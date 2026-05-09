Lecce – Juventus Diretta Streaming 36° Giornata Serie A 09-05-2026

Dove vedere Lecce – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Sabato 9 Maggio ore 20:45.

Lecce-Juventus è una delle partite più delicate del finale di Serie A, perché allo Stadio Via del Mare si incrociano due obiettivi molto diversi ma ugualmente decisivi.

Da una parte ci sono i giallorossi di Eusebio Di Francesco, ancora impegnati nella lotta per evitare la retrocessione; dall’altra c’è la Juventus, chiamata a difendere la propria posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

La sfida in programma sabato sera in Salento arriva in un momento in cui ogni punto può cambiare il peso della classifica.

Il Lecce non può ancora sentirsi al riparo dal pericolo Serie B e sa bene che anche un risultato positivo contro una grande del campionato avrebbe un valore enorme, non solo per la graduatoria ma anche per il morale.

La squadra salentina avrà bisogno di compattezza, intensità e massima attenzione per provare a resistere alla qualità dei bianconeri e trasformare il fattore campo in un’arma concreta.

La Juventus, invece, si presenta al Via del Mare con l’obbligo di non sbagliare. A tre giornate dalla fine, la qualificazione alla Champions League resta un traguardo fondamentale per il club bianconero, sia sul piano sportivo sia per la costruzione della prossima stagione.

Perdere punti in una fase così avanzata del campionato potrebbe complicare una corsa europea ancora aperta, soprattutto con le rivali pronte ad approfittare di ogni rallentamento.

Il confronto si annuncia quindi ad alta tensione, perché entrambe le squadre avranno motivazioni fortissime. Il Lecce proverà a giocare una partita aggressiva e coraggiosa, sostenuto dal pubblico del Via del Mare e dalla necessità di avvicinarsi alla salvezza matematica.

La Juventus dovrà invece far valere la maggiore qualità tecnica, gestire la pressione e dimostrare maturità in una trasferta che sulla carta può sembrare favorevole, ma che nasconde molte insidie.

Per i giallorossi, affrontare la Juventus significa misurarsi con una delle formazioni più attrezzate della Serie A, ma anche avere l’occasione di dare una svolta pesante al proprio finale di stagione.

Un punto, o ancora meglio una vittoria, permetterebbe al Lecce di compiere un passo importante verso la permanenza nella massima categoria, rendendo meno soffocante la pressione delle ultime giornate.

Per i bianconeri, invece, la trasferta in Salento rappresenta una tappa fondamentale nella rincorsa all’Europa più prestigiosa.

La Juventus non può permettersi cali di concentrazione, perché il finale di campionato richiede concretezza, continuità e capacità di chiudere le partite nei momenti decisivi.

Lecce-Juventus diventa così una gara dal peso enorme: salvezza da una parte, Champions League dall’altra, con novanta minuti destinati a incidere in modo profondo sulla stagione di entrambe.

Guarda Lecce – Juventus in Diretta su DAZN REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Lecce-Juventus in Diretta TV e Streaming: canali e App

Lecce-Juventus, in programma sabato 9 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare, sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante sia per la corsa salvezza dei giallorossi sia per la rincorsa bianconera alla qualificazione in Champions League.

📺 Diretta TV

Chi preferisce seguire Lecce-Juventus in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Lecce-Juventus potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Una doppia copertura che accompagnerà una gara dal peso notevole per entrambe le squadre, con il Lecce a caccia di punti salvezza e la Juventus obbligata a non rallentare nella corsa europea.

Come arriva la Juventus:

La Juventus si presenta alla trasferta contro il Lecce in una fase estremamente delicata della propria stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora da blindare e una classifica diventata più corta dopo l’ultimo turno. I bianconeri restano pienamente in corsa per l’obiettivo europeo più importante, ma il margine sulle inseguitrici si è ridotto e ogni rallentamento rischia di pesare moltissimo nelle ultime giornate di Serie A. A tre partite dalla conclusione del campionato, la squadra di Luciano Spalletti non può più permettersi passaggi a vuoto, perché la posta in palio riguarda non soltanto il presente, ma anche la programmazione tecnica ed economica della prossima stagione.

Il pareggio dell’ultimo weekend ha lasciato più di qualche rimpianto in casa Juventus, soprattutto perché i bianconeri avevano l’opportunità di mettere ulteriore pressione al Milan e di alimentare concretamente la possibilità del sorpasso. Il passo falso ha invece riaperto la corsa, permettendo alla Roma di avvicinarsi a una sola lunghezza e lasciando anche il Como ancora teoricamente coinvolto nella battaglia per le posizioni europee. In questo contesto, la trasferta dello Stadio Via del Mare assume un valore enorme: vincere in Salento significherebbe proteggere la propria posizione, allontanare le rivali e mandare un segnale forte in un momento in cui la pressione è sempre più alta.

Il tema più evidente delle ultime gare riguarda la capacità della Juventus di trasformare il controllo del gioco in vittorie. Dopo lo 0-0 contro il Milan, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre un altro pareggio contro un Hellas Verona già retrocesso, nonostante una gara condotta a lungo nella metà campo avversaria. La squadra torinese ha creato, ha gestito il possesso e ha provato a spingere, ma negli ultimi metri è mancata la lucidità necessaria per chiudere la partita. È un limite che in questa fase della stagione può diventare pericoloso, perché contro avversarie chiuse e motivate non basta dominare: serve concretezza.

Proprio contro l’Hellas Verona, la Juventus ha evitato una sconfitta che avrebbe avuto conseguenze pesanti soprattutto sul piano mentale grazie a un episodio da palla inattiva. Il pareggio firmato da Dusan Vlahovic, entrato dalla panchina, ha impedito ai bianconeri di uscire dal campo con un risultato ancora più deludente, ma non ha cancellato del tutto le difficoltà emerse durante la partita. La sensazione è quella di una squadra ordinata, solida e capace di costruire occasioni, ma ancora non abbastanza spietata quando deve trasformare la superiorità tecnica in tre punti.

Il quadro complessivo, però, resta positivo se si guarda alla continuità di rendimento. La Juventus ha conquistato 19 punti nelle ultime nove giornate di Serie A, un passo inferiore soltanto a quello del Napoli nello stesso periodo. Questo dato conferma che la squadra di Luciano Spalletti ha trovato una base affidabile nella fase decisiva del campionato, riuscendo a restare competitiva anche senza brillare sempre sul piano offensivo. La solidità difensiva continua a essere uno dei pilastri principali, con appena cinque reti subite in questo arco di partite.

Anche la striscia positiva tra campionato e coppe racconta una Juventus difficile da battere. I bianconeri sono imbattuti da dieci gare complessive e lontano da casa hanno mostrato una compattezza ancora più evidente, mantenendo la porta inviolata nelle ultime tre trasferte. Questo dato può pesare molto in vista della sfida contro il Lecce, perché allo Stadio Via del Mare serviranno equilibrio, pazienza e attenzione sulle ripartenze giallorosse. In una partita in cui l’ambiente spingerà forte la squadra di casa, la gestione dei momenti di pressione sarà fondamentale.

La tradizione recente in Salento offre un altro elemento favorevole alla Juventus, ma non basta per considerare la partita semplice. Dall’inizio del secolo, i bianconeri hanno perso soltanto una delle dodici trasferte di campionato giocate contro il Lecce, con l’unico ko ormai lontano più di dieci anni. Il precedente storico può dare fiducia, ma il contesto attuale impone massima concentrazione: il Lecce ha bisogno di punti salvezza e proverà a trasformare la gara in una battaglia intensa, fisica e nervosa.

Per la Juventus, quindi, la trasferta del Via del Mare rappresenta molto più di una partita contro una squadra in lotta per non retrocedere. È un esame di maturità in piena corsa Champions League, una gara da affrontare con lucidità e cattiveria agonistica per evitare nuovi rimpianti. I bianconeri dovranno dimostrare di saper unire solidità, qualità e concretezza, perché in un finale di stagione così compresso non contano più soltanto le prestazioni: contano soprattutto i punti.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce arriva alla sfida contro la Juventus con la necessità di superare non solo la forza dell’avversario, ma anche una tradizione recente decisamente sfavorevole. I giallorossi non vincono da undici confronti di Serie A contro i bianconeri, un dato che conferma quanto questa partita sia stata spesso complicata per la squadra salentina. La differenza tecnica tra le due rose resta evidente, ma il pareggio per 1-1 conquistato a Torino nella gara d’andata dimostra che il Lecce può restare dentro la partita se riesce a mantenere compattezza, intensità e attenzione per tutti i novanta minuti.

Ripetere quel risultato allo Stadio Via del Mare avrebbe un valore enorme, soprattutto in questa fase del campionato. Il Lecce sta vivendo l’ennesima corsa salvezza ad alta tensione e ogni punto può diventare decisivo per avvicinare la permanenza in Serie A. L’obiettivo è conquistare il quinto anno consecutivo nella massima categoria, un traguardo che avrebbe un peso notevole per la società, per la tifoseria e per la continuità del progetto tecnico. La lotta resta ancora aperta, perché la Cremonese, attualmente diciottesima, continua a rappresentare la minaccia principale nella battaglia per evitare l’ultimo posto retrocessione.

La vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro il Pisa ha dato ossigeno alla classifica e ha cambiato il clima attorno alla squadra. Prima di quel successo, il Lecce aveva raccolto soltanto due punti in sei partite, un rendimento che aveva riaperto dubbi e paure in un momento delicatissimo della stagione. Il 2-1 contro i toscani ha permesso ai giallorossi di conquistare in una sola gara più punti di quanti ne avessero ottenuti nelle sei precedenti, restituendo fiducia a un gruppo che aveva urgente bisogno di una scossa.

Quel risultato ha pesato anche sugli equilibri della parte bassa della classifica. Il successo del Lecce ha sancito la retrocessione matematica del Pisa e ha permesso ai salentini di salire a quattro punti di vantaggio sulla zona rossa con tre giornate ancora da giocare. Il margine non consente ancora di parlare di salvezza acquisita, ma offre una base importante da difendere. In un finale così teso, la gestione emotiva diventa fondamentale quanto l’organizzazione tattica, perché una sola partita può cambiare prospettive, pressioni e certezze.

Il dato dei 32 punti dopo 35 giornate rappresenta un riferimento interessante, ma non basta per abbassare la guardia. Negli ultimi cinque anni, soltanto il Frosinone della stagione 2023-2024 è retrocesso dopo aver raggiunto almeno quella quota a questo punto del campionato, e su quella panchina sedeva proprio Eusebio Di Francesco. Il precedente rende ancora più chiaro quanto sia importante chiudere il discorso salvezza prima possibile, senza affidarsi a calcoli o combinazioni favorevoli negli ultimi turni.

Per Eusebio Di Francesco, la permanenza del Lecce in Serie A avrebbe anche un significato personale molto forte. Dopo la retrocessione con il Frosinone e quella successiva con il Venezia, il tecnico vuole interrompere una serie negativa che ha segnato le sue ultime esperienze. Salvare i giallorossi significherebbe cambiare il racconto della sua stagione, rafforzare la credibilità del progetto e consegnare al Lecce un altro anno nel massimo campionato italiano.

La sfida contro la Juventus, quindi, diventa molto più di una semplice partita proibitiva sulla carta. È un test di resistenza, maturità e personalità per una squadra che dovrà provare a trasformare il sostegno del Via del Mare in energia concreta. Serviranno attenzione difensiva, coraggio nelle ripartenze e grande lucidità nei momenti chiave, perché contro una rivale di questo livello ogni errore può essere pagato caro. Per il Lecce, anche un risultato positivo minimo potrebbe pesare tantissimo nella corsa salvezza e avvicinare un traguardo che vale un’intera stagione.

Pronostico di Lecce – Juventus:

Il pronostico di Lecce-Juventus orienta la previsione verso una vittoria bianconera per 0-2, risultato che rispecchierebbe la maggiore qualità tecnica della squadra di Luciano Spalletti e il diverso peso offensivo mostrato dalle due formazioni nelle ultime settimane. La partita dello Stadio Via del Mare resta comunque delicata, perché da una parte c’è un Lecce ancora impegnato nella lotta salvezza, dall’altra una Juventus obbligata a conquistare punti pesanti per difendere la propria posizione nella corsa alla prossima Champions League.

La Juventus, dal cambio di passo registrato a partire da novembre, ha dimostrato di saper costruire occasioni con continuità e di avere una struttura di gioco più solida rispetto alla prima parte della stagione. Il limite principale dei bianconeri, però, è stato spesso la finalizzazione. La squadra torinese è riuscita più volte a controllare il possesso, a occupare la metà campo avversaria e a creare situazioni favorevoli, ma non sempre ha avuto la lucidità necessaria per trasformare la superiorità territoriale in vittorie convincenti.

La trasferta contro il Lecce può diventare un’occasione importante per ritrovare maggiore precisione sotto porta. Alcuni elementi chiave del reparto offensivo stanno recuperando condizione e questo può offrire alla Juventus più soluzioni negli ultimi metri, maggiore presenza in area e una capacità più alta di variare le scelte offensive. In una gara dal peso così rilevante, la qualità dei singoli e la gestione dei momenti decisivi potrebbero fare la differenza, soprattutto se i bianconeri riusciranno a sbloccare il risultato senza lasciare spazio alla tensione.

Il Lecce arriva all’appuntamento con una compattezza difensiva più evidente rispetto alle settimane più difficili, ma continua ad avere numeri poco brillanti nella produzione offensiva. I giallorossi hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza matematica, ma contro una Juventus solida, imbattuta da diverse partite e capace di mantenere spesso la porta inviolata in trasferta, trovare occasioni pulite potrebbe essere complicato. La squadra di Eusebio Di Francesco dovrà puntare su intensità, ripartenze e sostegno del pubblico, ma il margine d’errore sarà minimo.

Per questo motivo, lo 0-2 in favore della Juventus appare uno scenario credibile. I bianconeri hanno motivazioni fortissime, una rosa più profonda e una struttura complessivamente più affidabile, mentre il Lecce potrebbe faticare a rendersi realmente pericoloso negli ultimi metri. Un successo esterno permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di compiere un passo molto importante verso la qualificazione alla prossima Champions League, lasciando ai salentini ancora punti da conquistare per chiudere definitivamente il discorso salvezza.