Video Gol Highlights di Lecce – Juventus 0-1 Serie A 36° Giornata

Lecce-Juventus, 9° giornata di Serie A

Video dei Gol e Highlights di Lecce – Juventus 0-1: decide il match il gol di Vlahovic messo a segno dopo soli 10 secondi. Annullati 2 gol per fuorigioco alla Juve.

Decide il match e la vittoria per la Juventus di Spalletti il gol lampo di Dusan Vlahovic dopo appena 10 secondi: vittoria pesantissima a Lecce e Champions più vicina per i bianconeri che superanp momentaneamente il Milan al 3° posto e si portano a 68 punti a +4 dalla Roma che è quinta.

La Juventus passa al Via del Mare con una vittoria sofferta ma fondamentale nella corsa alla Champions League. Nella 36ª giornata di Serie A, i bianconeri superano il Lecce per 1-0 grazie a un gol immediato di Dusan Vlahovic, decisivo dopo appena 10 secondi dal fischio d’inizio. Una rete storica, perché diventa la più veloce mai realizzata nella storia della Vecchia Signora, trasformando subito la partita in una prova di gestione, resistenza e maturità.

Il successo permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire momentaneamente al terzo posto, portandosi a +4 sulla Roma, attesa dalla trasferta di Parma, e a +1 sul Milan. Tre punti pesantissimi, arrivati in una gara tutt’altro che semplice, contro un Lecce ancora pienamente coinvolto nella lotta salvezza e capace di creare più di un pericolo dalle parti di Di Gregorio.

Con questo successo, la Juventus sale momentaneamente al terzo posto e mette pressione diretta alle rivali. I bianconeri ora dovranno seguire con attenzione il risultato della Roma a Parma, perché un passo falso dei giallorossi renderebbe ancora più importante il blitz del Via del Mare.

Situazione molto diversa per il Lecce, che resta a +4 sulla Cremonese, impegnata contro il Pisa già retrocesso. Il margine sulla zona retrocessione è ancora prezioso, ma potrebbe ridursi a una sola lunghezza in caso di vittoria dei grigiorossi. Per i salentini la salvezza resta alla portata, ma serviranno altri punti nelle ultime giornate per evitare un finale di campionato ad altissima tensione.

La serata del Via del Mare consegna quindi due verdetti provvisori ma molto pesanti: la Juventus vede la Champions League più vicina, mentre il Lecce dovrà ancora lottare per difendere il proprio posto in Serie A.

Cronada di Lecce – Juventus 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

La partita si accende praticamente prima ancora di iniziare. Dopo appena 10 secondi, la Juventus trova il vantaggio con Dusan Vlahovic, bravo a finalizzare l’azione che sorprende completamente la difesa del Lecce. Il gol del centravanti serbo entra direttamente nella storia bianconera, diventando la rete più veloce mai segnata dalla Juventus in una gara ufficiale.

Il colpo iniziale indirizza subito il match, ma non lo chiude. Il Lecce reagisce con orgoglio e sfiora immediatamente il pareggio con Banda, fermato da un intervento straordinario di Di Gregorio. Il portiere bianconero si rivela decisivo in un momento delicatissimo, evitando che l’entusiasmo dei salentini riporti subito la gara in equilibrio.

La Juventus prova a sfruttare gli spazi lasciati dal Lecce e va vicina al raddoppio con Conceiçao, che colpisce il palo. Poco dopo è Falcone a tenere in piedi i padroni di casa, negando a Vlahovic la possibilità di firmare la doppietta. Dopo un avvio ricco di occasioni, il ritmo si abbassa e la partita diventa più tattica, con i bianconeri attenti a non concedere campo e i salentini costretti a cercare soluzioni con pazienza.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa la Juventus prova a chiudere definitivamente la sfida, ma il risultato resta in bilico. Al 48’ Vlahovic trova ancora la via della rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Undici minuti più tardi succede la stessa cosa a Kalulu, fermato dalla posizione irregolare dopo aver battuto Falcone.

I due episodi lasciano aperta una partita che i bianconeri non riescono mai a mettere davvero al sicuro. Il Lecce resta vivo fino alla fine e nel finale ha una grande occasione con N’Dri, appena entrato. L’attaccante salentino trova però solo l’esterno della rete, facendo tremare la difesa della Juventus e il settore ospiti.

La squadra di Spalletti resiste, difende il vantaggio e porta a casa tre punti di enorme valore. Non è una vittoria spettacolare, ma è una vittoria pesantissima, perché arriva in una fase decisiva del campionato e permette ai bianconeri di avvicinare ulteriormente l’obiettivo Champions League.

Video Gol e Highlights Lecce – Juventus 0-1:

Tabellino di Lecce – Juventus 0-1:

Lecce: Falcone; Danilo Veiga (70’ Helgason), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom (62’ Jean), Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda (76’ N’Dri); Cheddira (76’ Camarda). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. Allenatore: Di Francesco.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (83’ David); Locatelli, Koopmeiners; Conceicao (83’ Zhegrova), McKennie (86’ Gatti), Yildiz (83’ Boga); Vlahovic (77’ Holm). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Colombo.

Marcatore: 1’ Vlahovic (J).

Ammoniti: Conceicao (J), Jean (L).