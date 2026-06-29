Video Gol Highlights di Brasile – Giappone 2-1 Mondiale 2026

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Video Gol e Highlights di Brasile Giappone 2-1 Sedicesimi di Finale Mondiale 2026: i verdeoro battono in rimonta i nipponici grazie ai gol nel secondo tempo di Casemiro

Il Brasile di Carlo Ancelotti supera con enorme fatica il Giappone nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e conquista il pass per gli ottavi, dove affronterà la vincente della sfida tra Costa d’Avorio e Norvegia.

All’NRG Stadium di Houston, la squadra di Carlo Ancelotti vince 2-1 al termine di una partita complicata, risolta soltanto nel recupero da Gabriel Martinelli.

Una vittoria sofferta, arrivata in rimonta, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per il gol di Kaishu Sano al 29’. Nella ripresa, però, il Brasile cambia marcia: prima trova il pareggio con Casemiro al 56’, poi sfiora il sorpasso con Vinicius Junior, fermato dal palo dopo una grande giocata personale. Quando la partita sembrava ormai destinata ai supplementari, ci ha pensato Martinelli al 95’ a firmare il gol del definitivo 2-1.

Per il Giappone resta l’amarezza di un’eliminazione arrivata a pochi secondi dalla fine, ma anche la consapevolezza di aver messo in grande difficoltà una delle candidate alla vittoria finale. I nipponici salutano il torneo dopo una prestazione ordinata, coraggiosa e di alto livello.

Cronaca di Brasile – Giappone 2-1:

Il Brasile arriva alla fase a eliminazione diretta dopo aver vinto il Gruppo C, ma l’approccio alla partita non è brillante. I verdeoro provano a controllare il possesso, senza però riuscire a dare continuità alla propria manovra offensiva. Il Giappone, secondo nel Gruppo F, si difende con compattezza e aspetta il momento giusto per colpire.

L’occasione arriva al 29’. Danilo sbaglia completamente un passaggio in mezzo al campo, Sano intuisce tutto, recupera palla e si invola verso la porta brasiliana. Il centrocampista giapponese resta lucido davanti ad Alisson e lo batte con un diagonale preciso, portando avanti la nazionale di Moriyasu.

Il gol scuote il Brasile, ma non abbastanza. La Seleção fatica a trovare spazi tra le linee e il Giappone riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio, con merito. Per Ancelotti diventa inevitabile intervenire già all’intervallo: fuori l’infortunato Paquetá, dentro Endrick, con l’obiettivo di dare più peso e profondità all’attacco.

Nella ripresa il Brasile rientra in campo con un atteggiamento diverso. La squadra di Ancelotti alza il ritmo, aumenta la pressione e costringe il Giappone ad abbassarsi. Il primo segnale arriva al 52’, quando Bruno Guimarães stacca di testa con grande potenza, trovando però la risposta attenta di Suzuki.

Pochi istanti dopo è Casemiro a sfiorare il pareggio, ma la sua conclusione viene salvata quasi sulla linea da Tomiyasu. Il centrocampista brasiliano, però, non deve attendere molto per riscattarsi. Al 56’, sugli sviluppi di un cross perfetto di Gabriel Magalhães, Casemiro si inserisce sul secondo palo e colpisce di testa, firmando l’1-1.

Il pareggio cambia completamente l’inerzia della partita. Il Brasile prende fiducia e due minuti più tardi va vicinissimo al sorpasso con Vinicius Junior, protagonista di una giocata straordinaria sulla sinistra. L’attaccante del Real Madrid crea superiorità, si accentra e calcia verso la porta, ma Suzuki devia il pallone sul palo, tenendo in vita il Giappone.

Con il passare dei minuti, la partita sembra scivolare verso i tempi supplementari. Il Giappone resiste con ordine, mentre il Brasile continua ad attaccare ma senza trovare il colpo decisivo. La giocata che cambia tutto arriva nel recupero.

Al 95’, Bruno Guimarães inventa un assist perfetto per Gabriel Martinelli, bravo a inserirsi nello spazio e a battere Suzuki con freddezza. È il gol del 2-1, quello che fa esplodere la panchina brasiliana e permette alla Seleção di evitare l’incubo supplementari.

Il Brasile passa così agli ottavi di finale del Mondiale 2026, ma la prestazione lascia anche qualche interrogativo: la squadra di Ancelotti ha mostrato carattere e qualità nei momenti decisivi, ma ha sofferto più del previsto contro un Giappone organizzato e coraggioso.

Per i nipponici, invece, l’eliminazione arriva nel modo più doloroso possibile. La nazionale giapponese esce dalla Coppa del Mondo dopo aver accarezzato a lungo l’idea dell’impresa, punita soltanto nel finale da una giocata di altissimo livello.

Video Gol e Highlights di Brasile – Giappone 2-1:

Tabellino di Brasile – Giappone 2-1:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes (90+7′ Danilo Santos), Casemiro (90+2′ Fabinho); Rayan, Paquetá (46′ Endrick), Vinicius Jr; Cunha (66′ Martinelli). CT: Ancelotti

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Ito H., Tomiyasu, Taniguchi; Doan (66′ Sugawara), Sano, Ito J. (78′ Machino), Nakamura (66′ J. Suzuki); Kamada (78′ Tanaka), Maeda (90+7′ Ogawa); Ueda. CT: Moriyasu

Marcatori: 29′ Sano, 56′ Casemiro, 90+6′ Martinelli

Ammoniti: Sano, Kamada, J. Suzuki (G), Casemiro, Danilo (B)