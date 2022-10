Video Gol Highlights Cremonese-Sampdoria 0-1: Sintesi 24-10-2022

Video Gol e Highlights Cremonese-Sampdoria 0-1, 11° Giornata Serie A: Audero para un rigore a Dessers, decisiva la rete di Colley

La Cremonese batte la Sampdoria allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i liguri, che provano a muovere la classifica vincendo uno scontro diretto fondamentale per la salvezza e portandosi a quota sei punti.

I lombardi scivolano in coda, ultimi in classifica con solo quattro punti, racimolati con quattro pareggi e sette sconfitte in un campionato che li vede ancora senza vittorie.

Sintesi di Cremonese-Sampdoria 0-1

Out Chiriches e Radu per Massimiliano Alvini, che conferma Carnesecchi a porta e Aiwu in difesa con Bianchetti e Lochoshvili, con Valeri e Sernicola sulle fasce e Meite, Pickel e Ascacibar in mediana nel nuovo 5-3-2 completato da Okereke e Dessers come coppia d’attacco.

Non ci sono De Luca e Winks per Dejan Stankovic, che schiera Amione in difesa con Bereszynski, Colley e Murru a protezione di Audero, confermando Verre e Rincon in mediana e il quartetto d’attacco costituito da Pussetto, Djuricic, Sabiri e Caputo.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa come possesso palla, mentre gli ospiti provano a mettere in campo aggressività nel pressing.

Al 7′ minuto potrebbe cambiare la partita quando l’arbitro fischia calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Amione su Okereke, grazie all’intervento del VAR, con giallo rifilato a Colley per proteste, ma Audero para la conclusione di Dessers.

Solo dopo l’ammonizione di Sabiri, finalmente gli ospiti si fanno vedere in attacco proprio con il centrocampista offensiva, senza spaventare Carnesecchi, mentre Audero fa il fenomeno anche su Sernicola.

Cambia il copione della partita in un secondo tempo sicuramente più divertente e spettacolare, visto che le due squadre si allungano molto e cominciano ad essere molto più offensive.

Entrano subito Villar e Augello al posto Verre e Murru, ma a creare nuove occasioni sono i padroni di casa con Dessers, Pickel e Valeri, ma ancora una volta Audero alza la saracinesca compiendo dei veri e propri miracoli.

Altri cambi: dentro Leris, Yepes, Gabbiadini e Ciofani, fuori Pussetto, Rincon, Caputo e Dessers. L’arbitro rifila un cartellino giallo anche a Sernicola e Amione.

Sono i portieri i grandi protagonisti, visto che Audero e Carnesecchi si fanno trovare pronti su Pickel e Gabbiadini, ammoniti così come Meite.

Al 78′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Colley, bravo a sfruttare la sponda di Gabbiadini su cross di Augello.

Nel finale c’è spazio anche per Quagliata, Castagnetti, Buonaiuto e Afena-Gyan al posto di Valeri, Pickel, Lochoshvili e Meite per il tentativo d’assalto finale dei padroni di casa alla porta di Audero, rendendosi pericolosi con Ciofani.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Sampdoria 0-1:

Tabellino di Cremonese-Sampdoria 0-1

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi; Sernicola, Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (82’ Bonaiuto), Valeri (82’ Quagliata); Ascacibar, Meitè (82’ Gyan), Pickel (82’ Castagnetti); Okereke; Dessers (65’ Ciofani).

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru (46’ Augello); Rincon (61’ Yepes), Verre (46’ Villar); Djuricic, Sabiri (60’ Gabbiadini), Pussetto (54’ Leris); Caputo.

Gol: 78’ Colley.

Assist: Gabbiadini.

Note – Ammoniti: Colley, Sabiri, Amione, Gabbianidini; Sernicola, Pickel, Meite.