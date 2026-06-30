Video Gol Highlights di Germania – Paraguay 1-1 Mondiale 2026

Video Gol e Highlights di Germania – Paraguay, tedeschi eliminati ai calci di rigore ai Sedicesimi di Finale del Mondiale 2026: il Paraguay vince 4-3 ai rigori dopo l’1-1 dei 120 minuti. Decisivo Orlando Gill con due parate.

Per la Germania dopo le eliminazioni ai rigori nei Mondiali del 2018 e 2022 arriva la terza delusione e ancora una volta i tedeschi non raggiungono gli ottavi di finale al Mondiale.

La prima grande impresa della fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026 porta la firma del Paraguay, che elimina la Germania nei sedicesimi di finale dopo una battaglia infinita. L’Albirroja resiste per 120 minuti, chiude sull’1-1 contro una Mannschaft dominante nel possesso palla ma poco concreta, poi si prende la qualificazione ai rigori con il risultato di 4-3.

Il grande protagonista della serata è Orlando Gill, portiere paraguayano decisivo nella lotteria finale con due parate pesantissime. L’estremo difensore dell’Albirroja respinge i tentativi di Kai Havertz e Nick Woltemade, trasformandosi nell’eroe di una qualificazione storica. Per la Germania, invece, arriva un’altra delusione mondiale: dopo le eliminazioni premature del 2018 e del 2022, la nazionale tedesca manca ancora una volta l’appuntamento con gli ottavi.

La squadra di Julian Nagelsmann ha costruito tanto, ha controllato a lungo il gioco e ha trovato anche il gol del possibile sorpasso nei supplementari con Jonathan Tah, annullato però dopo l’intervento del VAR per un fallo su Gill. Alla fine, però, a festeggiare è il Paraguay, che nel prossimo turno affronterà la vincente di Francia-Svezia.

Enciso gela la Germania: Paraguay avanti su calcio d’angolo

La partita si apre con un segnale chiaro: il Paraguay non vuole limitarsi a difendere. Dopo pochi minuti, la formazione sudamericana mostra subito di poter fare male sulle palle inattive, creando una prima situazione pericolosa da calcio d’angolo.

Da quel momento, però, il copione sembra tutto favorevole alla Germania. I tedeschi prendono in mano il possesso, schiacciano il Paraguay nella propria metà campo e fanno girare il pallone con continuità. Il problema, per la Mannschaft, è la mancanza di incisività negli ultimi metri.

Il dato del primo tempo racconta bene la difficoltà tedesca: tanto possesso, pochissima concretezza. La Germania tiene il pallone per lunghi tratti, ma non riesce quasi mai a trasformare il dominio territoriale in occasioni pulite.

Il Paraguay, invece, resta compatto e aspetta il momento giusto per colpire. L’occasione arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Julio Enciso prende il tempo alla difesa tedesca e con un preciso colpo di testa batte il portiere avversario, portando avanti l’Albirroja.

È un gol pesantissimo, non solo per il risultato ma anche per il valore storico: il Paraguay riesce a segnare in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali e va all’intervallo in vantaggio contro una delle grandi favorite del torneo.

Havertz pareggia, ma la Germania spreca troppo

La Germania rientra dagli spogliatoi con un atteggiamento più aggressivo e trova presto il pareggio. A firmarlo è Kai Havertz, bravo a sfruttare un pallone in area e a riportare il risultato sull’1-1.

Il gol sembra poter cambiare definitivamente l’inerzia della partita. La squadra di Nagelsmann aumenta la pressione, alza il ritmo e costringe il Paraguay a difendersi sempre più vicino alla propria area. L’Albirroja soffre, ma non perde compattezza.

La grande occasione per il sorpasso arriva con Leon Goretzka, che calcia a botta sicura da ottima posizione, trovando però l’opposizione decisiva della difesa paraguayana. È uno degli episodi che pesano di più nella partita della Germania, ancora una volta incapace di trasformare il dominio in vantaggio.

Il Paraguay, pur attaccando poco, resta dentro la gara con ordine, sacrificio e grande attenzione. La squadra sudamericana accetta di soffrire, abbassa il baricentro e porta la partita ai supplementari, dove la tensione diventa sempre più alta.

Gol annullato a Tah dal VAR: la Germania vede gli ottavi, poi resta gelata

Nei tempi supplementari la Germania continua a spingere e riesce anche a trovare il gol che sembra valere la qualificazione. Jonathan Tah colpisce e manda il pallone in rete, facendo esplodere la panchina tedesca.

La gioia, però, dura poco. L’arbitro viene richiamato dal VAR e, dopo la revisione, annulla la rete per un fallo di Waldemar Anton sul portiere Orlando Gill. Una decisione pesantissima, che cambia ancora una volta il destino della partita.

La Germania accusa il colpo, mentre il Paraguay capisce di avere ancora una possibilità enorme. I sudamericani stringono i denti fino al 120’, respingono gli ultimi assalti tedeschi e trascinano la sfida ai calci di rigore.

A quel punto la pressione passa tutta sulle spalle della Mannschaft, storicamente abituata a reggere certi momenti, ma questa volta incapace di trovare freddezza e precisione dal dischetto.

Gill eroe ai rigori: Paraguay nella storia

La lotteria dei rigori diventa il momento di Orlando Gill. Il portiere del Paraguay intuisce e respinge il primo tentativo tedesco di Havertz, poi si ripete su Woltemade, firmando due parate che valgono una pagina storica per il calcio paraguayano.

La Germania sbaglia anche con Tah, che calcia alto, mentre il Paraguay riesce a mantenere maggiore lucidità nonostante gli errori di Sanabria e Balbuena. Nel momento decisivo, l’Albirroja trova il rigore che completa l’impresa e chiude la serie sul 4-3.

È una vittoria enorme per il Paraguay, costruita sulla resistenza, sull’organizzazione difensiva e sulla capacità di restare aggrappato alla partita anche nei momenti più difficili. Una qualificazione meritata per spirito e carattere, anche se arrivata contro una Germania superiore per possesso e volume di gioco.

Per i tedeschi, invece, è una nuova ferita mondiale. La squadra di Nagelsmann lascia il torneo con il rimpianto di non aver saputo sfruttare una partita dominata per lunghi tratti. La Germania ha avuto il pallone, le occasioni e anche il gol del possibile 2-1, ma alla fine è stata punita dalla propria imprecisione e dalla serata straordinaria di Gill.

Paraguay agli ottavi, Germania ancora delusa

Il Paraguay vola così agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove affronterà la vincente della sfida tra Francia e Svezia. Per l’Albirroja si tratta di una qualificazione dal peso enorme, arrivata contro una delle nazionali più prestigiose della storia del calcio.

La Germania, invece, dovrà fare i conti con un’altra eliminazione dolorosa. Dopo il fallimento nella fase a gironi nel 2018 e nel 2022, anche il Mondiale 2026 si chiude prima degli ottavi. Un risultato pesante per una nazionale che continua a faticare nei grandi appuntamenti internazionali.

Il Paraguay festeggia, la Germania riflette. E il Mondiale 2026 consegna già una delle sue storie più incredibili: una grande favorita fuori, una squadra sudamericana agli ottavi e un portiere, Orlando Gill, diventato eroe nazionale in una notte.

Video Gol e Highlights di Germania-Paraguay:

Video online a breve

Tabellino Germania-Paraguay:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger (110′ Thiaw), Tah, Brown; Nmecha (46′ Goretzka), Pavlovic (79′ Anton); Sané (88′ Woltemade), Wirtz (110′ Amiri), Undav (63′ Musiala); Havertz. All. Nagelsmann

PARAGUAY (4-1-4-1): Gill; Caceres (99′ Ojeda), Gomez, Canale, Alonso (120+2′ Balbuena); Cubas; Almiron (90′ Velazquez), Bobadilla (99′ Sanabria), Galarza, Enciso (58′ Mauricio); Avalos (56′ Caballero). All. Alfaro

ARBITRO: Jalal Jayed (Marocco)

Marcatori: 42′ Enciso (PAR), 54′ Havertz (GER)

RIGORI: Havertz (G) parato, Mauricio (P) gol, Kimmich (G) gol, Gomez (P) gol, Musiala (G) gol, Galarza (P) gol, Woltemade (G) parato, Sanabria (P) fuori, Amiri (G) gol, Balbuena (P) parato, Tah (G) alto, Canale (P) gol.

ASSIST: 42′ Galarza (0-1 Enciso), 54′ Wirtz (1-1 Havertz)

AMMONITI: 65′ Cubas (PAR), 106′ Havertz (GER), 115′ Musiala (GER), 117′ Galarza (PAR)