Verona – Roma LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° Giornata

Dove vedere Verona – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45.

La Roma si gioca il ritorno in Champions League nell’ultima giornata di Serie A, in una trasferta che vale un’intera stagione. I giallorossi saranno impegnati allo Stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona, con un obiettivo chiarissimo: vincere per blindare la qualificazione alla massima competizione europea.

La squadra capitolina è vicinissima al traguardo, ma non può permettersi calcoli. Il finale di campionato è infatti apertissimo, con quattro squadre ancora in corsa per gli ultimi due posti Champions. In uno scenario così stretto, ogni punto può diventare decisivo e qualsiasi passo falso rischia di trasformarsi in una beffa pesantissima.

Per la Roma, la strada più semplice passa dai tre punti. Un successo al Bentegodi permetterebbe ai giallorossi di chiudere ogni discorso e conquistare il pass per la prossima Champions League, senza dover dipendere dai risultati delle altre pretendenti.

Il margine sulle inseguitrici esiste, ma non è abbastanza ampio per affrontare l’ultima giornata con tranquillità assoluta. La pressione sarà alta, perché un pareggio o una sconfitta potrebbero aprire scenari molto complicati, soprattutto se dagli altri campi dovessero arrivare vittorie delle rivali dirette.

La Roma dovrà quindi approcciare la partita con grande maturità, evitando di gestire troppo presto il risultato e cercando di imporre la propria qualità contro un Verona che, pur senza grandi obiettivi di classifica, potrà giocare con maggiore leggerezza.

L’ultima giornata di Serie A mette in palio due posti pesantissimi per la prossima Champions League. La Roma è tra le squadre meglio posizionate, ma la concorrenza resta forte e il quadro può cambiare rapidamente nell’arco dei novanta minuti.

I giallorossi sanno che non basterà presentarsi al Bentegodi da favoriti. Servirà una prestazione concreta, attenta e continua, perché l’obiettivo Champions ha un peso enorme sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico. Tornare nella competizione più prestigiosa d’Europa significherebbe dare nuova forza al progetto tecnico e aumentare il valore della prossima stagione.

Per questo Verona-Roma non sarà una semplice gara di chiusura del campionato, ma una vera finale europea per i giallorossi. La squadra capitolina ha il destino nelle proprie mani, ma dovrà trasformare il vantaggio di classifica in una vittoria sul campo.

Probabili Formazioni Hellas Verona – Roma:

VERONA (3-5-1-1): Montipò; V. Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; K. Bowie. Allenatore: Sammarco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Manu Koné, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

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La sfida Verona – Roma di Domenica 24 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Verona – Roma su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

La Roma arriva all’ultima giornata di Serie A con il destino nelle proprie mani, ma anche con il rischio concreto di complicarsi la vita in caso di passo falso. I giallorossi occupano attualmente uno degli ultimi due posti utili per la Champions League, insieme al Milan, con Juventus e Como staccate di due punti e ancora pienamente in corsa.

La situazione è apparentemente favorevole, ma il regolamento della Serie A può rendere il finale molto più intricato. In caso di arrivo a pari punti, infatti, non viene considerata subito la differenza reti generale. Il primo criterio riguarda gli scontri diretti, poi la differenza reti negli stessi confronti e soltanto dopo il rendimento complessivo in campionato. Per questo un pareggio della Roma, unito alle vittorie di Juventus e Como, potrebbe aprire scenari molto pericolosi per la squadra di Gian Piero Gasperini.

La Roma non può permettersi di ragionare soltanto sul vantaggio attuale in classifica. Il rendimento negli scontri diretti contro le altre big coinvolte nella corsa Champions non è stato particolarmente favorevole e questo rende il margine molto più fragile di quanto sembri.

Proprio per evitare qualsiasi combinazione sfavorevole, Gasperini chiederà alla sua squadra di cercare la vittoria contro l’Hellas Verona. I tre punti permetterebbero alla Roma di chiudere ogni discorso e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League senza dover dipendere dai risultati degli altri campi.

L’obiettivo è ormai vicinissimo. La Roma non chiude il campionato tra le prime quattro da circa otto anni e il ritorno nella massima competizione europea rappresenterebbe un passaggio fondamentale per il progetto tecnico del club. Superare quota 70 punti e rientrare in Champions nella prima stagione di Gasperini darebbe un valore ancora più forte al percorso compiuto.

La Roma arriva al Bentegodi con grande fiducia dopo il successo nel Derby della Capitale contro la Lazio. Una partita intensa, come sempre carica di tensione, decisa da una doppietta di testa di Gianluca Mancini, protagonista assoluto in una delle sfide più sentite della stagione.

Quel risultato ha confermato il momento positivo dei giallorossi, che hanno conquistato quattro vittorie consecutive segnando complessivamente 11 gol. Una striscia che racconta una squadra in crescita, più brillante negli ultimi metri e capace di arrivare al momento decisivo del campionato con slancio e convinzione.

La vittoria nel derby ha avuto anche un peso emotivo enorme. In una corsa Champions così serrata, superare una partita di quel livello può aumentare consapevolezza e fiducia. Ora, però, servirà trasformare quella spinta in una prestazione concreta anche lontano dall’Olimpico.

Il principale punto interrogativo riguarda il rendimento in trasferta. La Roma ha costruito gran parte della sua stagione su risultati eccellenti allo Stadio Olimpico, ma lontano da casa il percorso è stato meno solido. Questo dato rende la sfida contro il Verona meno scontata, anche se i padroni di casa non hanno più grandi obiettivi di classifica.

A pesare c’è anche la tradizione recente al Bentegodi. La Roma ha perso nelle ultime due trasferte giocate a Verona, un precedente che Gasperini vorrà cancellare proprio nella partita più importante della stagione. Per riuscirci serviranno personalità, attenzione difensiva e la capacità di indirizzare il match senza farsi condizionare dalle notizie provenienti dagli altri campi.

Con tutte le squadre coinvolte nella corsa Champions impegnate in contemporanea, la Roma dovrà restare concentrata soltanto sulla propria partita. I calcoli possono diventare pericolosi, mentre una vittoria eliminerebbe ogni dubbio. Per i giallorossi, il ritorno in Champions League passa da novanta minuti da affrontare con lucidità e mentalità da grande squadra.

Come arriva l’Hellas Verona:

L’Hellas Verona arriva all’ultima giornata con la retrocessione già aritmetica e con il destino ormai segnato. Dopo diverse stagioni vissute spesso sul filo, con salvezze conquistate anche con margini minimi, i gialloblù non sono riusciti questa volta a evitare la caduta in Serie B. La partita contro la Roma sarà quindi l’ultima nel massimo campionato prima di ripartire dalla cadetteria.

La stagione del Verona è stata estremamente complicata, segnata da difficoltà offensive, risultati negativi e poca continuità. La squadra di Paolo Sammarco ha raccolto appena tre punti nelle ultime nove partite, un rendimento che spiega bene il crollo finale e l’impossibilità di restare agganciata alla lotta salvezza fino all’ultima giornata.

Nonostante il quadro generale sia molto negativo, nelle ultime settimane l’Hellas è comunque riuscito a ottenere due risultati di prestigio contro squadre di alto livello. Prima è arrivato il sorprendente 1-1 contro la Juventus a Torino, poi il pareggio con lo stesso punteggio contro l’Inter campione d’Italia. In entrambe le occasioni, il gol del Verona è stato firmato da Kieron Bowie, uno dei pochi segnali positivi di questo finale di stagione.

Il grande limite del Verona è stato soprattutto la difficoltà nel trovare la rete. I gialloblù sono rimasti a secco in 19 partite di campionato, un dato pesantissimo che ha inciso in modo diretto sulla classifica. In una Serie A sempre più equilibrata, non riuscire a segnare con continuità significa ridurre drasticamente le possibilità di conquistare punti, anche quando la fase difensiva riesce a reggere.

L’arrivo di Kieron Bowie a gennaio ha dato qualche soluzione in più, ma probabilmente troppo tardi per cambiare davvero il destino della stagione. Il suo impatto lascia il dubbio su cosa sarebbe potuto accadere se il rinforzo fosse arrivato già in estate, quando il Verona aveva bisogno di maggiore peso offensivo per affrontare il campionato con strumenti più solidi.

Un’altra partita senza gol contro la Roma porterebbe l’Hellas a eguagliare un record negativo del club che risale al 1989. Non solo: i gialloblù rischiano anche di restare senza segnare per sei gare interne consecutive per la prima volta nella loro storia in Serie A. Numeri che rendono ancora più evidente il problema principale di una squadra che ha faticato per tutta la stagione a essere pericolosa negli ultimi metri.

Il Verona ha conquistato appena 21 punti, il peggior bottino del club in Serie A in questo secolo. Un dato che fotografa una stagione deludente sotto ogni punto di vista e che rende inevitabile la retrocessione. Contro la Roma, però, l’Hellas proverà almeno a chiudere il proprio cammino nel massimo campionato con una prestazione d’orgoglio davanti al pubblico del Bentegodi.

L’unico elemento che può dare fiducia ai gialloblù riguarda i precedenti casalinghi contro la Roma. Anche se i giallorossi hanno vinto la gara d’andata disputata a settembre, il Verona ha conquistato quattro successi negli ultimi cinque confronti giocati al Bentegodi contro la squadra capitolina. Una statistica importante, soprattutto in una partita in cui la Roma avrà molto più da perdere e dovrà gestire una pressione enorme nella corsa Champions.

Per l’Hellas sarà l’occasione per salutare la Serie A con dignità, provando a rendere complicata la serata a una Roma obbligata a vincere. La differenza di motivazioni in classifica è netta, ma il Verona può ancora incidere pesantemente sul destino europeo dei giallorossi.

Pronostico Verona-Roma: i giallorossi favoriti per chiudere la corsa Champions

Il nostro pronostico per Verona-Roma è 1-2. L’Hellas ha mostrato qualche segnale di orgoglio dopo la retrocessione matematica, riuscendo anche a fermare squadre di alto livello nelle ultime settimane, ma la Roma arriva a questa partita con motivazioni troppo forti e con una condizione offensiva in evidente crescita.

La squadra di Gian Piero Gasperini sa che una vittoria al Bentegodi varrebbe il ritorno in Champions League, obiettivo che manca da anni e che darebbe un significato enorme alla stagione giallorossa. La Roma non può permettersi di fare calcoli, perché Juventus e Como restano in agguato, ma ha qualità, fiducia e maggiore urgenza rispetto a un Verona già condannato alla Serie B.

Il rendimento esterno dei giallorossi resta un elemento da non sottovalutare, così come la tradizione recente negativa al Bentegodi. Tuttavia, in una gara dal peso così alto, la differenza può arrivare proprio dalla maggiore fame della Roma e dalla necessità di conquistare un posto tra le migliori d’Europa.

Il Verona potrebbe trovare il gol, soprattutto sfruttando la leggerezza mentale di chi non ha più nulla da perdere, ma la Roma sembra avere più strumenti per indirizzare la partita e portare a casa tre punti fondamentali.

Pronostico Verona-Roma: 1-2