Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A

Dove vedere Lazio – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Sabato 9 Maggio ore 18:00.

L’Inter Campione d’Italia inizia il suo giro d’onore in Serie A con una trasferta di grande prestigio allo Stadio Olimpico, dove sabato alle 18 affronterà la Lazio.

Dopo aver conquistato matematicamente il 21° Scudetto della propria storia nello scorso fine settimana, i nerazzurri arrivano a Roma con l’entusiasmo di chi ha già raggiunto l’obiettivo più importante della stagione, ma anche con la volontà di confermare sul campo la superiorità mostrata durante il campionato.

La sfida contro la Lazio non sarà però una semplice passerella celebrativa. Il confronto dell’Olimpico rappresenta anche una sorta di prova generale in vista della finale di Coppa Italia che si giocherà tra soli 4 giorni dove le due squadre si ritroveranno una di fronte all’altra con un trofeo in palio.

Per questo motivo, la partita assume un valore particolare: da una parte l’Inter vuole onorare il titolo appena conquistato e mantenere alto il livello competitivo, dall’altra la Lazio cercherà risposte importanti contro la squadra più forte del campionato, testando condizione, soluzioni tattiche e personalità in vista dell’appuntamento decisivo di Coppa Italia di mercoledì 13 Maggio.

Probabili Formazioni di Lazio – Inter:

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu

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La sfida Lazio – Inter di Sabato 9 Maggio alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Inter su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Lazio:

La Lazio non batte l’Inter in campionato dall’agosto 2022, un dato che conferma quanto gli ultimi incroci di Serie A siano stati favorevoli ai nerazzurri.

Anche nella gara d’andata di questa stagione, disputata a San Siro, la squadra milanese si è imposta per 2-0, confermando una superiorità recente evidente sia sul piano dei risultati sia su quello della gestione delle partite.

Il nuovo appuntamento dello Stadio Olimpico, però, arriva in un momento diverso per i biancocelesti, che oggi sembrano avere più fiducia, più equilibrio e maggiori risorse rispetto alla fase più complicata della stagione.

La squadra romana si presenta infatti a questa doppia sfida contro l’Inter in condizioni migliori rispetto a qualche mese fa.

La partita di campionato può essere letta anche come una prova generale in vista della finale di Coppa Italia, in programma pochi giorni dopo sempre all’Olimpico, ma per la Lazio non sarà soltanto un test.

I biancocelesti hanno ancora motivazioni concrete anche in Serie A, perché la corsa all’Europa non è completamente chiusa e il finale di stagione può ancora cambiare il giudizio complessivo sull’annata.

Dopo una fase in cui la Lazio era scivolata verso posizioni anonime di classifica, la squadra ha ritrovato continuità tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Il rendimento è migliorato in modo sensibile e ha permesso al gruppo di Maurizio Sarri di rientrare almeno parzialmente nella lotta per un piazzamento europeo. Il distacco dall’Atalanta, attualmente avanti di quattro punti e posizionata nell’ultimo posto utile per l’accesso alle competizioni continentali, lascia ancora aperta una possibilità, anche se il margine d’errore è ormai ridottissimo.

Il settimo posto potrebbe diventare decisivo, ma molto dipenderà anche dall’esito della Coppa Italia. Soltanto una vittoria dell’Inter nella finale permetterebbe infatti a quella posizione di valere un accesso alla Conference League, motivo per cui la Lazio non può permettersi calcoli troppo prudenti.

La strada più diretta per salvare la stagione resta proprio la coppa nazionale: vincere un trofeo davanti al proprio pubblico avrebbe un peso enorme e trasformerebbe un campionato altalenante in un’annata comunque memorabile.

Il rischio di restare fuori dall’Europa per la seconda stagione consecutiva esiste ancora, ma la Lazio sta provando a chiudere il campionato con uno slancio importante.

Dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 contro l’Udinese, i biancocelesti hanno trovato un’altra rete pesante nel finale contro la Cremonese, conquistando una vittoria preziosa e confermando una maggiore capacità di restare dentro le partite fino agli ultimi minuti.

È un segnale importante per una squadra che, nei momenti peggiori della stagione, aveva spesso pagato cali di tensione e difficoltà nel concretizzare.

Il bilancio recente racconta una Lazio in crescita. Cinque vittorie nelle ultime otto gare di Serie A e una sola sconfitta nelle ultime dieci partite complessive descrivono una squadra più solida, più convinta e più vicina all’identità richiesta da Maurizio Sarri.

Ora, però, arriva l’esame più difficile: affrontare i nuovi campioni d’Italia dell’Inter, prima in campionato e poi nella finale di Coppa Italia, per capire se la rinascita biancoceleste può davvero trasformarsi in un finale di stagione da protagonista.

Come arriva l’Inter:

L’Inter era ormai considerata da settimane la squadra destinata a vincere il campionato, ma la certezza matematica è arrivata domenica scorsa, quando i nerazzurri hanno completato ufficialmente la conquista del 21° Scudetto della loro storia con tre giornate ancora da disputare.

Un dominio netto, certificato non solo dalla classifica ma anche dalla continuità di rendimento mostrata durante tutta la stagione, con la formazione guidata da Cristian Chivu capace di costruire un vantaggio enorme sulle inseguitrici e di arrivare al traguardo con pieno merito.

Il successo per 2-0 contro il Parma ha confermato ancora una volta la solidità e la maturità dell’Inter, oggi prima con 12 punti di margine sul Napoli, secondo in classifica.

La squadra nerazzurra ha gestito la pressione con autorevolezza, trasformando la partita decisiva in un’altra dimostrazione di forza davanti al proprio pubblico.

Le celebrazioni nella parte nerazzurra di Milano sono proseguite per diversi giorni, ma il calendario impone subito di tornare concentrati, perché la stagione dell’Inter non è ancora finita e ci sono altri obiettivi da inseguire.

La squadra di Cristian Chivu punta infatti a completare una rara doppietta nazionale, conquistando anche la Coppa Italia. Sarebbe il primo accoppiamento tra campionato e coppa nazionale per il club dai tempi della storica stagione 2009-2010, quando l’Inter di José Mourinho riuscì poi a chiudere l’anno con un indimenticabile triplete.

Il legame simbolico è forte, perché Chivu faceva parte proprio di quel gruppo vincente da calciatore e ora può scrivere una nuova pagina importante della storia nerazzurra nel ruolo di allenatore.

Se l’Inter dovesse imporsi anche nella finale di Coppa Italia della prossima settimana, la prima stagione di Cristian Chivu alla guida della squadra entrerebbe già nella memoria del club.

Il tecnico ha ereditato una rosa di altissimo livello, ma è riuscito a darle continuità, equilibrio e una mentalità vincente, mantenendo alta la fame anche quando il vantaggio in campionato sembrava ormai rassicurante.

La trasferta contro la Lazio diventa quindi un passaggio interessante non solo per la classifica, ma anche come prova generale in vista del nuovo confronto all’Olimpico con un trofeo in palio.

Il cammino recente dell’Inter racconta una squadra ancora pienamente competitiva.

L’ultima sconfitta risale al Derby della Madonnina contro il Milan, disputato oltre due mesi fa, e da quel momento i nerazzurri hanno ripreso a marciare con passo da grande squadra.

Con 82 punti già conquistati, uno in più rispetto all’intero bottino della scorsa stagione, il club può ancora puntare a superare il proprio record storico di 90 punti, un traguardo che renderebbe ancora più dominante il campionato appena vinto.

Il dato offensivo rafforza ulteriormente la sensazione di superiorità dell’Inter. I nerazzurri sono nettamente il miglior attacco della Serie A e hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite ufficiali.

Una continuità realizzativa così elevata rappresenta un segnale importante in vista della trasferta nella Capitale, soprattutto contro una Lazio che dovrà trovare il modo di contenere una squadra capace di colpire con tanti uomini e con soluzioni diverse.

Il precedente recente allo Stadio Olimpico sorride in modo netto all’Inter. I nerazzurri hanno vinto le ultime due trasferte contro la Lazio con un risultato complessivo di 8-0, confermando una superiorità evidente negli scontri diretti disputati a Roma.

Ora le due squadre si preparano ad affrontarsi due volte consecutive nello stesso stadio, prima in campionato e poi nella finale di Coppa Italia, in un doppio incrocio che può dire molto sul livello mentale e tecnico con cui entrambe arriveranno all’ultimo grande appuntamento della stagione.

Pronostico di Lazio – Inter:

Il pronostico più equilibrato per Lazio-Inter porta verso un pareggio per 1-1, risultato che rispecchierebbe bene il momento particolare delle due squadre.

I nerazzurri arrivano alla sfida dello Stadio Olimpico pochi giorni dopo la conquista matematica dello Scudetto, con l’entusiasmo dei nuovi campioni d’Italia ma anche con la necessità di gestire energie, condizione fisica e rotazioni in vista del prossimo grande appuntamento stagionale.

La squadra di Cristian Chivu resta superiore per qualità complessiva e continuità, ma in una partita collocata tra la festa tricolore e la finale di Coppa Italia è difficile immaginare un’Inter disposta a spingere al massimo per tutti i novanta minuti.

Anche la Lazio potrebbe affrontare il match con un atteggiamento prudente. I biancocelesti hanno ancora motivazioni in campionato, soprattutto nella rincorsa a un possibile piazzamento europeo, ma la finale di coppa in programma pochi giorni dopo rappresenta inevitabilmente l’obiettivo più importante di questo finale di stagione.

Per la squadra di Maurizio Sarri, vincere la Coppa Italia davanti al proprio pubblico avrebbe un valore enorme e potrebbe cambiare il giudizio complessivo su un’annata fin qui altalenante.

La gara di campionato rischia quindi di trasformarsi in un confronto tattico, più controllato che spettacolare, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo e a non concedere vantaggi psicologici in vista del secondo incrocio ravvicinato.

L’Inter ha l’attacco migliore della Serie A e resta una squadra capace di colpire in qualsiasi momento, ma la Lazio arriva da un periodo positivo e può trovare almeno una rete sfruttando la spinta dell’Olimpico e la maggiore urgenza di risultato.

Per questo motivo, l’1-1 appare uno scenario credibile: un pareggio utile a mantenere alta la fiducia della Lazio, senza intaccare il clima di festa dell’Inter appena laureata campione d’Italia.

La sfida più pesante arriverà quattro giorni dopo, sempre allo Stadio Olimpico, quando non ci saranno calcoli di gestione e la finale di Coppa Italia metterà davvero in palio un trofeo.