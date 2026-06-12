Canada – Bosnia LIVE Diretta Tv e Streaming Mondiali 2026

Dove vedere Canada – Bosnia in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 12 Giugno ore 21:00.

La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina apre il programma del Gruppo B dei Mondiali 2026, con i padroni di casa pronti a vivere una serata dal forte valore simbolico al Toronto Stadium, impianto conosciuto anche come BMO Field.

Per la nazionale canadese si tratta di un debutto fondamentale: dopo aver ottenuto l’accesso automatico alla fase finale in qualità di Paese co-organizzatore, l’obiettivo è conquistare subito i primi punti davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte ci sarà una Bosnia Erzegovina carica di entusiasmo dopo aver strappato il pass mondiale al termine di una qualificazione emozionante, culminata con il successo ai rigori contro l’Italia.

Per la selezione bosniaca è la seconda partecipazione alla Coppa del Mondo e l’esordio contro il Canada rappresenta un’occasione importante per dimostrare di poter competere in un girone che si preannuncia equilibrato.

La partita di venerdì 12 giugno 2026 valida per la 1° Giornata del Gruppo B si giocherà al Toronto Stadium.

Formazioni Ufficiali di Canada – Bosnia:

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; J. David, Oluwaseyi. CT: Jesse Marsch.

A disposizione: in attesa.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. CT: Sergej Barbarez.

Guarda Canada – Bosnia in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Canada – Bosnia in Diretta TV e streaming:

Canada-Bosnia, gara valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Canada-Bosnia, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Canada-Bosnia sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva il Canada:

La partita tra Canada e Bosnia Erzegovina non sarà soltanto il debutto delle due nazionali nel Gruppo B dei Mondiali 2026, ma anche un appuntamento destinato a entrare nella storia del calcio canadese.

Per la prima volta, infatti, una gara maschile della Coppa del Mondo si giocherà in territorio canadese, con il Toronto Stadium pronto a trasformarsi nel centro emotivo di un Paese che vuole vivere il torneo da protagonista e non soltanto da organizzatore.

Il Canada arriva a questo appuntamento con aspettative molto più alte rispetto alle precedenti partecipazioni mondiali.

Nelle sue prime due esperienze nella fase finale, la nazionale canadese non è mai riuscita a conquistare punti, perdendo tutte le sei partite disputate. Questa volta, però, il contesto è diverso: la squadra guidata da Jesse Marsch si presenta con maggiore maturità, una rosa più profonda e una continuità di rendimento che ha aumentato la fiducia intorno al gruppo.

Il grande interrogativo riguarda Alphonso Davies, capitano e simbolo tecnico della nazionale. Il laterale del Bayern Monaco resta una figura centrale nell’identità del Canada, anche perché è stato lui a segnare il primo gol canadese nella storia dei Mondiali.

La sua condizione, però, non sembra offrire pienissime garanzie, considerando che non gioca con la nazionale dalla CONCACAF Nations League 2025.

La sua eventuale assenza dall’inizio rappresenterebbe un limite importante, ma il Canada ha già dimostrato negli ultimi mesi di saper reggere anche senza il proprio giocatore più rappresentativo.

Uno degli aspetti più incoraggianti per i padroni di casa è la solidità mostrata nel periodo recente. Il Canada non ha ancora perso nel 2026 e arriva alla sfida con una striscia positiva di otto partite senza sconfitte.

A colpire non è soltanto la continuità dei risultati, ma soprattutto la crescita difensiva: in questo percorso, la nazionale canadese ha mantenuto più volte la porta inviolata, segnale di una squadra più compatta, meno ingenua e più preparata a gestire le diverse fasi della partita.

La sfida contro la Bosnia Erzegovina, però, presenta diverse insidie. Il Canada ha segnato pochissimo nelle sue precedenti apparizioni mondiali e non è mai riuscito a trovare il gol nelle gare inaugurali disputate in Coppa del Mondo. Nel 1986 perse 1-0 contro la Francia, mentre nel 2022 fu sconfitto con lo stesso risultato dal Belgio, in una partita segnata anche dal rigore sbagliato che avrebbe potuto cambiare la storia del torneo canadese. Proprio per questo, l’esordio di Toronto assume un peso enorme: partire bene significherebbe cancellare una parte del passato e dare immediatamente forza al progetto tecnico.

Come arriva la Bosnia:

Dall’altra parte ci sarà una Bosnia Erzegovina tornata ai Mondiali contro molti pronostici. La qualificazione ottenuta dopo i playoff, con successi ai rigori contro avversarie di grande peso come Italia e Galles, ha restituito entusiasmo a una nazionale esperta, abituata a soffrire e capace di restare lucida nei momenti decisivi.

Il gruppo guidato da Sergej Barbarez arriva alla fase finale con la consapevolezza di non essere la favorita del girone, ma anche con la convinzione di poter mettere in difficoltà chiunque.

La Bosnia Erzegovina vuole migliorare quanto fatto nel 2014, quando alla sua prima partecipazione mondiale mancò l’accesso agli ottavi per un solo punto. Quella squadra lasciò comunque un buon ricordo, ma oggi l’obiettivo è fare un passo in avanti.

La nuova versione dei Draghi sembra più attenta nella gestione difensiva, più equilibrata e meno dipendente dalle sole fiammate offensive.

Nelle ultime uscite, la Bosnia ha concesso pochissimo, subendo al massimo una rete per partita e mostrando grande organizzazione soprattutto nei primi tempi.

Un dato interessante riguarda proprio l’approccio alle gare. La Bosnia Erzegovina non ha subito gol nel primo tempo nelle ultime sei partite internazionali, dettaglio che racconta una squadra prudente, concentrata e difficile da sorprendere subito. Contro un Canada spinto dall’entusiasmo del pubblico di casa, questa capacità di resistere alla pressione iniziale potrebbe rivelarsi decisiva.

Dal punto di vista offensivo, la Bosnia ha spesso dato il meglio nella ripresa. Tre dei suoi quattro gol realizzati nella storia dei Mondiali sono arrivati nei secondi tempi, mentre l’unica vittoria nella competizione, il 3-1 contro l’Iran nel 2014, maturò dopo un primo tempo chiuso in vantaggio.

Questo rende la partita tatticamente interessante: il Canada potrebbe cercare un avvio aggressivo per sfruttare l’ambiente di Toronto, mentre la Bosnia proverà probabilmente ad abbassare i ritmi, difendere con ordine e colpire quando gli spazi inizieranno ad aumentare.

Il precedente storico tra Canada e Bosnia Erzegovina è assente, perché le due nazionali non si sono mai affrontate prima. Per i canadesi sarà quindi un test nuovo contro una selezione europea strutturata e fisica, mentre per i bosniaci sarà l’occasione di tornare a vincere contro una nazionale della zona CONCACAF, risultato che manca dal successo per 1-0 contro il Messico in amichevole nel 2014.

La gara di Toronto mette di fronte due squadre in fiducia, entrambe reduci da una lunga serie senza sconfitte e accomunate da una crescita evidente nella fase difensiva.

Il Canada avrà dalla sua il pubblico, l’entusiasmo del debutto casalingo e una generazione più competitiva rispetto al passato.

La Bosnia Erzegovina risponderà con esperienza, compattezza e una mentalità da squadra abituata a giocare partite sporche, tese e decise dai dettagli.

Pronostico Canada-Bosnia Erzegovina: padroni di casa favoriti di misura

Il nostro pronostico per Canada-Bosnia Erzegovina è una vittoria canadese per 1 a 0, in una partita che potrebbe essere molto equilibrata sul piano tattico ma decisa dall’entusiasmo del pubblico di casa e dalla maggiore spinta offensiva dei padroni di casa.

Il possibile forfait o l’impiego limitato di Alphonso Davies rappresenta senza dubbio un tema importante, perché il capitano del Canada resta il giocatore più riconoscibile e simbolico della nazionale. Tuttavia, la squadra di Jesse Marsch ha già dimostrato di saper competere anche senza il laterale del Bayern Monaco, trovando soluzioni alternative e valorizzando una rosa oggi più profonda rispetto al passato.

Il Canada arriva a questo debutto mondiale con una condizione mentale favorevole, una serie positiva importante e una fase difensiva più solida. Davanti al proprio pubblico, in una gara storica per il calcio canadese, l’energia del Toronto Stadium può diventare un fattore determinante, soprattutto nei momenti più bloccati della partita.

La Bosnia Erzegovina resta un avversario insidioso, esperto e difficile da superare, ma potrebbe soffrire la pressione iniziale dei padroni di casa e la velocità degli attaccanti canadesi negli ultimi metri. Per questo motivo, il risultato più probabile sembra una vittoria di misura del Canada, capace di conquistare il primo storico successo ai Mondiali maschili.

Pronostico Canada-Bosnia Erzegovina: 1 a 0