Video Gol Highlights di Como – Juventus 2-0 7° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Como – Juventus 2-0: Kempf e Nico Paz stendono la squadre di Tudor, prima sconfitta stagionale per i bianconeri.

La Juventus cade clamorosamente al Sinigaglia contro il sorprendente Como, che trionfa per 2-0 nel lunch match valido per la settima giornata di Serie A 2025/2026. Una sconfitta pesante per i bianconeri, la prima in campionato, arrivata al termine di una gara dominata tatticamente dai lariani e segnata da un atteggiamento troppo sterile in fase offensiva da parte della squadra di Tudor.

Il match si sblocca dopo appena 4 minuti: su un cross millimetrico di Nico Paz, il difensore Kempf anticipa tutti e batte Di Gregorio da distanza ravvicinata, portando in vantaggio il Como. La Juventus prova a reagire immediatamente, costruendo diverse azioni interessanti con Vlahovic e Yildiz, ma manca sempre di precisione nell’ultimo passaggio. Al 32’ David trova il gol del pareggio, poi annullato da Ayroldi per un fuorigioco millimetrico di Koopmeiners in partenza.

Nella ripresa la formazione ospite alza il ritmo e tenta l’assalto finale, ma il Como di Fabregas si chiude con ordine e sfrutta ogni ripartenza. Al 79’ arriva il colpo del ko firmato ancora da Nico Paz, protagonista assoluto del match: il fantasista argentino salta due uomini in velocità e firma il 2-0 con un sinistro imprendibile che chiude definitivamente la partita.

Con questa vittoria, il Como raggiunge proprio la Juventus a quota 12 punti, consolidandosi come una delle rivelazioni del campionato. I bianconeri, invece, mostrano segnali preoccupanti: attacco poco incisivo, difesa vulnerabile e mancanza di idee nella costruzione. Un passo falso pesante che arriva nel momento peggiore, a soli tre giorni dalla delicatissima sfida di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu.

Per Tudor sarà necessario un cambio di passo immediato, perché la Juventus non può permettersi un altro blackout come quello di Como.

Tabellino di Como – Juventus 2-0:

COMO (3-5-1-1) – Butez; Smolcic (86′ Posch), Diego Carlos (46′ Ramon), Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret (67′ Valle), Moreno (67′ Douvikas); Nico Paz; Morata (90′ + 1 Van der Brempt). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Kuhn, Baturina, Diao, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas (squalificato, in panchina il vice Dani Guindos).

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (83′ Kostic), Kelly, Cambiaso (83′ Joao Mario); Koopmeiners (76′ Vlahovic), Locatelli (76′ McKennie), K. Thuram; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Adzic, Openda. Allenatore: Igor Tudor.

ARBITRO: Giovanni AYROLDI (Molfetta).

MARCATORI: 3′ Kempf (C), 78′ Nico Paz (C).

ASSIST: 3′ Nico Paz (C).

AMMONITI: 10′ Kelly (J), 12′ Moreno (C), 22′ Smolcic (C), 34′ Diego Carlos (C).

NOTE: gol annullato a David al 36′ per fuorigioco.

