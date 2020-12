Video Gol Highlights Cska Sofia Roma 3-1 e Sintesi 10-12-2020

Video Gol e Highlights di Cska Sofia Roma 3-1: la Roma di Fonseca chiude con una sconfitta per 3 a 1 in Bulgaria la fase a Gironi di Europa League

La Roma continua la serie negativa e dopo la sconfitta contro il Napoli ed il pareggio di domenica contro il Sassuolo in Serie A incassa la prima sconfitta anche in Europa League contro il Cska a Sofia dove è staa sconfita 3 a 1.

La Roma era già matematicamente qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League e sicura del primo posto nel Gruppo A grazie alle 4 vittorie ed 1 pareggio ottenuto nelle prime 5 giornate che gli hanno permesso si ottenere 13 punti.

Il Cska Sofia si conferma bestia nera per la Roma e dopo il pareggio a reti bianche all’Olimpico all’andata batte i giallorossi in casa e porta a casa 4 punti nei due scontri diretti.

I bulgari sono ultimi nel Gruppo A con 5 punti insieme ai rumeni del Cluj, passano al secondo turno invece gli svizzeri dello Young Boys che oggi hanno battuto il Cluj e hanno chiuso al secondo posto con 10 punti.

Sintesi di Cska Sofia – Roma 3-1:

Fonseca ormai sicuro del primo posto nel Girone lascia riposare i titolari e manda in campo una formazione con ampio turn over dando spazio dal primo minuto a giovanissimi come Boer in porta e Milanese e Boga. In attacco gioca il tridente tutto spagnolo con Borja Mayoral come punta centrale supportato da Pedro e Carles Perez.

Il Cska Sofia passa in vantaggio già dopo 5 minuti con Rodriguez che con un tiro da fuori batte Boer. Poi al 21′ arriva il pareggio della Roma con Milanese che è bravissimo ad approfittare dell’ottimo assist di Borja Mayoral.

A 10 minuti dalla fine del primo tempo una grande ingenuità di Diawara che sbaglia nel gestire un pallone nella propria area permette a Sowe di riportare in vantaggio i padroni di casa.

In apertura di ripresa dopo 10 minuti un clamoroso errore difensivo di Fazio che sbaglia un retropassaggio permette ancora a Sowe di andare in gol per la doppietta personale.

Nel finale i ritmi della partita si abbassano notevolmente e non ci sono grandi occasioni da gol.

Video Gol Highlights di Cska Sofia – Roma 3-1:

Tabellino di Cska Sofia – Roma 3-1:

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov (18′ st Vion), Youga (29′ st Galabov), Geferson, Mazikou; Rodrigues (36′ st Henrique); Sowe (29′ st Ahmedov), Sankhare (18′ st Beltrame). A disposizione: Evtimov, Carey, Penaranda, Tunitsov. Allenatore: Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (1′ st Smalling), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (37′ st Tripi), Milanese (17′ st Villar), Diawara, Bamba (18′ st Karsdorp); Pérez, Pedro; Mayoral. A disposizione: Lopez, Berti, Bove, Ciervo. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Peljto (Bielorussia)

MARCATORI: 5′ pt Rodrigues, Antov (C), 22′ pt Milanese (R), 34′ pt Sowe (C), 10′ st Sowe (C)

Ammoniti Tripi (R)

