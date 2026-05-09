Video Gol Highlights di Lazio – Inter 0-3 Serie A 35° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Lazio – Inter 0-3: Lautaro e Sucic nel primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa regalano vittoria e 3 punti ai nerazzurri nell’anticipo della Finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì.

L’Inter continua a correre e a vincere anche dopo la festa Scudetto e manda un messaggio chiarissimo alla Lazio a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia.

All’Olimpico, nello stesso stadio che ospiterà la sfida decisiva di mercoledì 13, la squadra nerazzurra si impone con un netto 3-0, confermando la propria superiorità tecnica, mentale e organizzativa.

Per i campioni d’Italia si tratta della 27ª vittoria in Serie A, un altro dato che rafforza il peso di una stagione dominata con continuità.

Dopo il successo per 3-0 contro il Parma a San Siro, che aveva dato il via ai festeggiamenti per lo Scudetto 2025/2026, l’Inter non abbassa il livello di concentrazione e supera senza particolari difficoltà anche la Lazio. La partita si indirizza già nel primo tempo, quando i nerazzurri colpiscono con Lautaro Martinez e Petar Sucic, mettendo in cassaforte il risultato prima dell’intervallo.

Nella ripresa il ritmo cala, anche per la vicinanza dell’appuntamento di Coppa, ma l’espulsione di Alessio Romagnoli complica definitivamente la serata biancoceleste e apre la strada al tris firmato da Hakan Calhanoglu.

Il successo ha un valore importante anche in chiave Coppa Italia, perché arriva pochi giorni prima del nuovo confronto tra Lazio e Inter sullo stesso terreno di gioco. Mercoledì 13 le due squadre torneranno all’Olimpico per contendersi il trofeo, in una finale che avrà riflessi anche sulla corsa europea. Il risultato della Coppa potrebbe infatti incidere sul valore del settimo posto, che diventerebbe utile per l’accesso alla Conference League nel caso in cui l’Inter dovesse alzare anche questo trofeo.

Per la Lazio, la sconfitta è pesante soprattutto nel modo in cui è maturata. La squadra biancoceleste non è riuscita a creare veri problemi all’Inter, ha perso lucidità dopo il raddoppio e nella ripresa ha visto la partita scivolare via dopo l’espulsione di Romagnoli. La finale di Coppa Italia diventa quindi l’occasione immediata per cambiare volto, ma servirà una prestazione completamente diversa per mettere in difficoltà una squadra nerazzurra che, anche da campione d’Italia, continua a giocare con fame e controllo.

Cronaca di Lazio – Inter 0-3:

Cronaca 1° Tempo:

La gara dell’Olimpico si mette subito sui binari preferiti dall’Inter, che entra in campo con personalità e trova il vantaggio grazie a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro torna al gol dopo circa un mese e lo fa in una partita importante, non tanto per la classifica ormai già definita dal trionfo Scudetto, quanto per il valore psicologico in vista della finale di Coppa Italia contro la stessa Lazio.

L’azione del vantaggio nasce da una rimessa laterale di Diouf, sviluppata con la sponda aerea di Marcus Thuram. Lautaro Martinez legge bene il movimento, si coordina rapidamente e colpisce di prima intenzione, battendo la difesa biancoceleste e portando avanti l’Inter. È una rete pesante anche dal punto di vista simbolico, perché restituisce fiducia e continuità realizzativa al numero dieci nerazzurro nel momento più delicato della stagione.

La Lazio prova a riorganizzarsi, ma fatica a trovare spazi e soluzioni pulite negli ultimi metri. L’Inter controlla il possesso, gestisce i ritmi e non concede quasi nulla, dimostrando ancora una volta la solidità che l’ha accompagnata per gran parte del campionato. La squadra nerazzurra non si limita però a difendere il vantaggio, perché al 39’ arriva anche il raddoppio.

A firmare il 2-0 è Petar Sucic, bravo a trovare il varco giusto con un mancino preciso da fuori area. La conclusione del centrocampista si insacca con qualità e rende ancora più complicata la rimonta della Lazio, già costretta a inseguire contro una squadra capace di gestire con grande maturità ogni fase della partita. Il primo tempo si chiude così con l’Inter avanti di due reti e pienamente padrona del campo.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa la partita cambia ritmo. Con la finale di Coppa Italia ormai alle porte, entrambe le squadre sembrano evitare inutili rischi, abbassando l’intensità e riducendo al minimo le occasioni da gol. La Lazio prova a restare dentro la gara, ma non riesce a costruire una reazione davvero pericolosa, mentre l’Inter amministra il doppio vantaggio con ordine.

L’episodio che chiude definitivamente ogni possibilità di rimonta arriva con il cartellino rosso ad Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste interviene duramente su Ange-Yoan Bonny, entrato al posto di Marcus Thuram, e l’arbitro Rosario Abisso estrae il rosso diretto. La decisione viene confermata dopo la revisione al monitor, lasciando la Lazio in inferiorità numerica.

Con l’uomo in più, l’Inter trova anche il terzo gol. Al 76’ Hakan Calhanoglu chiude i giochi sfruttando l’assist di Bonny e firma il definitivo 3-0. La rete del centrocampista turco rende ancora più netto il risultato e certifica una vittoria mai davvero in discussione per i campioni d’Italia.

Video Gol e Highlights Lazio – Inter 0-3:

Tabellino di Lazio – Inter 0-3:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (32′ st Lazzari), Gila (11′ st Provstgaard), Romagnoli, L. Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella (11′ st Patric), Basic; Cancellieri (11′ st Isaksen), Pedro (17′ st Dia), Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Nuno Tavares, Ratkow, Belahyane, Hysaj, Taylor, Maldini, Przyborek. All.: Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (18′ st Luis Henrique); Diouf, Barella (1′ st Frattesi), Sucic (35′ st Mosconi), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram (1′ st Bonny), Lautaro (18′ st Dumfries). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi. All.: Chivu

Arbitro: Abisso

Marcatori: 6′ pt Lautaro, 39′ pt Sucic, 31′ st Mkhitaryan

Ammoniti: L. Pellegrini (L), Noslin (L), Mkhitaryan (I)

Espulso: al 14′ st Romagnoli (L) per grave fallo di gioco