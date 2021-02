Video Gol Highlights Crotone-Sassuolo 1-2: Sintesi 14-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Crotone-Sassuolo 1-2, 22° Giornata Serie A: la sblocca Berardi, pareggia Ounas, Var annulla rete di Di Carmine per fallo di Djidji su Consigli, gol su rigore di Caputo, annullato gol anche a Muldur per fallo

Il Sassuolo batte il Crotone allo Stadio Ezio Scida di Crotone nel posticipo pomeridiano della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo sei partite certificando le difficoltà dei pitagorici, che perdono la quarta partita consecutiva rimanendo ultimi in classifica.

La sintesi di Crotone-Sassuolo 1-2

E’ una partita viva nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, mentre i padroni di casa non si limitano a difendere, visto che attaccano con grande pericolosità in attacco.

Dopo una bella parata di Consigli su Petriccione, al 14′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una conclusione da fori area di Berardi.

I padroni di casa tornano subito in partita pareggiando al 26′ minuto con una magia in serpentina di Ounas.

La partita si accende nel finale, durante il quale gli ospiti risultano imprecisi con Djuricic, mentre i padroni di casa prima trovano il miracolo di Consigli su Pereira e poi si vedono annullare il possibile gol della rimonta di Di Carmine al 42′ minuto dal Var per fallo di Djidji su Consigli.

Il secondo tempo si apre come la prima frazione di gioco, cioè con gli ospiti che entrano in campo con grande voglia di far valere la propria maggiore qualità contro padroni di casa poco aggressivi a centrocampo.

Al 49′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Caputo, fischiato dall’arbitro per fallo di Golemic su Locatelli.

I padroni di casa si sbilanciano nel tentativo di alzare il baricentro e reagire allo svantaggio, permettendo agli ospiti di ripartire in contropiede, seppur senza subire gravi conseguenze ma, anzi, sfiorando il pareggio con il solito imprendibile Ounas, più volte poco cinico sotto porta.

Con il passare dei minuti i padroni di casa sembrano non avere più energie, permettendo agli ospiti una tranquilla gestione del risultato, che porterebbe anche al gol di Muldur al 84′ minuto, dopo la bella conclusione di Traorè, ma l’arbitro annulla per fallo su Luperto nel tentativo di anticipare sul cross di Locatelli.

Nel finale gli ospiti sbattono su un super Cordaz, che alza la saracinesca sulla conclusione a botta sicura di Berardi.

Video Gol Highlights di Crotone-Sassuolo 1-2

Il tabellino di Crotone-Sassuolo 1-2

Marcatori: 14’pt Berardi, 26’pt Ounas , 4’st Caputo (rig.)

Assist: 14’pt Caputo, 26’pt Reca

Crotone: 3-5-2: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione (20’st Vulic), Zanellato, Reca (30’st Simy); Ounas (44’st Rispoli), Di Carmine (30’st Riviere). All. Stroppa

Sassuolo 4-2-3-1: Consigli; Muldur (43’st Toljan), Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli (72’st Obiang), Locatelli; Berardi (42’st Ayhan), Lopez (7’st Traore), Djuricic; Caputo (27’st Defrel). All. De Zerbi

Ammoniti: Peluso, Vulic

Arbitro: Ivan Pezzuto di Lecce

