Cremonese – Como LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° Giornata

Dove vedere Cremonese – Como in Diretta Tv e Streaming Live, 38° Giornata Serie A, Domenica 24 Maggio ore 20:45.

La Cremonese si prepara a vivere un’ultima giornata di Serie A ad altissima tensione. Allo Stadio Giovanni Zini arriva il Como, squadra ancora in corsa per un posto in Champions League, in una sfida che mette in palio obiettivi completamente diversi ma pesantissimi per entrambe.

La formazione grigiorossa sa di non potersi permettere passi falsi. Per continuare a sperare nella permanenza in Serie A, la Cremonese deve evitare la sconfitta e guardare contemporaneamente al risultato del Lecce, diretto concorrente nella corsa salvezza. Una battuta d’arresto renderebbe quasi impossibile qualsiasi scenario favorevole, mentre un risultato positivo terrebbe viva la possibilità di agganciare o superare i salentini.

Dall’altra parte ci sarà un Como reduce da una stagione estremamente positiva, ancora in grado di trasformare un campionato già notevole in qualcosa di storico. La squadra di Cesc Fabregas può infatti chiudere il proprio percorso conquistando una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che renderebbe memorabile l’annata del club lariano.

Per la Cremonese, la partita contro il Como rappresenta una vera finale salvezza. La squadra lombarda non ha il pieno controllo del proprio destino, ma deve prima di tutto pensare a fare la propria parte davanti al pubblico dello Zini. Evitare la sconfitta è il requisito minimo per restare aggrappata alla corsa, ma la vittoria sarebbe chiaramente il risultato più importante per mettere pressione al Lecce.

La situazione impone ai grigiorossi una gara di grande equilibrio. Servirà coraggio per cercare il risultato, ma anche lucidità per non concedere troppo spazio a un Como che possiede qualità tecniche importanti e motivazioni altissime. La Cremonese dovrà gestire la tensione dell’ultima giornata senza farsi schiacciare dal peso della classifica.

Il Como arriva allo Zini con un obiettivo completamente diverso, ma altrettanto pesante. La squadra di Fabregas è ancora in corsa per la Champions League e sa che una vittoria potrebbe non bastare da sola, ma rappresenta comunque l’unica strada per alimentare il sogno europeo fino all’ultimo minuto.

La stagione del Como è già stata di altissimo livello, ma l’eventuale accesso alla massima competizione europea cambierebbe completamente la dimensione del club. Per questo i lariani non potranno permettersi cali di concentrazione contro una Cremonese disperata e spinta dalla necessità di salvarsi.

La sfida dello Zini sarà quindi un incrocio perfetto tra ansia salvezza e ambizione europea: da una parte una squadra costretta a lottare per restare in Serie A, dall’altra una formazione che vuole completare una stagione sorprendente con un traguardo storico.

Probabili Formazioni Cremonese – Como:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Grassi, Pezzella; Vardy, Bonazzoli

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas

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La sfida Cremonese – Como: di Domenica24 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cremonese – Como su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Cremonese:

La Cremonese arriva all’ultima giornata di Serie A con una speranza ancora viva, costruita soprattutto grazie alle ultime due vittorie contro Pisa e Udinese. È vero che i grigiorossi hanno affrontato due avversarie con motivazioni ridotte: il Pisa era già retrocesso da settimane, mentre l’Udinese, ferma a metà classifica, non aveva più grandi margini per cambiare il proprio piazzamento finale.

Nonostante questo, la squadra di Marco Giampaolo ha avuto il merito di sfruttare al massimo il calendario nel momento più delicato della stagione. La Cremonese ha battuto il Pisa per 3-0, approfittando anche delle due espulsioni dei toscani, e ha poi superato l’Udinese per 1-0, conquistando sei punti fondamentali per restare agganciata alla corsa salvezza.

Questi risultati hanno cambiato il clima intorno alla squadra. I grigiorossi hanno ottenuto tre vittorie sotto la gestione Giampaolo, lo stesso numero di successi raccolti nelle precedenti ventisette partite di campionato. Un dato che racconta bene quanto la Cremonese abbia trovato una reazione tardiva, ma ancora utile per provare a completare una rimonta complicata.

Dopo aver conquistato due successi di fila in campionato per la prima volta da dicembre, la Cremonese proverà ora a fare qualcosa che nel massimo campionato non le riesce da moltissimo tempo. Contro il Como, i grigiorossi inseguono la terza vittoria consecutiva in Serie A nella stessa stagione, un traguardo mai raggiunto nel nuovo millennio.

Il dato è significativo perché dimostra quanto sia difficile la missione della squadra di Giampaolo. La Cremonese aveva iniziato questa stagione con segnali incoraggianti, vincendo contro Milan e Sassuolo, dopo aver chiuso il precedente campionato di Serie A con un successo contro la Salernitana nel giugno 2023. Quel percorso, però, non era bastato a evitare la retrocessione in Serie B.

Oggi il contesto è diverso, ma la pressione resta enorme. La Cremonese non può permettersi una partita passiva, perché davanti avrà un Como in piena corsa per la Champions League. Allo stesso tempo, però, servirà equilibrio, perché anche un pareggio potrebbe tenere aperta la porta dello spareggio salvezza.

La classifica dice che la Cremonese è distante un punto dal Lecce, attualmente diciassettesimo. Questo significa che i grigiorossi non sono padroni assoluti del proprio destino e dovranno guardare anche a ciò che accadrà al Via del Mare, dove il Lecce affronterà il Genoa.

Lo scenario minimo per continuare a sperare passa da un risultato positivo contro il Como. Se la Cremonese pareggiasse e il Lecce perdesse in casa contro il Genoa, le due squadre chiuderebbero il campionato a pari punti. In quel caso si andrebbe a uno spareggio salvezza in gara secca, da disputare in campo neutro, per decidere chi resterà in Serie A e chi retrocederà.

Lo scenario migliore per la Cremonese sarebbe invece una vittoria contro il Como accompagnata da un passo falso del Lecce contro il Genoa. In quel caso i grigiorossi riuscirebbero a superare i salentini e a ottenere la permanenza diretta in Serie A, senza passare dallo spareggio.

Per la Cremonese, salvarsi avrebbe un valore enorme. Restare in Serie A per due stagioni consecutive sarebbe un risultato storico per il club, che non riesce a consolidarsi nel massimo campionato da molti anni. L’ultima vera permanenza prolungata risale infatti al periodo tra le stagioni 1993/1994 e 1995/1996, quando la squadra lombarda riuscì a competere stabilmente nella massima serie.

La sfida contro il Como diventa quindi molto più di un semplice derby lombardo. Da una parte c’è una Cremonese che prova a completare una rimonta salvezza complicatissima, dall’altra una squadra lariana che sogna la qualificazione alla Champions League. Per i grigiorossi servirà una partita perfetta, fatta di intensità, attenzione difensiva e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Come arriva il Como:

Il Como arriva all’ultima giornata di Serie A con motivazioni altissime e non ha alcuna intenzione di fare favori alla Cremonese. La squadra di Cesc Fabregas è ancora in piena corsa per una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che trasformerebbe una stagione già straordinaria in un’annata storica per il club lariano.

La classifica non lascia il destino completamente nelle mani del Como, ma il margine dalle rivali è ancora ridotto. I biancoblù sono quinti e si trovano a soli due punti da Milan e Roma, entrambe appaiate a quota 70. Questo significa che, per alimentare il sogno Champions fino all’ultimo minuto, il Como dovrà prima vincere allo Stadio Giovanni Zini e poi sperare in un passo falso di almeno una delle due squadre davanti.

La squadra di Fabregas dovrà quindi fare il proprio dovere contro una Cremonese disperata e contemporaneamente guardare ai risultati dagli altri campi. Al Como servirebbe una sconfitta del Milan contro il Cagliari a San Siro, oppure un mancato successo della Roma contro il già retrocesso Verona al Bentegodi. Lo scenario più favorevole sarebbe naturalmente quello con entrambe le rivali in difficoltà, ma per i lariani il primo obbligo resta vincere il derby lombardo.

Il Como può affrontare questa partita con grande fiducia, perché il rendimento del 2026 è stato di altissimo livello. I lariani hanno raccolto 41 punti nell’anno solare, un dato inferiore soltanto a quello dell’Inter campione d’Italia, arrivata a quota 50 nello stesso periodo. Numeri che confermano la crescita enorme della squadra di Fabregas e spiegano perché il sogno Champions sia ancora vivo all’ultima giornata.

Dopo un momento di flessione nel mese di aprile, in cui il Como era rimasto senza vittorie per tre partite consecutive raccogliendo appena un punto, la squadra ha ritrovato compattezza e solidità. Fabregas è riuscito a riportare il gruppo ai suoi principi base, puntando su equilibrio, organizzazione difensiva e gestione intelligente dei momenti della partita.

Il risultato è stato evidente: quattro gare consecutive senza subire gol, un segnale fortissimo proprio nella fase decisiva della stagione. Il Como ha blindato la porta contro Genoa, Napoli, Verona e Parma, ottenendo risultati fondamentali per restare agganciato alla corsa per il quarto posto.

Uno degli aspetti più impressionanti della stagione del Como è la solidità difensiva. Con le ultime quattro partite chiuse senza subire reti, i biancoblù sono arrivati a 19 clean sheet complessivi in campionato, più di qualsiasi altra squadra di Serie A. Un dato che racconta la maturità raggiunta da una formazione capace non solo di giocare un calcio ambizioso, ma anche di proteggere il risultato con grande efficacia.

Le vittorie per 2-0 contro il Genoa, 1-0 contro il Verona e 1-0 contro il Parma, unite allo 0-0 contro il Napoli, hanno confermato la capacità del Como di restare dentro le partite con ordine e lucidità. In un’ultima giornata così delicata, contro una Cremonese obbligata a fare risultato, questa compattezza potrebbe diventare decisiva.

La squadra di Fabregas dovrà evitare di farsi trascinare dal caos emotivo dello Zini. La Cremonese giocherà con la pressione della salvezza e proverà a sfruttare ogni episodio, ma il Como ha dimostrato di saper gestire gare bloccate, sporche e ad alta tensione.

Il Como ha già costruito una stagione di grande valore e la qualificazione all’Europa League sarebbe comunque accolta come un risultato straordinario. Per un club che ha vissuto una crescita rapidissima, l’accesso a una competizione europea rappresenterebbe un passaggio fondamentale nel processo di consolidamento.

La Champions League, però, avrebbe un significato ancora più grande. Entrare tra le migliori squadre d’Europa cambierebbe la dimensione sportiva, economica e mediatica del Como, offrendo al club una vetrina internazionale enorme e una spinta decisiva per il mercato.

Per questo la trasferta contro la Cremonese non può essere considerata una partita normale. Il Como sa che il proprio destino dipenderà anche dai risultati di Milan e Roma, ma l’unico modo per tenere aperto il sogno è vincere allo Zini. In una domenica in cui salvezza e Champions League si incrociano nello stesso campo, Fabregas chiederà ai suoi una prestazione da grande squadra.

Pronostico Cremonese-Como: Fabregas favorito in una sfida tiratissima

Il nostro pronostico per Cremonese-Como è 0-1. La partita dello Stadio Giovanni Zini si preannuncia molto più equilibrata di quanto possa suggerire la classifica, perché la Cremonese arriva all’ultima giornata con nuove energie dopo la recente reazione e con la necessità assoluta di restare aggrappata alla corsa salvezza.

La squadra di Marco Giampaolo ha ritrovato risultati, fiducia e compattezza proprio nel momento più delicato della stagione. Davanti al proprio pubblico proverà a trasformare la pressione in spinta emotiva, cercando di mettere in difficoltà un Como che avrà comunque l’obbligo di vincere per continuare a inseguire il sogno Champions League.

Il Como, però, sembra avere qualcosa in più sul piano dell’equilibrio complessivo. La squadra di Cesc Fabregas ha costruito la propria rincorsa europea su una solidità difensiva impressionante, confermata dai recenti clean sheet e da una gestione delle partite sempre più matura. In una sfida che potrebbe decidersi su pochi episodi, la maggiore lucidità dei lariani negli ultimi metri può fare la differenza.

La Cremonese dovrebbe rendere la gara combattuta fino alla fine, soprattutto per l’importanza enorme del risultato nella lotta per non retrocedere. Tuttavia, la compattezza difensiva del Como e la sua capacità di colpire anche in partite bloccate rendono i biancoblù leggermente favoriti per un successo di misura.

Pronostico Cremonese-Como: 0-1