Torino – Juventus Diretta Streaming Live e Tv 38° Giornata Serie A

Dove vedere Torino – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45.

La Juventus si prepara a vivere un Derby della Mole dal peso enorme. Domenica sera i bianconeri faranno visita al Torino in una sfida che non vale soltanto il dominio cittadino, ma anche le ultime speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra bianconera arriva all’ultima giornata di Serie A con un solo risultato davvero utile: la vittoria. In un finale di campionato tesissimo, con quattro squadre ancora in corsa per due posti nella massima competizione europea, qualsiasi risultato diverso dai tre punti taglierebbe fuori la Juventus dalla lotta Champions.

Per i bianconeri il margine d’errore è praticamente nullo. La classifica impone di vincere il derby e, allo stesso tempo, sperare in un passo falso di almeno una delle rivali davanti. Il destino non è completamente nelle mani della Juventus, ma il primo obbligo resta quello di fare il proprio dovere contro un Torino che avrà motivazioni importanti sul piano dell’orgoglio e della rivalità.

Il derby contro il Torino arriva nel momento più delicato della stagione bianconera. Dopo un campionato complicato, la Juventus ha ancora la possibilità di agganciare la zona Champions League, ma soltanto attraverso una combinazione favorevole di risultati. Prima di guardare agli altri campi, però, servirà vincere una partita storicamente intensa e mai banale.

La rivalità cittadina rende il match ancora più insidioso. Il Torino proverà a interrompere il predominio juventino nel derby e a chiudere la stagione con un risultato di grande prestigio davanti ai propri tifosi. La Juventus, invece, dovrà gestire pressione, tensione e necessità assoluta di risultato, evitando di farsi trascinare in una gara nervosa.

Per i bianconeri sarà fondamentale partire con il giusto atteggiamento, cercando di imporre qualità e ritmo fin dai primi minuti. In una sfida così carica di significato, ogni episodio può diventare decisivo: un errore difensivo, una palla inattiva o una giocata individuale potrebbero cambiare completamente il destino della corsa europea.

La corsa alla Champions League resta apertissima, ma la Juventus parte da una posizione più scomoda rispetto alle concorrenti. I bianconeri devono necessariamente battere il Torino e attendere notizie positive dagli altri campi, dove le rivali dirette cercheranno a loro volta di difendere o conquistare gli ultimi posti disponibili.

In caso di pareggio o sconfitta, la Juventus sarebbe automaticamente fuori dalla corsa per la Champions. Per questo il derby assume i contorni di una vera finale, con l’obbligo di affrontarlo senza calcoli e senza attendismi. Vincere non garantirebbe da solo la qualificazione, ma rappresenta l’unico modo per restare in gioco fino all’ultimo minuto.

Il ritorno nella competizione più prestigiosa d’Europa avrebbe un valore fondamentale per il club bianconero, sia sul piano sportivo sia su quello economico. Perdere l’accesso alla Champions significherebbe ridimensionare ambizioni, mercato e prospettive della prossima stagione. Proprio per questo la Juventus dovrà affrontare il derby con la mentalità di chi non ha più possibilità di appello.

Probabili Formazioni di Torino – Juventus:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Boga; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

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Dove vedere Torino – Juventus in Diretta TV e Streaming:

Torino – Juventus, in programma Domenica 24 maggio alle ore 20:45 sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante in chiave salvezza.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Calcio, canale 252

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

Chi preferisce seguire Torino – Juventus in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite.

Il match sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

Torino – Juventus sarà visibile in Streaming su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Sassuolo – Lecce potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Riccardo Mancini, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky Sport la Telecronaca è di Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Diretta Gol Stefano Borghi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Torino Juventus Precedenti e Statistiche:

Il Derby della Mole torna nell’ultima giornata di Serie A con un significato speciale. La rivalità tra Torino e Juventus, iniziata nel lontano 1929, vivrà per la prima volta un capitolo decisivo proprio nel turno conclusivo del campionato. Per i bianconeri sarà una partita da vincere a ogni costo per continuare a sperare nella Champions League, mentre per i granata ci sarà l’occasione di rovinare la corsa europea dei rivali cittadini.

La storia recente del derby sorride nettamente alla Juventus. Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime 39 sfide di campionato contro i bianconeri, con l’unico successo arrivato undici anni fa. Un dominio statistico evidente, che però non cancella le insidie di una partita diversa dalle altre, soprattutto quando in palio ci sono orgoglio, rivalità cittadina e obiettivi pesantissimi per una delle due squadre.

Come arriva la Juventus:

La Juventus arriva all’ultima giornata di Serie A nella posizione più scomoda della corsa Champions League. Dopo aver sembrato a lungo vicina alla qualificazione, la squadra bianconera si è complicata la vita nel momento decisivo della stagione e ora non è più padrona del proprio destino.

La sconfitta interna per 2 a 0 contro la Fiorentina ha cambiato completamente lo scenario. I viola, ormai senza obiettivi concreti se non quello di chiudere bene il campionato, hanno interrotto la striscia di 11 risultati utili consecutivi della Juventus e hanno lasciato la squadra di Luciano Spalletti al sesto posto in classifica.

A questo punto, per i bianconeri non basta più vincere. La Juventus deve conquistare i tre punti nel Derby della Mole contro il Torino e sperare contemporaneamente in risultati favorevoli dagli altri campi. Il margine d’errore è azzerato e l’ultima giornata assume i contorni di una vera missione quasi disperata.

La Juventus si presenta al derby con 68 punti, gli stessi del Como, ma con una situazione sfavorevole negli scontri diretti rispetto alla squadra lariana. Davanti ci sono Milan e Roma, entrambe a quota 70, e almeno una delle due dovrebbe perdere punti per riaprire davvero la corsa al quarto posto.

Il compito dei bianconeri è quindi doppio. Prima serve battere il Torino, poi bisogna attendere che Milan o Roma non vincano le rispettive partite. Senza un successo nel derby, ogni calcolo diventerebbe inutile, perché qualsiasi risultato diverso dalla vittoria escluderebbe automaticamente la Juventus dalla corsa alla prossima Champions League.

La situazione è resa ancora più delicata dal regolamento della Serie A. In caso di arrivo a pari punti, infatti, non viene presa subito in considerazione la differenza reti generale. Il primo criterio riguarda gli scontri diretti, poi la differenza reti negli stessi confronti e solo successivamente il rendimento complessivo. Questo può rendere l’ultima serata estremamente complessa, con scenari destinati a cambiare più volte durante i novanta minuti.

Per Luciano Spalletti, recentemente confermato con il rinnovo del contratto, l’ultima giornata rappresenta un banco di prova pesantissimo. Il suo percorso alla Juventus era appena iniziato quando i bianconeri avevano pareggiato 0 a 0 contro il Torino nella gara d’andata di novembre, ma adesso il contesto è completamente diverso.

Questa volta il derby non vale soltanto prestigio cittadino. Vale la possibilità di restare agganciati alla Champions League, competizione fondamentale per la Juventus sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Un mancato accesso avrebbe un impatto importante sulla prossima stagione, sulle strategie di mercato e sulla percezione complessiva del progetto.

Se la Juventus dovesse restare fuori dalle prime quattro, sarebbe la seconda mancata qualificazione alla Champions nelle ultime quattro stagioni. Un dato raro per un club abituato a competere stabilmente ai massimi livelli europei e un passaggio negativo anche per lo stesso Spalletti, tecnico che difficilmente ha fallito obiettivi di questo peso nelle sue esperienze più recenti.

La sensazione è che la Juventus abbia sprecato un vantaggio importante proprio nel momento in cui sembrava avere la qualificazione sotto controllo. Il ko contro la Fiorentina ha lasciato segni pesanti, non solo per la classifica, ma anche per la fiducia del gruppo. Ora servirà una reazione forte, immediata e concreta.

Il Derby della Mole diventa quindi l’ultima occasione per salvare l’obiettivo Champions. La Juventus dovrà affrontare il Torino con aggressività, lucidità e personalità, senza farsi condizionare troppo dalle notizie provenienti dagli altri campi. I calcoli saranno inevitabili, ma prima di tutto servirà vincere una partita tradizionalmente intensa e complicata.

Per i bianconeri la missione è chiara: battere il Torino, sperare nei passi falsi di Milan, Roma o Como e provare a trasformare un finale di stagione negativo in una qualificazione ancora possibile. La strada è stretta, ma l’unico modo per percorrerla è chiudere il campionato con una vittoria.

Come arriva il Torino:

Il Torino arriva al derby senza la pressione della salvezza, ma con alcuni obiettivi ancora utili per dare valore al finale di campionato. Anche un pareggio permetterebbe ai granata di superare il bottino di punti ottenuto nella scorsa stagione, un traguardo simbolico ma comunque importante per valutare la crescita del gruppo.

La squadra di Roberto D’Aversa vuole inoltre consolidare il dodicesimo posto, con Parma, Genoa e Fiorentina ancora alle spalle e pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Nonostante questo, qualcuno potrebbe pensare a un Torino ormai mentalmente scarico, avendo già raggiunto la salvezza alla fine di aprile dopo una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi.

Proprio questo sarà uno dei temi della partita: capire se i granata avranno ancora energie, motivazioni e intensità per affrontare una Juventus obbligata a vincere. In un derby, però, il contesto emotivo può cambiare tutto, e il Torino avrà sicuramente una ragione forte per dare il massimo: impedire ai bianconeri di restare agganciati al sogno Champions.

La difesa granata resta il punto debole

Il momento recente del Torino non è dei più brillanti. Dopo la striscia che ha certificato la permanenza in Serie A, i granata hanno perso due delle ultime tre partite, mostrando qualche segnale di calo nella parte finale della stagione.

Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari, nonostante il vantaggio firmato da Rafa Obrador con una conclusione spettacolare e imparabile. Quel risultato ha confermato una fragilità difensiva che ha accompagnato il Torino per buona parte del campionato.

I numeri parlano chiaro: con 61 gol subiti, i granata hanno una delle peggiori difese della Serie A, meglio soltanto del fanalino di coda Pisa. Un dato preoccupante in vista di una sfida contro una Juventus costretta ad attaccare e a cercare i tre punti fin dai primi minuti.

Per il Torino sarà fondamentale limitare gli errori individuali, restare compatto e non concedere campo alle ripartenze bianconere. La voglia di fare lo sgambetto alla Juventus può essere un grande stimolo, ma servirà una prestazione molto più solida rispetto alle ultime uscite per evitare che il derby diventi una partita favorevole alla squadra di Spalletti.

Pronostico Torino-Juventus: bianconeri favoriti nel Derby della Mole

Il nostro pronostico per Torino-Juventus è 0-2. Anche se la Juventus è inciampata proprio nel momento più delicato della stagione, la squadra di Luciano Spalletti conserva comunque una struttura difensiva solida e ha dimostrato nelle ultime settimane di saper proteggere bene la propria porta. I sette clean sheet nelle ultime dieci partite confermano una tenuta importante, elemento che può diventare decisivo in un derby carico di tensione.

Il Torino proverà sicuramente a rendere complicata la serata ai rivali cittadini, soprattutto per il valore emotivo della partita e per la possibilità di compromettere la corsa Champions dei bianconeri. Tuttavia, i granata arrivano al finale di stagione con meno motivazioni concrete e con una fase difensiva tutt’altro che affidabile. I numeri dei gol subiti raccontano una squadra spesso fragile, soprattutto quando viene attaccata con continuità.

La Juventus, invece, non può permettersi alternative: deve vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Questa necessità dovrebbe spingere i bianconeri a una partita aggressiva, ordinata e concreta, senza concedere troppo a un Torino già proiettato verso la programmazione estiva dopo un’altra stagione complicata.

A pesare c’è anche la tradizione recente del Derby della Mole, nettamente favorevole alla Juventus. Il dominio bianconero negli ultimi confronti diretti resta un fattore psicologico importante, soprattutto in una sfida in cui il Torino dovrà superare non solo i limiti tecnici e difensivi, ma anche un precedente storico poco incoraggiante.

Pronostico Torino-Juventus: 0-2