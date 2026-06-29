Mondiali 2026: Messi nella storia, Haaland scatenato e le sorprese di una fase a gironi da brividi

Ho guardato le prime giornate di questo Mondiale con gli occhi di chi ama il calcio da quando era bambino, e devo ammetterlo: non riuscivo a staccarmi dallo schermo. I Mondiali 2026, ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, stanno regalando emozioni che vanno ben oltre qualsiasi aspettativa. Record frantumati, sorprese clamorose e stelle che brillano di luce propria in uno dei tornei più attesi degli ultimi decenni. Se siete come me, appassionati che vivono ogni gol come se fosse il loro, questa fase a gironi vi avrà già tolto il respiro più di una volta.

Messi ha riscritto la storia: 18 gol e un primato che resterà per sempre

C’è stato un momento, mentre seguivo Argentina-Austria, in cui ho sentito i brividi scorrere lungo la schiena. Lionel Messi ha segnato il gol che lo ha reso il miglior marcatore assoluto di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo maschile, superando definitivamente il leggendario Miroslav Klose, fermo a 16 reti dal Mondiale del 2014 in Brasile.

Con la doppietta firmata contro l’Austria nella vittoria per 2-0 dell’Albiceleste, l’attaccante dell’Inter Miami ha portato il suo totale a 18 gol mondiali complessivi. Un numero che fa impressione soltanto a scriverlo. Prima di quella partita, nella gara d’esordio contro l’Algeria, Messi aveva già timbrato una tripletta nel netto 3-0 argentino, dimostrando che a 38 anni il tempo sembra non esistere per lui.

Quello che mi ha colpito di più, però, non è stato soltanto il gol del record. È stato il modo in cui Messi ha risposto dopo aver sbagliato un calcio di rigore: senza un accenno di panico, con la lucidità di chi sa esattamente cosa fare. Prima ha trovato la rete che lo ha reso primatista assoluto, poi ha chiuso i conti nel finale. Una lezione di carattere oltre che di talento puro.

Vi invito a leggere il nostro approfondimento dettagliato su Messi nella storia dei Mondiali: doppietta all’Austria e record assoluto di gol, dove abbiamo raccontato passo dopo passo quella notte straordinaria di Dallas. È un articolo che vale la pena leggere per capire quanto sia grande questo momento per il calcio mondiale.

Secondo i dati e le statistiche ufficiali della FIFA per la Coppa del Mondo 2026, il torneo si sta già confermando come uno dei più spettacolari e ricchi di gol degli ultimi vent’anni. E Messi ne è, ancora una volta, il simbolo più luminoso.

Haaland e la Norvegia: la sorpresa che nessuno si aspettava

Se Messi era atteso come protagonista assoluto, quello che ha fatto Erling Haaland in questo inizio di Mondiale ha stupito anche i più esperti. Ho seguito Norvegia-Senegal con curiosità, senza troppe aspettative, e ne sono rimasto genuinamente affascinato: la squadra scandinava ha battuto i senegalesi per 3-2 in una partita ad altissima intensità, con Haaland autore di una doppietta decisiva che ha trascinato i suoi compagni verso una vittoria importantissima per il passaggio del turno.

La Norvegia non è mai stata considerata una delle favorite alla vittoria finale. Ma questo è esattamente il bello del Mondiale: quando i campioni del club mettono la maglia della loro nazione, l’imprevedibilità diventa il vero copione della storia. Haaland, libero dai meccanismi tattici rigidi del calcio di club, sembra ritrovare una dimensione più istintiva e più pura. I numeri parlano chiaro, e la classifica marcatori del Mondiale 2026 racconta già una corsa avvincente al titolo di capocannoniere: Messi in vetta, Haaland che incalza, con Mbappé e Cristiano Ronaldo chiamati a rispondere. Una sfida nella sfida che vale da sola il prezzo del biglietto.

Il Mondiale che l’Italia guarda da casa

C’è una parte di questo Mondiale che pesa, e lo so bene perché la sento anch’io. L’Italia non c’è. Mi sono ritrovato davanti alla televisione a fare il tifo per squadre che solitamente vedo come avversarie, cercando di riempire un vuoto che, sinceramente, è difficile da ignorare. L’assenza degli Azzurri da un torneo di questa portata è una ferita che i tifosi italiani conoscono ormai purtroppo bene.

Eppure, proprio questa assenza può diventare un’occasione per riscoprire la bellezza del calcio in quanto tale, al di là delle appartenenze nazionali. Ho imparato a godermi i gol di Messi come si gode un capolavoro d’arte, indipendentemente dalla maglia. E poi c’è un’Italia indiretta in questo Mondiale: quella della Serie A, con tanti giocatori che militano nel nostro campionato e che in questi giorni si stanno mettendo in mostra sui più grandi palcoscenici internazionali. È un modo diverso, ma non per questo meno intenso, di sentirsi parte di questa festa globale.

Le altre storie da non perdere in questi giorni di Coppa del Mondo

Oltre a Messi e Haaland, questo Mondiale sta scrivendo altri capitoli appassionanti. La Francia si è presentata con tutta la sua potenza offensiva, mentre il Portogallo affronta una fase particolarmente delicata: Cristiano Ronaldo, a 41 anni, deve fare i conti con la gestione del suo minutaggio e con la pressione di un torneo che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera iridata. Ho seguito con attenzione le ultime notizie dalla sua nazionale, e la storia di un campione che si confronta con il passare del tempo ha qualcosa di profondamente umano che va oltre il calcio.

Ci sono poi le partite che nessuno aveva segnato in rosso sul calendario e che invece si sono rivelate spettacolari. Questo è il Mondiale: ti sorprende sempre, anche quando pensi di aver già visto tutto. La Scozia contro il Brasile, l’Ecuador che sfida la Germania, la Svizzera impegnata contro il Canada: ogni giornata porta con sé storie nuove, esultanze inaspettate e qualche delusione cocente.

Come vivere al meglio questo Mondiale

In questi giorni ho parlato con molti amici appassionati di calcio e ho notato che tutti stiamo cercando il modo migliore per seguire ogni partita senza perdere nemmeno un dettaglio. Le piattaforme di streaming, la televisione tradizionale, gli aggiornamenti in tempo reale sui telefoni: viviamo in un’epoca d’oro per chi ama questo sport. Anche i siti scommesse legali ADM sono diventati per molti tifosi uno strumento di analisi e approfondimento tattico, un modo per avvicinarsi ulteriormente alle partite e capire come gli esperti del settore valutano le forze in campo, gara per gara.

Quello che conta, però, al di là di tutto, è riuscire a godersi il torneo nella sua interezza: i gol, le rimonte improbabili, le lacrime dei perdenti e le esultanze dei vincitori. I Mondiali 2026 hanno già dimostrato di possedere tutto ciò che serve per restare nel cuore di chiunque ami il calcio.

Una fase a gironi da incorniciare

Ho visto tante Coppe del Mondo nel corso degli anni, e ciascuna ha avuto la sua identità unica. Questa, con Messi che vola verso l’immortalità, con Haaland che si prende la scena con la forza dei numeri puri e con squadre outsider che non smettono di stupire, sembra già avere tutti i numeri per essere ricordata a lungo nella memoria collettiva degli appassionati.

I gironi si chiuderanno, gli ottavi di finale prenderanno forma, e le grandi favorite dovranno dimostrare sul campo di meritare quel ruolo. Ma quello che ho visto finora mi lascia una convinzione sola: il meglio deve ancora arrivare. E per questo, sinceramente, non vedo l’ora.