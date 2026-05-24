Milan – Cagliari LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° Giornata

Dove vedere Milan – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45.

Il Milan arriva all’ultima giornata di Serie A con un vantaggio prezioso: la qualificazione alla prossima Champions League dipende ancora soltanto dai rossoneri. La squadra milanese ospiterà il Cagliari a San Siro in una partita che può chiudere definitivamente la corsa al piazzamento tra le prime quattro.

Il quadro resta comunque delicato. Il finale di campionato vede quattro squadre ancora in corsa per gli ultimi due posti disponibili nella massima competizione europea, e il Milan non può permettersi di affrontare l’impegno con leggerezza. Una vittoria contro il Cagliari garantirebbe l’accesso alla Champions senza dover guardare agli altri campi, mentre un passo falso potrebbe aprire scenari molto più complessi.

Per il Milan la missione è chiara: battere il Cagliari e chiudere ogni discorso. I rossoneri hanno ancora il controllo del proprio destino, ma proprio per questo non possono sprecare l’occasione davanti al proprio pubblico. San Siro sarà il palcoscenico di una sfida che vale una parte importante della stagione, sia dal punto di vista sportivo sia economico.

La qualificazione alla Champions League rappresenta un obiettivo fondamentale per il club. Significa prestigio internazionale, maggiori ricavi, possibilità di programmare il mercato con più forza e continuità nel percorso europeo. Perdere il posto proprio all’ultima giornata sarebbe una beffa pesantissima, soprattutto dopo aver mantenuto una posizione favorevole nella fase conclusiva del campionato.

Il Cagliari arriverà a Milano con meno pressioni di classifica, ma questo può renderlo un avversario comunque insidioso. Il Milan dovrà evitare cali di concentrazione, cercando di indirizzare la partita con personalità e ritmo fin dai primi minuti.

L’ultima giornata di Serie A mette in palio due biglietti per la prossima Champions League. Il Milan parte in una posizione migliore rispetto alle inseguitrici, ma la concorrenza di Roma, Juventus e Como impone massima attenzione fino al fischio finale.

In un turno con tutte le partite decisive in contemporanea, i risultati dagli altri campi possono cambiare più volte lo scenario della classifica. Per questo i rossoneri dovranno pensare soprattutto a vincere la propria gara, evitando di dipendere dalle combinazioni favorevoli o dagli eventuali passi falsi delle rivali.

Il vantaggio del Milan è avere il destino nelle proprie mani. Il rischio, però, è trasformare questa certezza in pressione. Servirà una prestazione matura, concreta e continua per conquistare tre punti che valgono il ritorno nella competizione più importante d’Europa.

Probabili Formazioni Milan – Cagliari:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Mendy, Esposito. All. Pisacane.

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La sfida Milan – Cagliari di Domenica 24 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Milan – Cagliari su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Il Milan arriva all’ultima giornata di Serie A con la qualificazione alla prossima Champions League ancora nelle proprie mani, ma con una situazione meno tranquilla di quanto la classifica possa suggerire. I rossoneri, insieme alla Roma, occupano attualmente uno degli ultimi due posti disponibili per la massima competizione europea, con Juventus e Como staccate di due punti e pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso.

La squadra di Massimiliano Allegri ospiterà il Cagliari a San Siro in una partita che può valere molto più di tre punti. Una vittoria blinderebbe il piazzamento Champions senza dover attendere notizie dagli altri campi, mentre un pareggio o una sconfitta aprirebbero scenari più complessi, anche se il Milan parte da una posizione migliore rispetto ad altre rivali per via degli scontri diretti.

La particolarità della corsa Champions riguarda il sistema utilizzato in Serie A per separare le squadre che chiudono a pari punti. Il primo criterio non è la differenza reti generale, ma il rendimento negli scontri diretti. Solo successivamente vengono considerati la differenza reti nelle gare tra le squadre coinvolte e poi il dato complessivo del campionato.

Questo significa che un eventuale pareggio del Milan contro il Cagliari, combinato con le vittorie di Juventus e Como, potrebbe generare una classifica molto intricata. Tuttavia, rispetto alla Roma, i rossoneri hanno costruito una situazione più solida negli incroci con le altre squadre coinvolte nella volata. Per questo anche un risultato non pieno potrebbe non compromettere automaticamente la qualificazione.

Il Milan, però, non può permettersi di affidarsi ai calcoli. L’obiettivo è vincere davanti al proprio pubblico e chiudere la pratica senza dipendere dai risultati di Torino-Juventus, Cremonese-Como e Verona-Roma. In una serata con tutte le partite decisive in contemporanea, la gestione mentale sarà importante quanto quella tecnica.

La partita contro il Cagliari può avere un valore ulteriore per il Milan. In caso di vittoria rossonera e contemporanea sconfitta del Napoli, la squadra di Allegri potrebbe addirittura chiudere il campionato al secondo posto, alle spalle dell’Inter campione d’Italia. Sarebbe un piazzamento importante, soprattutto considerando il momento complicato attraversato dalla squadra dopo la vittoria nel Derby della Madonnina.

Proprio quel successo contro l’Inter aveva tenuto vivo, per un breve periodo, il sogno di restare agganciati alla corsa scudetto. Da quel momento, però, la stagione del Milan ha preso una direzione molto diversa. I rossoneri hanno perso continuità, hanno lasciato punti pesanti lungo il cammino e hanno dovuto assistere al trionfo dei rivali cittadini, protagonisti di una rara doppietta nazionale.

Il finale di campionato è diventato quindi una lotta per proteggere il posto in Champions, obiettivo minimo ma fondamentale per il peso sportivo ed economico che porta con sé. Per il Milan sarebbe indispensabile rientrare tra le migliori d’Europa per dare stabilità al progetto e programmare il mercato con maggiore forza.

Il successo sofferto contro il Genoa nell’ultimo turno ha permesso al Milan di restare in posizione favorevole, ma non ha cancellato tutte le incertezze. I rossoneri non vincono due partite consecutive in campionato dall’inizio di marzo, un dato che conferma le difficoltà di continuità avute nella fase finale della stagione.

A preoccupare è anche il rendimento recente a San Siro. Prima dell’ultima gara interna, il Milan ha raccolto appena un punto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A. Un andamento insolito per una squadra che, in una serata decisiva, dovrà invece trasformare il proprio stadio in un vantaggio concreto.

La pressione sarà alta, perché il pubblico rossonero si aspetta una prestazione matura e una qualificazione da chiudere senza soffrire oltre il necessario. Il Cagliari non avrà le stesse motivazioni di classifica, ma proprio questa leggerezza può renderlo un avversario scomodo, soprattutto se il Milan dovesse faticare a sbloccare la partita.

La storia recente di Milan-Cagliari a San Siro è nettamente favorevole ai rossoneri. Il Milan ha vinto 18 delle ultime 21 partite casalinghe di Serie A contro la squadra sarda, pareggiando le altre tre. Un dominio statistico molto chiaro, che alimenta la fiducia dell’ambiente rossonero in vista dell’ultima giornata.

I precedenti, però, non bastano da soli. Il Milan dovrà confermare sul campo la propria superiorità, evitando di trasformare una partita sulla carta favorevole in una serata di ansia. La Champions League è troppo importante per essere affidata alle combinazioni: servono intensità, attenzione difensiva e concretezza negli ultimi metri.

Per Allegri e i suoi giocatori, la missione è semplice solo in apparenza: battere il Cagliari, blindare il posto in Champions League e chiudere una stagione complicata con un obiettivo essenziale raggiunto.

Come arriva il Cagliari:

Il Cagliari arriva all’ultima giornata di Serie A con la salvezza già conquistata, ma con un ostacolo storicamente molto complicato da affrontare. La trasferta di San Siro contro il Milan mette infatti i rossoblù davanti a una tradizione nettamente sfavorevole, soprattutto considerando il rendimento recente dei rossoneri nelle gare conclusive del campionato.

Il Milan ha lasciato per strada soltanto due punti nelle ultime otto partite giocate all’ultima giornata, confermando una grande affidabilità quando si tratta di chiudere la stagione. Tra questi risultati c’è anche il netto 3-0 contro il Cagliari nel 2020, un precedente che rafforza ulteriormente il peso della storia a favore dei rossoneri.

Anche gli scontri diretti raccontano una tendenza molto chiara. Dopo la sconfitta per 1-0 subita nella gara d’andata, il Cagliari ha vinto soltanto una delle ultime 42 sfide di campionato contro il Milan. L’ultimo successo esterno dei sardi sul campo rossonero risale addirittura a giugno 1997, un dato che rende ancora più evidente la difficoltà dell’impegno.

Il Cagliari ha raggiunto il proprio obiettivo stagionale grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino nell’ultimo turno. Un risultato pesante, che ha permesso alla squadra sarda di salire fino alla simbolica quota 40 punti, traguardo spesso considerato il riferimento ideale per garantirsi la permanenza in Serie A.

La squadra di Fabio Pisacane arriva quindi a Milano con meno pressione rispetto al Milan, che invece dovrà blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Questa differenza di motivazioni può incidere sul piano mentale: i rossoblù potranno giocare con maggiore leggerezza, ma dovranno comunque trovare intensità e concentrazione per evitare di essere travolti da un avversario spinto da un obiettivo molto più pesante.

Il momento recente del Cagliari, almeno dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter nell’ultima trasferta milanese di metà aprile, è stato positivo. I sardi hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro partite, un bottino che ha permesso di chiudere definitivamente il discorso salvezza e affrontare l’ultima giornata senza l’ansia della classifica.

Nonostante la salvezza conquistata, il rendimento lontano dalla Sardegna resta uno dei punti deboli del Cagliari. Dal mese di gennaio, i rossoblù hanno raccolto appena due punti in sei trasferte, un dato che conferma le difficoltà della squadra quando è chiamata a giocare fuori casa.

A pesare è anche il problema offensivo nelle ultime gare esterne. Il Cagliari non è riuscito a segnare nelle ultime due trasferte, un limite che rischia di diventare decisivo contro un Milan obbligato a vincere e pronto a spingere fin dai primi minuti davanti al proprio pubblico.

Per provare a uscire da San Siro con un risultato positivo, servirà una prestazione molto solida, fatta di compattezza difensiva, ripartenze efficaci e grande attenzione sulle palle inattive. La classifica ormai non crea più paura ai rossoblù, ma la storia, il rendimento esterno e la maggiore fame del Milan rendono la trasferta estremamente complicata.

Pronostico Milan-Cagliari: rossoneri favoriti, ma può essere una vittoria sofferta

Il nostro pronostico per Milan-Cagliari è 2-1. I rossoneri arrivano all’ultima giornata con motivazioni nettamente superiori rispetto ai sardi, perché una vittoria a San Siro garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League senza dover attendere i risultati dagli altri campi.

Il Cagliari ha già raggiunto la salvezza e potrà giocare con maggiore leggerezza, ma il rendimento esterno della squadra sarda resta un limite evidente. Lontano da casa, i rossoblù hanno faticato a trovare continuità, soprattutto sul piano offensivo, e contro un Milan obbligato a vincere servirà una prestazione quasi perfetta per uscire da San Siro con un risultato positivo.

La squadra di Massimiliano Allegri non arriva a questa sfida nel suo momento migliore. Dopo un avvio di stagione promettente, il Milan ha vissuto una fase primaverile complicata, perdendo brillantezza, continuità e sicurezza nei risultati. Proprio per questo la partita contro il Cagliari potrebbe essere più tesa del previsto, con i rossoneri chiamati a gestire pressione, aspettative e paura di sprecare l’occasione decisiva.

Il fattore campo, la maggiore qualità complessiva e soprattutto il peso dell’obiettivo dovrebbero però fare la differenza. Il Milan potrebbe non dominare la gara, ma ha abbastanza esperienza e soluzioni offensive per trovare i gol necessari e chiudere il campionato con il pass Champions in tasca.

Pronostico Milan-Cagliari: 2-1