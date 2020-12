Video Gol Highlights Crotone-Parma 2-1: sintesi 22-12-2020

Il Crotone batte il Parma allo Stadio Ezio Scida di Crotone nel primo anticipo del martedì della quattordicesima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione ed ultimo di questo anno solare.

E’ una vittoria fondamentale per i pitagorici, che provano a rilanciarsi in classifica tornando alla vittoria dopo due partite e vincendo uno scontro diretto per la salvezza, che accorcia la zona retrocessione di due punti.

Discorso diametralmente opposto per gli emiliani, che falliscono la possibilità di mettere una distanza maggiore dal terzultimo posto, attualmente a tre punti, e allungando a cinque le partite senza vittoria.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un possesso palla di ottima qualità, approfittando dell’atteggiamento fin troppo difensivo degli ospiti, che non riescono a trovare le giuste distanze tra i reparti e qualità sulla trequarti.

Partono meglio, in realtà, gli ospiti, che si rendono pericolosi con Bruno Alves, sugli sviluppi di un calcio piazzato, e con Karamoh, ma in entrambi i casi Cordaz è attento.

Gol sbagliato, gol subito, si potrebbe dire, nel rispetto della regola 1.0 del Manuale del calcio. Infatti, al 24′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Messias, su assist di Reca, praticamente alla prima sortita offensiva.

Gli ospiti provano a reagire e si riversano nella metà campo degli avversari, sfiorando il pareggio con Karamoh, che colpisce il palo, e, dopo una parata di Sepe sul tentativo di Golemic, con Inglese, che impegna Cordaz.

Ma nel finale al 44′ minuto i padroni di casa trovano il raddoppio con un meraviglioso pallonetto di Messias, che si regala la doppietta su assist di Pereira.

E’ ancora più bello il secondo tempo, grazie alla reazione rabbiosa ed orgoglioso degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco iniziando un monologo con tanto di assalto alla difesa dei padroni di casa, che soffrono tantissimo le sortite avversarie.

Dopo un clamoroso salvataggio di Osorio sul tentativo di Pereira, gli ospiti si affidano ad un molto ispirato Karamoh, senza fortuna.

Al 58′ minuto gli ospiti riaprono la partita accorciando con Kucka, che segna con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che ci credono assediando gli avversari, ma Cordaz alza la saracinesca prima risultando decisivo su Karamoh e poi addirittura miracoloso sul colpo di testa di Brunetta, mentre non ha problemi sulla conclusione di Cornelius.

Dopo aver rischiato di veder sfumare il doppio vantaggio in pochi minuti, finalmente i padroni di casa reagiscono, alzano il baricentro e provano a fare possesso palla, tra l’altro risultando pericolosi con Simy, sul quale è salvifico Sepe, bravo su Messias, ma rischiano sul contropiede di Kucka, attento e fortunato Cordaz.

Crotone – Parma 2-1

Marcatori: 24’pt Messias (C), 44’pt Messias (C), 12’st Kucka (P)

Assist: 24’pt Reca (C), 44’pt Molina (C), 12’st Brunetta (P)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo (17’st Magallan), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato (44’st Petriccione), Vulic, Reca; Riviere (15’st Simy), Messias.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi (1’st Iacoponi), Osorio (38’st Valenti), Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani (31’st Hernani), Sohm (1’st Brunetta); Kucka; Inglese (16’st Cornelius), Karamoh.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Kucka (P), Inglese (P); Cuomo (C), Golemic (C), Cyprien (C), Reca (C), Iacoponi (P), Luperto (C).

