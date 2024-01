Video Gol Highlights di Milan-Roma 3-1: sintesi 14-01-2024

Video Gol e Highlights Milan-Roma 3-1: i rossoneri vincono con una bella prestazione che, però, non deve illudere: un calo di concentrazione negli ultimi venti minuti poteva costare carissimo.

Adli apre i giochi con il primo gol in rossonero, Giroud raddoppia, Paredes riapre la sfida dal dischetto e, infine, Hernandez chiude la contesa.

Il Milan va a 42 punti e rafforza il suo 3° posto portandosi momentaneamente a -4 dalla Juventus, che scenderà in campo martedì sera.

La Sintesi di Milan-Roma 3-1

I minuti iniziali sono di marca rossonera e a certificarlo è il vantaggio immediato dopo undici minuti grazie al primo gol milanista di Adli, che riceve palla da Reijnders, elude un difensore con una finta, e batte Svilar con il sinistro da dentro l’area.

Dopo circa venti minuti di tatticismi vari, i padroni di casa tornano a farsi vedere alla mezz’ora e per poco non raddoppiano: Leao parte in contropiede e prolunga verso Hernandez, il cui tiro-cross finisce sul palo.

Subito dopo, Cristante semina il panico nella retroguardia meneghina e serve in area Celik, che conclude e, grazie anche a una deviazione di Hernandez, per poco non batte Maignan, bravissimo a deviare in corner.

l’ultimo quarto d’ora vede le due squadre rendersi sempre più pericolose: ci provano Pulisic di testa, fuori di poco, poi Spinazzola da fuori area e Maignan è ancora bravissimo. La prima frazione finisce dopo un minuto di recupero.

Al 56° i rossoneri raddoppiano con la prima iniziativa della ripresa: è Giroud a segnare di testa da pochi passi grazie alla perfetta sponda di Kjaer su un traversone dalla sinistra.

La tranquillità del Milan, che sfiora anche il terzo gol con Pulisic, che calcia a lato da buona posizione, termina all’improvviso quando Calabria stende in area Pellegrini lanciato da Lukaku: il rigore è ineccepibile e la trasformazione di Paredes, che calcia forte e centrale, impeccabile. Siamo al 69° e la partita è riaperta.

Come già accaduto in passato, la Roma inizia a pressare a caccia del pareggio e per due volte sbatte sul muro eretto dai rossoneri, prima su punizione di Pellegrini e poi con Belotti.

Ma stavolta la lezione è stata imparata: al minuto 84 Giroud serve di tacco Hernandez, che dal limite dell’area chiude i conti con un potente sinistro che tocca la parte interna della traversa e termina in rete.

Nei minuti finali Pellegrini cerca il sinistro a giro trovando la gran risposta di Maignan e poi Musah colpisce il palo con un colpo di punta. Il match finisce dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Roma 3-1

Il Tabellino di Milan-Roma 3-1

Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini (46′ Pellegrini), Llorente (78′ Huijsen); Celik (79′ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy (61′ Belotti). Allenatore: Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez (89′ Jimenez); Adli (89′ Zeroli), Reijnders; Pulisic (79′ Musah), Loftus-Cheek, Leao (79′ Okafor); Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 11′ Adli, 56′ Giroud, 69′ rig. Paredes, 84′ Hernandez

Arbitro: Guida

Ammoniti: Mancini, Cristante, Kjaer, Huijsen e Gabbia

Espulsi: