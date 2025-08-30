Video Gol Highlights di Napoli – Cagliari 1-0 2° Giornata Serie A

Napoli vs Cagliari - Techsporty.com

Video dei Gol e Highlights di Napoli – Cagliari 1-0: Anguissa al 95° regala una preziosa vittoria al Napoli di Conte che resta a punteggio pieno

99 giorni dopo la storica vittoria dello Scudetto il Napoli torna in campo al Diego Maradona ancora una volta contro il Cagliari, questa volta in un match tutt’altro che facile e molto più impegnativo del previsto.

Il Cagliari di Fabio Pisacane gioca con orgoglio e idee, dimostrando solidità e determinazione. La partita rimane bloccata fino all’ultimo respiro, quando, proprio sull’ultimo pallone disponibile, Frank Anguissa si inventa la giocata decisiva e firma l’1-0 che fa esplodere lo stadio. È estasi pura per i tifosi azzurri, mentre i rossoblù maledicono il cronometro, lo stesso che solo una settimana prima li aveva premiati contro la Fiorentina.

Il Napoli parte così con un successo preziosissimo, che conferma la forza della squadra di Antonio Conte e lancia un messaggio chiaro alle rivali: i campioni d’Italia sono pronti a difendere il tricolore con ambizione e carattere.

Ora è già tempo di sosta per le nazionali, il Napoli tornerà in campo tra due settiman sabato 13 settembre in trasferta al Franchi contro la Fiorentina di Pioli.

Cronaca di Napoli – Cagliari 1-0:

Cronaca 1° Tempo:

Antonio Conte schiera il suo Napoli con il 4-1-4-1 con Lucca unica punta e Kevin De Bruyne alle sue spalle, mentre Spinazzola prende il posto di Olivera sulla fascia sinistra.

Nonostante il 63% di possesso palla nel primo tempo, gli azzurri faticano a trovare varchi reali nella retroguardia rossoblù.

Il Cagliari di Fabio Pisacane, emozionato nel tornare al Maradona da napoletano, imposta una partita perfetta sul piano tattico. Uomo contro uomo, squadra corta e quasi sempre dietro la linea della palla, i sardi non concedono nulla: raddoppi puntuali, preventive impeccabili e tanta aggressività.

Folorunsho dà fiducia a Esposito, che sfiora il vantaggio mettendo i brividi a Meret dopo un assist preciso di Deiola.

Subito dopo è Prati, illuminato dal giovane Palestra al debutto, a creare un’altra occasione pericolosa, confermando la solidità e l’organizzazione dei rossoblù.

Il Napoli mantiene il controllo e costruisce le sue migliori occasioni proprio nel finale di primo tempo: De Bruyne sfiora il gol con una volée potente che termina alta di poco, mentre Lucca ci prova con una rasoiata precisa che si spegne a lato.

Al 45’ è Caprile a salvare il Cagliari con una grande respinta di pugno su McTominay, ancora una volta pericoloso in area, come nell’azione che lo ha consacrato protagonista del gol-scudetto.

Gli azzurri spingono, il Cagliari resiste e lo spettacolo del Maradona resta vivo.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa il ritmo aumenta e la partita si accende. Al 48’ McTominay ha la prima grande occasione, ma il suo tiro sfiora il palo.

Al 52’ De Bruyne viene ammonito per un fallo su Prati, mentre il Napoli continua a premere soprattutto sulle fasce.

Politano e Spinazzola diventano i principali ispiratori del gioco offensivo, creando diversi pericoli con cross e dribbling.

Al 57’ occasione clamorosa per Rrahmani, fermato da un grande intervento di Caprile, mentre al 60’ è Politano a sfiorare il gol colpendo l’esterno della rete.

Poco dopo entra Luvumbo e il Cagliari cambia volto: il suo ingresso porta velocità e imprevedibilità, costringendo il Napoli a stare attento alle ripartenze.

Al 69’ ancora Politano va vicino al gol con un sinistro a giro che sfiora la traversa.

Al 75’ Conte inserisce il giovane Ambrosino al posto di Lucca, autore di una partita complicata.

Il Napoli aumenta la pressione, ma il Cagliari tiene botta e prova a colpire in contropiede.

Gli ultimi dieci minuti sono da cardiopalma.

All’81’ Lang, appena entrato, spreca un’occasione d’oro calciando fuori da posizione favorevole.

Al 88’ ci prova ancora Luvumbo con una conclusione improvvisa, ma Meret blocca senza problemi.

Poi, nel recupero, succede di tutto:

90’ – Cross di Politano , colpo di testa di Anguissa che termina di poco a lato.

– Cross di , colpo di testa di che termina di poco a lato. 90’+3 – McTominay spreca un’altra grande occasione dopo un assist di Lang , tiro troppo debole e parata facile per Caprile .

– spreca un’altra grande occasione dopo un assist di , tiro troppo debole e parata facile per . 90’+4 – Politano inventa un cross perfetto, McTominay prova l’acrobazia ma manca di pochissimo lo specchio.

– inventa un cross perfetto, prova l’acrobazia ma manca di pochissimo lo specchio. 90’+5 – Gol del Napoli! Buongiorno pesca Anguissa solo in area: il camerunense conclude di piatto e batte Caprile. È l’1-0 che fa esplodere il Maradona.

Il Cagliari prova l’ultimo assalto, ma il cronometro dice fine: il Napoli festeggia un successo pesantissimo.

Video Gol e Highlights Napoli – Cagliari 1-0:

Tabellino di Napoli – Cagliari 1-0:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (dal 67′ Buongiorno), Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca (dal 75′ Ambrosino). All. Conte

CAGLIARI (5-3-1-1): Caprile; Palestra (dall’83’ Di Pardo), Zappa (dal 58′ Luvumbo), Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati (dal 65′ Gaetano), Adopo; Folorunsho (dall’83’ Idrissi); Esposito (dal 65′ Borrelli). All. Pisacane

ARBITRO: Bonacina

MARCATORI: 95′ Anguissa (N)

AMMONITI: Zappa (C), De Bruyne (N), Juan Jesus (N).