portiere Furlanetto.

11’ La Roma prova ad aumentare il ritmo. Dybala mette un pallone interessante in area, la difesa della Lazio respinge corto e Wesley raccoglie al limite. Il destro viene deviato e diventa facile preda di Furlanetto.

20’ Partita molto fisica e spezzettata in questa fase. Roma e Lazio faticano a costruire azioni pulite, anche per i numerosi contrasti fischiati dall’arbitro Maresca.

22’ Arriva il primo cartellino giallo del derby. Dybala prova a ripartire in velocità, Taylor lo ferma fallosamente e viene ammonito da Maresca.

23’ Occasione per la Lazio. Basic serve Cancellieri, che rientra sul sinistro e prova la conclusione dalla distanza. Il tiro è centrale e Svilar blocca senza difficoltà.

28’ La Roma torna pericolosa. Cristante crossa dalla destra, Malen controlla in area e calcia verso la porta, ma Gila chiude con tempismo. Sulla ribattuta ci prova Hermoso, ma il suo sinistro termina lontano dal bersaglio.

32’ Grande pressione della Lazio. Tavares entra in area e serve un pallone morbido per Noslin, che controlla di petto e tenta una rovesciata. La difesa giallorossa respinge, poi Cancellieri calcia di controbalzo con il sinistro e Cristante devia in calcio d’angolo.

33’ Ancora Lazio vicina al vantaggio. Sugli sviluppi del corner battuto da Taylor, Provstgaard prende posizione sul primo palo e colpisce di testa da buona posizione, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.

35’ Altra ripartenza pericolosa dei biancocelesti. Dia guida il contropiede e apre per Noslin, che incrocia con il destro cercando l’angolo lontano. Il pallone esce di poco, confermando il buon momento della Lazio.

36’ Problema fisico per N’Dicka, costretto a fermarsi per un fastidio alla coscia. La Roma deve effettuare il primo cambio: entra Rensch al posto del difensore ivoriano.

40’ Gol della Roma. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pisilli, Mancini svetta in area e colpisce di testa con grande precisione. Furlanetto non può intervenire: Roma-Lazio 1-0.

42’ Momento di tensione dopo un contatto tra Svilar e Cancellieri. Hermoso interviene spingendo l’attaccante biancoceleste, l’arbitro Maresca ferma il gioco e ammonisce entrambi.

44’ La Roma sfiora il secondo gol. Rimessa laterale di Wesley direttamente verso l’area, Provstgaard allontana di testa ma il pallone arriva a Hermoso. Il difensore calcia di controbalzo con il sinistro e trova soltanto l’esterno della rete.

45’ Vengono concessi quattro minuti di recupero nel primo tempo.

49’ Finisce la prima frazione: Roma-Lazio 1-0. Decide fin qui il colpo di testa di Mancini. Con questo risultato, e considerando gli altri risultati dagli altri campi, la Roma sarebbe momentaneamente terza in classifica e in zona Champions League.

46’ Comincia il secondo tempo del derby. La Roma cambia subito: fuori Pisilli, dentro El Shaarawy, per dare maggiore corsa e ampiezza alla manovra offensiva.

47’ Parte meglio la Lazio. Noslin dialoga con Tavares sulla sinistra, il portoghese entra in area e prova a incrociare con il mancino. La conclusione termina sul fondo.

49’ Nuovo tentativo biancoceleste. Dopo il rinvio di Furlanetto, Cancellieri vince il duello con Wesley, si accentra e calcia con il sinistro a giro da fuori area. Svilar legge bene la traiettoria e blocca in sicurezza.

54’ La Roma protesta per un possibile calcio di rigore. Rovella e Celik si contendono il pallone in area, con il centrocampista laziale che alza la gamba nel contrasto. Per Maresca non ci sono gli estremi per il penalty e il gioco prosegue.

63’ Grande occasione per il raddoppio giallorosso. Dybala lavora un pallone prezioso dentro l’area e serve Malen, che calcia subito di prima intenzione con il destro. Furlanetto risponde con un intervento rapido e tiene in partita la Lazio.

65’ Dybala accende ancora la manovra della Roma. L’argentino salta Tavares nei pressi del limite dell’area e viene steso dal laterale biancoceleste. Punizione per i giallorossi e ammonizione per il difensore della Lazio.

65’ Sulla punizione seguente, Dybala sorprende tutti e calcia direttamente verso la porta da posizione defilata. Furlanetto resta attento e alza il pallone sopra la traversa, concedendo calcio d’angolo.

66’ Raddoppio della Roma. Dal corner battuto magistralmente da Dybala, Mancini trova ancora il tempo giusto e colpisce di testa. Secondo gol personale per il difensore giallorosso e Roma-Lazio 2-0.

70’ Il derby si infiamma. Wesley e Rovella vengono a contatto e la tensione sale rapidamente, con i compagni costretti a intervenire per separarli. Maresca decide per il cartellino rosso a entrambi: Roma e Lazio restano in dieci uomini.

83’ Doppio cambio per la Roma. Escono Mancini, grande protagonista con la doppietta decisiva, e Malen. Entrano Ziolkowski e Soulé per gestire il finale e dare nuove energie alla squadra.

85’ Intervento in ritardo di El Shaarawy su Isaksen. L’arbitro assegna calcio di punizione alla Lazio ed estrae il cartellino giallo per l’esterno giallorosso.

88’ Ultima sostituzione per la Roma. Dybala lascia il campo dopo una prova di grande qualità, entra Dovbyk per il finale di partita.

89’ Palo clamoroso della Roma. La Lazio perde un pallone sanguinoso in costruzione, Soulé recupera e serve Dovbyk. L’attaccante incrocia con il destro e colpisce il legno. Sulla ribattuta, Soulé non riesce a trasformare l’azione nel terzo gol.

90’ Sono cinque i minuti di recupero concessi da Maresca.

95’ Finisce il derby: Roma-Lazio 2-0. La squadra giallorossa si prende la stracittadina grazie alla doppietta di Mancini, decisivo con due colpi di testa da calcio d’angolo. La Roma vince una partita fondamentale in chiave Champions League, mentre la Lazio esce sconfitta da un derby molto acceso e segnato anche dalle espulsioni di Wesley e Rovella.

Video Gol e Highlights Roma – Lazio 2-0:

Tabellino di Roma – Lazio 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (83` Ziolkpwski), Ndicka (37` Rensch), Hermoso; Celik, Cristante, El aynaoui, Wesley; Dybala (88` Dovbyk), Pisilli (46` El Shaarawy); Malen (83` Soulè).

A disp.: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Vaz, Ghilardi. All.: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic (79` Lazzari), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor (62` Dele-Bashiru); Cancellieri (72` Isaksen), Dia (46` Maldini), Noslin (79` Noslin).

A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli)

Marcatori: 40° e 66° Mancini

Ammoniti: 21` Taylor (L), 42` Hermoso (R), 42` Cancellieri (L), 64` Nuno Tavares (L), 85` El Shaarawy (R)

Espulsi: 71` Rovella (L), 71` Wesley (R)

Recupero: 4` pt, 5` st.