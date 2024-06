Video Gol Highlights Croazia-Italia 1-1: sintesi 24-06-2024

Il Risultato di Croazia-Italia 1-1, 3° giornata Gruppo B: una serata che pareva storta, quasi perdiamo una partita giocata senza idee e senza grinta e creando pochissimo, ma all’ultimo assalto il nostro entusiasmo esplode e andiamo agli ottavi.

Modric sbaglia un rigore al 54°, ma trenta secondi dopo realizza il gol che ci getta nello sconforto, ma Zaccagni ci salva all’ultimo secondo.

Chiudiamo al 2° posto con 4 punti e inaugureremo gli ottavi di finale sabato contro la Svizzera. La Croazia, invece, va a 2 punti e avrà bisogno di un miracolo per essere ripescata.

La Sintesi di Croazia-Italia 1-1

C’è grande equilibrio in campo e il possesso palla è appannaggio dei balcanici che devono fare la partita, mentre noi ci limitiamo a rompere il gioco altrui e cercare varchi in contropiede.

La prima azione pericolosa è per Sucic, che al 5° impegna Donnarumma con un bel sinistro dalla lunga distanza, mentre noi ci rendiamo pericolosi più tardi, al 21°, con una zuccata di Retegui che, deviata da un difensore, termina a lato.

Ancor più rossa è la chance per Bastoni al 27°: un corner messo fuori arriva sui piedi di Raspadori e da questi a Barella, che crossa dal limite dell’area pescando la testa del compagno di squadra, al quale Livakovic nega la seconda rete nel torneo con un gran colpo di reni.

Poco altro per quanto riguarda il restante quarto d’ora, a parte un insidioso cross basso di Modric allontanato da Jorginho e un tiro di Pellegrini parato agevolmente da Livakovic. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

La ripresa è ben presto di marca croata e i balcanici ottengono un rigore al 54° grazie ad un tocco di braccio del neo entrato Frattesi su tiro di Kramaric. Il tocco, come dimostrato dal video, è evidente e Makkelie assegna il penalty che Modric si fa respingere dal bravissimo Donnarumma.

Subito dopo, però, il regista del Real Madrid si riscatta ribadendo in rete una conclusione del subentrato Budimir, respinta non proprio a dovere del nostro portiere, profittando di una dormita di Bastoni che non salta.

Quel che riusciamo a proporre nell’immediatezza è un colpo di testa di Bastoni che va oltre la traversa e nient’altro; per lunghi minuti teniamo palla, andiamo avanti e indietro e crossiamo senza frutto; brutto segnale.

Non riusciamo né a tirare né ad avanzare, perdiamo tempo con sterili passaggi e possesso palla inutile e quando riusciamo ad essere pericolosi, all’87°, ci divoriamo il pareggio con un cross rasoterra di Chiesa sul quale Scamacca non prova nemmeno ad allungare la gamba.

Ben otto i minuti di recupero, che sembrano passare invano, ma al 98° passiamo dallo sconforto alla gioia: Calafiori si sgancia in avanti e serve a sinistra Zaccagni, entrato da poco, che inventa un destro a giro stupendo e imparabile. Subito dopo, il triplice fischio. Siamo salvi!

Highlights e Video Gol di Croazia-Italia 1-1

Il Tabellino di Croazia-Italia 1-1

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (80′ Majer), Brozovic, Kovacic (70′ Ivanusec); M. Pasalic (46′ Budimir), Kramaric (90′ Juranovic), Sucic (70′ Perisic). CT: Dalic

Italia (3-5-2): Donnarumma; Bastoni, Calafiori, Darmian (82′ Zaccagni); Di Lorenzo, Barella, Jorginho (82′ Fagioli), Pellegrini (46′ Frattesi), Dimarco (57′ Chiesa); Raspadori (75′ Scamacca), Retegui. CT: Spalletti

Marcatori: 55′ Modric e 98° Zaccagni

Arbitro: Makkelie (OLA)

Ammoniti: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic, Calafiori (salta la prossima partita) e Fagioli

Note: al 54° Donnarumma respinge un rigore a Modric

