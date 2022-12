Video Gol Highlights Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dcr): Sintesi 9-12-2022

Video Gol e Highlights Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dcr), Quarti di finale Mondiali Qatar 2022: segnano Neymar e Petkovic

La Croazia batte il Brasile ai calci di rigore all’Education City Stadium di Al Rayyan nel primo dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

I croati sono i primi semifinalisti della competizione e dovranno aspettare la partita di stasera per scoprire l’avversario, eliminando definitivamente i brasiliani.

Sintesi di Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dcr)

Il ct Dalic schiera la formazione titolare con Livakovic a porta protetto dal rientrante Sosa in difesa con Gvardiol, Lovren e Juranovic, ancora Kovacic con Modric e Brozovic in mediana e sorpresa Pasalic sulla trequarti con Perisic alle spalle di Kramaric unica punta.

Out Gabriel Jesus e Alex Telles per il ct Tite, che conferma Militao in difesa con Thiago Silva, Marquinhos e Danilo in difesa davanti a Alisson, la mediana è costituita da Casemiro e Paquetà, mentre Raphinha, Neymar e Vinicius agiscono sulla trequarti alle spalle di Richarlison unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono molto brave a fare possesso palla, ma sono assolutamente perfette in fase difensiva, ordinate e compatte nel chiudere tutti gli spazi.

Alza subito la saracinesca Livakovic, che si fa trovare pronto più volte su Vinicius, Neymar e Casemiro, mentre vengono ammoniti Danilo e Brozovic.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre molto equilibrato, in cui però i croati provano solo a gestire, mentre i brasiliani hanno in mano il pallino del gioco.

Continua l’ottima serata di Livakovic, ancora bravissimo su Neymar e anche Paquetà, dopo l’entrata in campo di Antony e Rodrygo al posto di Raphinha e Vinicius.

Poi, vengono ammoniti Modric e Marquinhos, il solito Livakovic è miracoloso su Neymar e Paquetà, impreciso Militao e i vari Petkovic, Vlasic e Pedro subentrano per Kramaric, Pasalic e Richarlison.

Nei tempi supplementari le squadre calano sensibilmente i ritmi di gioco, mostrando un po’ troppa stanchezza.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Brozovic, al 106′ minuto i brasiliani sbloccano finalmente il risultato con Neymar, bravo a saltare il portiere al termine di una meravigliosa azione corale con tanto di due triangolazioni con Rodrygo e Paquetà, e raggiungendo con 77 reti Pelè come miglior marcatore della storia della nazionale verdeoro.

Spazio ai cambi: dentro Majer, Alex Sandro, Budimir, Orsic e Fred, fuori Kovacic, Militao, Sosa, Brozovic e Paquetà nella reazione dei croati, che prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo dei brasiliani, che si difendono compatti chiudendo tutti gli spazi.

Al 117′ minuto i croati riescono clamorosamente a pareggiare con Petkovic, anche ammonito, grazie anche alla deviazione di Marquinhos, al termine di un bel contropiede di Modric e Orsic.

Nel finale c’è ancora tempo per una bella conclusione di Majer e un miracolo di Livakovic su Danilo.

Dominik Livakovic.



Ai calci di rigore:

Vlasic gol

Rodrygo parato da Livakovic

Majer gol

Casemiro gol

Modric gol

Pedro gol

Orsic gol

Marquinhos palo

Highlights e Video Gol di Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dcr):

Tabellino di Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dcr)

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (5′ 2°ts Budimir); Kovacic (1′ 2°ts Majer), Brozovic (9′ 2°ts Orsic); Pasalic (17′ st Vlasic), Modric, Perisic; Kramaric (17′ st Petkovic). A disp.: Grbic, Ivusic, Erlic, Barisic, Livaja, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. All.: Dalic



Brasile (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao (1′ 2° ts Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetà (1′ 2°ts Fred), Vinicius (19′ st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11′ st Antony), Richarlison (39′ st Pedro). A disp.: Ederson, Weverton, Dani Alves, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Bremer, Martinelli. All.: Tite



Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 16′ 1°ts Neymar (B), 12′ 2°ts Petkovic (C)



Rigori: Vlasic (C) gol, Rodrygo (B) parato, Majer (C) gol, Casemiro (B) gol, Modric (C) gol, Pedro (B) gol, Orsic (C) gol, Marquinhos (B) palo



Ammoniti: Danilo (B), Brozovic (C), Casemiro (B), Marquinhos (B), Petkovic (C)

Espulsi: –

Note: Recupero 1′ + 4′ + 3′ + 2′