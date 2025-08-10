Video Gol Highlights di Chelsea – Milan 4-1 Amichevole

Video dei Gol e Highlights di Chelsea – Milan 4-1: doppietta di Delap, gol di Joao Pedro e autorete di Coubis regalano la vittoria ai “Blues”. Il gol della bandiera per il Milan è stato segnato da Fofana.

Il Chelsea di Enzo Maresca vince senza particolari problemi l’amichevole a Stamford Bridge contro il Milan di Massimiliano Allegri.

La partita del Milan è stata condizionata dall’espulsione di Coubis al 18° del primo tempo dopo che il difensore aveva fatto anche un autogol che aveva permesso al Chelsea di passare in vantaggio al 5° minuto di gioco.

All’8° minuto il Chelsea si è portato sul 2 a 0 con Joao Pedro e al 22° Delap ha chiuso il match segnando il 3 a 0 con cui si è chiuso il primo tempo.

Nella ripresa il Milan aveva accorciato le distanze con Fofana al 70° e poi al 90° Delap fissa il risultato sul 4 a 1.

Il Milan termina le sua amichevoli estive con risultati alterni.

Dopo sconfitta di misura per a 1 0 contro l’Arsenal erano arrivate la vittoria brillante sul Liverpool per 4 a 2 e la goleada per 9 a 0 contro gli australiani del Perth Glory.

Ieri il pareggio contro il Leeds per 1 a 1 e oggi a chiusura delle amichevoli estive la sconfitta netta contro il Chelsea di Maresca per 4 a 1.

Cronaca di Chelsea – Milan 4-1:

Al 5° minuto il Chelsea passa subito in vantaggio: punizione di James dalla sinistra, il pallone arriva in area e Coubis di stinco mette nella sua porta mandando in vantaggio gli inglesi.

All’8° arriva subito il raddoppio dei Blues: Cross di Pedro Neto dalla destra e Joao Pedro è bravo a liberarsi dalla marcatura di Tomori e batte Maignan indisturbato.

Al 14° il Chelsea sfiora il tris: Pedro Neto ancora va via sulla destra e prova il sinistro dal limite dell’area, questa volta Maignan si fa trovare pronto!

Al 18° viene espulso Coubis nel Milan: il difensore stende Joao Pedro lanciato a rete e l’arbitro caccia il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.

Sul calcio di punizione seguente Palmer col sinistro colpisce il palo e sfiora il terzo gol!

Al 42° il Milan trova il gol con Leao di testa ma viene annullato per fuorigioco.

Nell’intervallo entra Modric al posto di Ricci.

Al 55° il Milan sfiora il gol: Leao serve Fofana che si trova a tu per tu con Sanches ma fallisce la più ghiotta delle occasioni facendosi ribattere il tiro, poi Bartesaghi sulla ribattuta viene murato dalla difesa inglese.

Al 65° c’è un calcio di rigore per il Chelsea per fallo di Musah su Estevao.

Sul dischetto va Delap che batte Maignan per il 3 a 0.

Al 70° il Milan accorcia le distanze con Fofana: ottimo assist di Saelemaekers che mette il francese davanti a Sanchez e stavolta non fallisce superando il portiere del Chelsea.

Al 90° arriva il 4° gol del Chelsea: Andrey Santos serve Delap che batte ancora Maignan.

Video Gol e Highlights Chelsea – Milan 4-1:

Tabellino di Chelsea – Milan 4-1:

CHELSEA: Sanchez R., James R. (dal 16′ st Gusto M.), Adarabioyo T. (dal 28′ st Hato J.), Chalobah T. (dal 11′ st Acheampong J.), Cucurella M., Fernandez E. (dal 15′ st Andrey Santos), Caicedo M. (dal 28′ st Essugo D.), Neto P. (dal 26′ st Walsh R.), Palmer C. (dal 16′ st Estevao), Gittens J. (dal 28′ st George T.), Joao Pedro (dal 15′ st Delap L.). A disposizione: Acheampong J., Andrey Santos, Anselmino A., Antwi G., Delap L., Essugo D., Estevao, George T., Gusto M., Hato J., Jorgensen F., Rak-Sakyi S., Slonina G., Walsh R. Allenatore: Maresca E..

MILAN: Maignan M., Coubis A., Tomori F., Terracciano F., Musah Y. (dal 28′ st Dutu M.), Ricci S. (dal 1′ st Modric L.), Fofana Y., Bartesaghi D., Loftus-Cheek R. (dal 40′ st Eletu V.), Saelemaekers A. (dal 41′ st Sia D.), Leao R.. A disposizione: Chukwueze S., Dutu M., Eletu V., Estupinan P., Gabbia M., Gimenez S., Jashari A., Modric L., Okafor N., Pavlovic S., Pittarella M., Sia D., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Marcatori: al 5′ pt Coubis A. (Chelsea) autogol, al 8′ pt Joao Pedro (Chelsea) , al 22′ st Delap L. (Chelsea ) , al 45′ st Delap L. (Chelsea) al 25′ st Fofana Y. (Milan) .

Ammonizioni: al 21′ st Maignan M. (Milan (Ita)).

Espulsioni: al 18′ pt Coubis A. (Milan).