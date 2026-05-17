Jannik Sinner – Ruud Diretta Streaming Live Finale Internazionali Roma

Dove vedere la Finale del Torneo ATP di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud in diretta Tv e Streaming Live agli Internazionali d’Italia domenica 17 Maggio alle ore 17:00: Jannik cerca di entrare nella storia a Roma.

Esattamente a 50 anni di distanza dalla vittoria di Adriana Panatta, Jannik Sinner oggi potrebbe essere finalmente il nuovo tennista italiano a vincere il torneo di Roma.

Jannik Sinner e Casper Ruud si sfideranno domenica nella finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, sul Campo Centrale del Foro Italico. Il match è in programma non prima delle 17:00 e mette in palio uno dei titoli più prestigiosi della stagione sulla terra battuta.

Per Sinner sarà una finale dal peso enorme: il numero uno del mondo punta a completare il Career Golden Masters, traguardo che consiste nel vincere tutti i nove tornei ATP Masters 1000. In caso di successo a Roma, l’azzurro diventerebbe inoltre il primo italiano a trionfare agli Internazionali d’Italia dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.

Il tennista altoatesino arriva all’ultimo atto dopo aver superato Daniil Medvedev in una semifinale complicata, chiusa con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 dopo l’interruzione per pioggia. Il successo gli ha permesso di allungare a 33 vittorie consecutive la sua striscia nei tornei Masters 1000.

Dall’altra parte della rete ci sarà Casper Ruud, alla prima finale in carriera a Roma. Il norvegese, già vincitore di un Masters 1000 a Madrid, cerca il secondo titolo in questa categoria dopo aver battuto nettamente Luciano Darderi in semifinale con un doppio 6-1.

Il bilancio dei precedenti sorride nettamente a Sinner, avanti 4-0 negli scontri diretti e ancora senza set persi contro Ruud. La finale, però, resta aperta anche per la solidità del norvegese sulla terra battuta e per il minor dispendio fisico avuto nel percorso verso l’ultimo atto.

Jannik Sinner sta attualmente dominando il mondo del tennis. Ha battuto il record di Novak Djokovic per numero di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000.

Casper Ruud sta cercando di rilanciare la propria carriera. L’ex numero 2 del mondo è uscito dalla top 20 del ranking ATP ed è tornato per la prima volta dopo 257 settimane consecutive tra i primi 20. Questa vittoria sarebbe la più importante della sua carriera se riuscisse a battere Sinner e a conquistare un torneo Masters 1000.

Dove vedere la Finale Sinner – Ruud in Diretta Tv e Streaming Live:

FINALE INTERNAZIONALI DI ROMA: Jannik Sinner – Casper Ruud ore 17:00

Il match Jannik Sinner – Casper Ruud si giocherà domenica 17 Maggio alle ore 17:00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento.

Il match Jannik Sinner – Casper Ruud sarà visibile anche in Diretta streaming Live sulle App Sky Go e NOW.

Precedenti e Statistiche tra Sinner e Zverev:

Jannik Sinner vs Casper Ruud: i precedenti

Internazionali d’Italia 2025, quarti di finale: vittoria di Sinner 6-0 6-1

vittoria di 6-0 6-1 ATP Finals 2024, semifinale: vittoria di Sinner 6-1 6-2

vittoria di 6-1 6-2 ATP Vienna 2021, quarti di finale: vittoria di Sinner 7-5 6-1

vittoria di 7-5 6-1 ATP Vienna 2020, primo turno: vittoria di Sinner 7-6[2] 6-3

Il bilancio dei precedenti è decisamente a favore di Jannik Sinner che ha ottenuto 4 vittorie su 4 nel circuito ATP con Casper Ruud che non è mai riuscito nemmeno a conquistare un set contro l’italiano.

I due si affrontano a Roma per il secondo anno consecutivo dopo il confronto nei quarti di finale della scorsa edizione, quando Sinner concesse appena un game al norvegese, imponendosi con un netto 6-0 6-1.

Il numero uno del mondo aveva già avuto la meglio anche alle ATP Finals 2024, lasciando a Ruud soltanto tre game, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti giocati a Vienna, nel 2020 e nel 2021.

Players who managed to qualify for the finals of all three Masters 1000 tournaments played on clay in the same season:



• 2007 Rafael Nadal 🇪🇸

• 2009 Rafael Nadal 🇪🇸

• 2010 Rafael Nadal 🇪🇸

• 2011 Rafael Nadal 🇪🇸

• 2013 Rafael Nadal 🇪🇸

• 2026 Jannik Sinner 🇮🇹 pic.twitter.com/XeC3Ho3J9o — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) May 16, 2026

Come arriva in Finale Jannik Sinner:

Cammino di Jannik Sinner verso la Finale:

Secondo Turno: vs. Sebastian Ofner 6-3 6-4

vs. Sebastian Ofner 6-3 6-4 Terzo Turno : vs. Alexei Popyrin 6-2 6-0

vs. Alexei Popyrin 6-2 6-0 Sedicesimi: vs. Andrea Pellegrino 6-2 6-3

vs. Andrea Pellegrino 6-2 6-3 Quarti di FInale: vs. Andrey Rublev 6-2 6-4

vs. Andrey Rublev 6-2 6-4 Semifinale: vs. Daniil Medvedev 6-2 5-7 6-4

Jannik Sinner va a caccia del suo sesto titolo Masters 1000 consecutivo, un traguardo che rappresenterebbe un record assoluto per numero di Masters 1000 vinti di fila.

Con Carlos Alcaraz ai box, e anche nei tornei successivi agli Australian Open, il tennista italiano è sembrato praticamente intoccabile.

Daniil Medvedev ha provato a metterlo seriamente in difficoltà in semifinale, ma la sensazione è che, almeno fino al ritorno di Alcaraz, non ci sia un vero rivale capace di far vacillare Sinner. Il numero 1 del mondo sta giocando uno dei migliori tennis della sua carriera e in questa finale ha l’occasione di completare il Career Golden Masters.

Il torneo di casa, gli Internazionali d’Italia, è infatti l’unico Masters 1000 che Sinner non ha ancora conquistato. Se dovesse vincere la finale di domenica, raggiungerebbe Novak Djokovic come unico altro uomo nella storia capace di completare il Career Golden Masters.

Per Jannik Sinner il cammino verso la finale di Roma ha avuto il sapore della conferma. Il numero uno del mondo ha gestito il torneo con grande maturità, pur dovendo fare i conti con qualche segnale fisico non sempre rassicurante e con una semifinale più impegnativa contro Daniil Medvedev, nella quale ha lasciato per strada un set.

Anche nei passaggi più delicati, però, l’altoatesino ha dato la sensazione di avere il controllo tecnico e mentale della situazione, arrivando all’ultimo atto con la possibilità di aggiungere un altro capitolo storico alla sua carriera.

La finale contro Ruud può infatti consegnare a Sinner un traguardo rarissimo: il completamento del Golden Masters, cioè la vittoria di tutti i tornei Masters 1000 almeno una volta.

Nella storia del tennis maschile moderno soltanto Novak Djokovic è riuscito a centrare questa impresa, e il successo agli Internazionali d’Italia permetterebbe all’azzurro di raggiungerlo in una categoria esclusiva.

Per questo la Finale di Roma non rappresenta soltanto una finale prestigiosa sulla terra battuta, ma un appuntamento potenzialmente decisivo per definire ulteriormente la dimensione storica di Jannik Sinner nel circuito ATP.

Come arriva in Finale Casper Ruud:

Cammino di Casper Ruud verso la Finale:

Secondo Turno: vs. Zachary Svajda 6-1 6-3

vs. Zachary Svajda 6-1 6-3 Terzo Turno: vs. Jiri Lehecka 6-3 6-4

vs. Jiri Lehecka 6-3 6-4 Sedicesimi: vs. Lorenzo Musetti 6-3 6-1

vs. Lorenzo Musetti 6-3 6-1 Quarti di Finale: vs. Karen Khachanov 6-1 1-6 6-2

vs. Karen Khachanov 6-1 1-6 6-2 Semifinale: vs. Luciano Darderi 6-1 6-1

Casper Ruud è arrivato agli Internazionali BNL d’Italia in una posizione insolita rispetto agli ultimi anni, fuori dalla Top 20 del ranking ATP e con la necessità di ritrovare continuità in un torneo di altissimo livello.

Il norvegese, però, ha saputo trasformare il tabellone in un’occasione concreta, approfittando anche delle eliminazioni premature di alcune teste di serie nella sua parte di draw.

Il suo percorso è stato estremamente solido: finora ha perso soltanto un set e ha mostrato la versione migliore proprio nel momento più importante, dominando la semifinale contro Luciano Darderi e concedendo appena due game all’azzurro.

Casper Ruud è stato uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta nell’ultimo decennio. Ha raggiunto le semifinali in tre delle ultime quattro edizioni del Roland Garros e in due occasioni è arrivato fino alla finale. Tuttavia, non è mai riuscito davvero a conquistare quella grande vittoria capace di cambiare il peso della sua carriera.

Il suo bilancio nelle finali Masters 1000 è di 1 vittoria e 2 sconfitte: il primo titolo in questa categoria è arrivato lo scorso anno a Madrid, proprio sulla terra battuta. Un eventuale successo a Roma rappresenterebbe quindi una vittoria simbolica e forse decisiva per la carriera di Ruud.

Pur essendo ancora alla ricerca del primo titolo Slam, aggiungere un secondo Masters 1000 battendo il numero 1 del mondo, per di più reduce da una striscia vincente da record, sarebbe un risultato straordinario per il tennista norvegese.

Pronostico Sinner-Ruud: Jannik favorito

Il pronostico vede Jannik Sinner vincente in tre set. Casper Ruud ha ritrovato il suo miglior tennis sulla terra battuta proprio nel momento più importante della stagione, a pochi giorni dal Roland Garros, e il percorso agli Internazionali d’Italia ha confermato la sua ritrovata solidità.

Il norvegese è apparso più brillante, più profondo negli scambi e molto più sicuro nei propri schemi rispetto alle ultime settimane.

La sua rinascita, però, rischia di fermarsi proprio davanti all’ostacolo più difficile possibile. Sinner arriva alla finale con qualche interrogativo fisico dopo la semifinale contro Daniil Medvedev, ma il numero uno del mondo ha dimostrato per tutto il 2026 una continuità impressionante nei tornei Masters 1000. Anche quando non è al massimo, l’azzurro riesce a trovare soluzioni, cambiare ritmo e alzare il livello nei momenti decisivi.

Ruud può certamente mettere in difficoltà Sinner, soprattutto se riuscirà a servire bene e a comandare con il diritto da fondo campo. La superficie gli permette di costruire lo scambio con pazienza e di sfruttare le rotazioni, ma contro un giocatore capace di anticipare così tanto e di togliere tempo all’avversario, il margine d’errore sarà ridottissimo.

Per questo la finale potrebbe essere più combattuta rispetto agli ultimi precedenti, con Ruud in grado di strappare un set a un Sinner forse non brillantissimo dal punto di vista fisico. Alla lunga, però, la qualità superiore dell’italiano, la fiducia accumulata nei grandi tornei e la possibilità di completare il Career Golden Masters lo rendono il favorito principale.

Pronostico: vittoria di Jannik Sinner in tre set.



