Video Gol Highlights Danimarca-Belgio 1-2: Sintesi Europei 17-6-2021

Video Gol e Highlights Danimarca-Belgio 1-2, 2° Giornata Gruppo B Europei 17-6-2021: la sblocca Poulsen, pareggia T. Hazard, completa la rimonta De Bruyne

Il Belgio batte in rimonta la Danimarca al Parken Stadium di Copenaghen nella seconda partita della seconda giornata del Gruppo B della fase a gironi degli Europei.

I belgi possono considerarsi già qualificati agli ottavi di finale, visto che sono primi in classifica con sei punti, con tre punti di vantaggio su Russia e Finlandia, a meno che non dovesse perdere contro i finnici all’ultima e, contemporaneamente, i russi dovessero battere i danesi ultimi in classifica a quota zero punti.

Sintesi di Danimarca-Belgio 1-2

E’ una partita scoppiettante nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Partono a razzo i danesi, che aggrediscono in maniera asfissiante gli avversari e verticalizzano velocemente verso gli attaccanti, cogliendo i belgi di sorpresa, tanto da spaventarli come dimostra l’atteggiamento difensivo.

E, infatti, al 2′ minuto i danesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il diagonale di destro di Poulsen, su assist di Hojbjerg.

I belgi sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo, non riescono ad essere propositivi e vanno in completa balia dei danesi, che provano ad approfittarne spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi con Maehle e Wass, ma Courtois si fa trovare pronto.

I danesi padroneggiano in lungo ed in largo in campo, fanno ciò che vogliono annichilendo i belgi, che non sembrano avere idee, oltre che velocità, ma devono ringraziare l’imprecisione di Wass, Damsgaard e Braitwhaite.

Non sembra cambiare il copione della partita nel secondo tempo, visto che i danesi continuano a macinare gioco e i belgi risultano contratti.

Però, dopo una conclusione di poco a lato di Delaney, al 55′ minuto Vestegaard esce male, si fa saltare da Lukaku, che serve al centro, dopo lo scivolone di Kjaer, per De Bruyne, fa sedere un avversario con una finta e serve al centro Hazard, che trova il gol del pareggio non sbagliando sotto porta.

Lukaku ➡️ De Bruyne ➡️ Hazard ⚽️



Class from Belgium 👏👏👏#EURO2020 pic.twitter.com/FCQAnDIJuf — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

I danesi sembrano accusare un po’ il colpo, non hanno più la forza di pressare con baricentro alto, favorendo il giro della palla dei belgi, che prendono in mano il pallino del gioco.

Ci prova Maehle, senza spaventare certamente Courtois, prima della rimonta dei belgi firmata da De Bruyne al 70′ minuto con un sinistro da biliardo al termine di una bellissima azione corale costruita dai fratelli Hazard.

I danesi provano a reagire più con rabbia ed orgoglio e anche con vere e proprie idee di gioco, ma Courtois si supera su Braitwhaite, che nel finale colpisce anche un clamoroso incrocio dei pali di testa, mentre Jensen non trova la porta dalla distanza e Skov Olsen salva sul contropiede di Meunier, con Schmeichel in attacco.

Highlights e Video Gol di Danimarca-Belgio 1-2:

Tabellino di Danimarca-Belgio 1-2

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard (Dal 84′ Skov-Olsen), Maehle; Wass (Dal 62′ Stryger-Larsen), Hojbjerg, Delaney (Dal 72′ Jensen); Poulsen (Dal 62′ Norgaard), Damsgaard (Dal 72′ Cornelius), Braithwaite. Ct. Hjulmand



BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker (Dal 59′ Witsel), T. Hazard (Dal 94′ Vermaelen); Mertens (Dal 46′ De Bruyne), Lukaku, Carrasco (Dal 59′ E. Hazard). Ct. Martinez



Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 2′ Y. Poulsen (D), 55′ T. Hazard (B), 70′ De Bruyne (B)

Assist: Hojbjerg, De Bruyne, E. Hazard

Ammoniti: Wass, Damsgaard, Jensen, T. Hazard

