Video Gol Highlights di Juventus – Fiorentina 0-2 Serie A 37° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Juventus – Fiorentina 0-2: Ndour nel primo tempo e Mandragora nella ripresa stendono i bianconeri che ora sono a serio rischio di restare fuori dal quarto posto!

A 90 minuti dalla fine del campionato arriva una sconfitta pesantissima per la Juventus, battuta in casa dalla Fiorentina con il risultato di 0-2.

Un passo falso inatteso per la squadra di Spalletti, soprattutto perché maturato contro una Fiorentina già aritmeticamente salva ma capace di giocare con intensità, ordine e grande personalità.

Per i bianconeri, invece, il ko rischia di pesare enormemente nella corsa alla qualificazione in Champions League, con la squadra che scivola al sesto posto in classifica proprio nel momento più delicato della stagione.

La partita viene decisa da un gol per tempo. Nel primo tempo è Ndour a sbloccare il risultato, indirizzando la gara dalla parte della Viola e aumentando la pressione su una Juventus apparsa poco brillante e incapace di reagire con lucidità.

Nella ripresa arriva poi il raddoppio firmato da Mandragora, autore di una rete di grande qualità contro il suo passato bianconero. Un gol pesantissimo, non solo per il valore tecnico, ma anche per il momento della partita e per le conseguenze sulla classifica juventina.

La Fiorentina conquista così una vittoria prestigiosa in una stagione tutt’altro che semplice, togliendosi la soddisfazione di espugnare il campo della Juventus con una prestazione solida, coraggiosa e matura.

La squadra viola ha saputo colpire nei momenti giusti, difendendo con attenzione e approfittando delle difficoltà dei padroni di casa, apparsi nervosi e poco concreti negli ultimi metri.

Per la Juventus la situazione si complica in maniera significativa. I bianconeri non sono più padroni del proprio destino nella corsa alla prossima Champions League: nell’ultima giornata servirà obbligatoriamente vincere il derby contro il Torino ma il successo potrebbe non bastare.

La squadra dovrà infatti sperare anche in un passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como, attualmente davanti in classifica. Un finale di stagione che sembrava ancora controllabile si è trasformato in una rincorsa piena di incognite, con la qualificazione europea più importante ora seriamente in bilico.

Video Gol e Highlights Juventus – Fiorentina 0-2:

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Tabellino di Juventus – Fiorentina 0-2:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (80’ Gatti), Cambiaso (69’ Thuram); Locatelli, Koopmeiners (46’ Boga); Conceicao (69’ Zhegrova), McKennie, Yildiz (90’ Miretti); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Milik, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Fiorentina: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (64’ Comuzzo), Gosens (74’ Balbo); Ndour, Fagioli (64’ Gudmundsson), Brescianini (64’ Mandragora); Parisi (31’ Harrison), Piccoli, Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fazzini, Fortini, Braschi, Fabbian. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Massa

Marcatori: 34’ Ndour (F), 83’ Mandragora (F).

Ammoniti: Pongracic (F), Bremer (J), Harrison (F), Gudmundsson (F).

Espulso: Ranieri (F).